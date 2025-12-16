Ciudad Cuauhtémoc estrena un moderno centro de convenciones

En compañía de representantes empresariales, integrantes de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales, el titular del municipio celebró la conclusión de este proyecto, el cual recibió respaldo total del gobierno estatal.

Asimismo, Pérez Mendoza señaló que el Centro de Convenciones alojará exposiciones, conferencias, ferias y eventos de carácter nacional e internacional, generando nuevas oportunidades para el sector empresarial y turístico local.

Los mandatarios, María Eugenia Campos y Humberto Pérez Mendoza, celebran la apertura del Centro de Convenciones “Tres Culturas”. (Cortesía)

Impacto en la comunidad

La inversión destinada para la obra fue de 140 millones de pesos, logrando concluirla en un lapso de dos años, con la creación de 20 empleos directos y 100 indirectos. Además, cuenta con tecnología avanzada, salones multifuncionales y áreas de servicio diseñadas para atender diferentes públicos.

Se prevé que su operación potenciará la economía regional y fortalecerá el tejido social en Ciudad Cuauhtémoc y municipios circunvecinos. De hecho, su agenda ya incluye la tercera edición del Día de la Manufactura Expo Industrial CANACINTRA 2025, el Congreso de Manzaneros y reuniones de la agrupación religiosa Testigos de Jehová.

Un recinto para el diálogo y el progreso

Ciudad Cuauhtémoc es la tercera economía de Chihuahua, solo después de Ciudad Juárez y Chihuahua Capital, por lo que la apertura del Centro de Convenciones “Tres Culturas” constituye un hito histórico.

En los estudios de factibilidad, se menciona que será altamente demandado por ser la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, por contar con una estación del Ferrocarril Chepe, por su numerosa población menonita y por el Corredor Industrial más largo de América Latina, donde se concentra la industria metalmecánica pesada y fina a lo largo de 35 kilómetros.

Asimismo, la industria relacionada con la producción de manzana es la más importante de México y Ciudad Cuauhtémoc, que representa el 85% de la producción nacional con 664,000 toneladas. Esta ciudad media se ha distinguido por ser uno de los principales escenarios para el impulso de actividades culturales, empresariales, educativas y sociales, promoviendo así su identidad.

Perspectivas futuras

Con esta inauguración, el Estado de Chihuahua reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus municipios, promoviendo la cooperación y el respeto entre sus comunidades. El Centro de Convenciones “Tres Culturas” reflejará el espíritu emprendedor y diverso que caracteriza a la región.