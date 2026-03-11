EU investiga a México y otras economías por sobrecapacidad manufacturera

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el inicio de investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que Washington utiliza cuando considera que prácticas de otros países afectan o restringen el comercio estadounidense.

El proceso examinará actos, políticas y prácticas que impulsan capacidad productiva por encima de la demanda real, lo que puede derivar en sobreproducción, exportaciones masivas y desequilibrios comerciales persistentes.

La investigación abarcará a 16 economías, entre ellas China, la Unión Europea, Japón, Corea, Vietnam, India y México.

"Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países que podrían estarnos exportando sus problemas de exceso de capacidad y producción. Las investigaciones de hoy subrayan el compromiso del presidente Trump de relocalizar las cadenas de suministro críticas y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses en nuestros sectores manufactureros", aseguró Jamieson Greer, embajador de la USTR.

Según el documento, la manufactura global continúa en expansión, pero la utilización de capacidad industrial se mantiene por debajo de niveles considerados saludables.

Datos citados por el gobierno estadounidense muestran que la industria manufacturera mundial generó 16.6 billones de dólares en producción en 2024. Sin embargo, la tasa de utilización de capacidad ronda entre 75% y 75.9%, cuando muchos sectores requieren cerca de 80% para operar de forma eficiente.

Este desfase implica que la oferta global de bienes industriales supera la demanda. En ese contexto, algunos países mantienen niveles de producción elevados y canalizan el excedente hacia los mercados internacionales, especialmente hacia Estados Unidos, considerado el principal consumidor global.

Para Estados Unidos, esa dinámica puede desalentar nuevas inversiones en su propia industria y reducir la participación del sector manufacturero en su economía.

