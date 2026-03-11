El gobierno de Estados Unidos abrió una nueva investigación comercial contra varias economías del mundo al considerar que su modelo industrial genera sobrecapacidad productiva en sectores manufactureros y presiona el equilibrio del comercio global. Entre los países incluidos aparece México.
EU investiga a México y otras economías por sobrecapacidad manufacturera
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el inicio de investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que Washington utiliza cuando considera que prácticas de otros países afectan o restringen el comercio estadounidense.
El proceso examinará actos, políticas y prácticas que impulsan capacidad productiva por encima de la demanda real, lo que puede derivar en sobreproducción, exportaciones masivas y desequilibrios comerciales persistentes.
La investigación abarcará a 16 economías, entre ellas China, la Unión Europea, Japón, Corea, Vietnam, India y México.
"Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países que podrían estarnos exportando sus problemas de exceso de capacidad y producción. Las investigaciones de hoy subrayan el compromiso del presidente Trump de relocalizar las cadenas de suministro críticas y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses en nuestros sectores manufactureros", aseguró Jamieson Greer, embajador de la USTR.
Según el documento, la manufactura global continúa en expansión, pero la utilización de capacidad industrial se mantiene por debajo de niveles considerados saludables.
Datos citados por el gobierno estadounidense muestran que la industria manufacturera mundial generó 16.6 billones de dólares en producción en 2024. Sin embargo, la tasa de utilización de capacidad ronda entre 75% y 75.9%, cuando muchos sectores requieren cerca de 80% para operar de forma eficiente.
Este desfase implica que la oferta global de bienes industriales supera la demanda. En ese contexto, algunos países mantienen niveles de producción elevados y canalizan el excedente hacia los mercados internacionales, especialmente hacia Estados Unidos, considerado el principal consumidor global.
Para Estados Unidos, esa dinámica puede desalentar nuevas inversiones en su propia industria y reducir la participación del sector manufacturero en su economía.
México en la investigación
Dentro del documento, Estados Unidos identifica evidencia de capacidad productiva excedente en diversos sectores de la economía mexicana, con especial atención en la industria automotriz y otras ramas manufactureras.
Uno de los elementos que cita la USTR es el tamaño del superávit comercial mexicano con Estados Unidos. En 2025, México registró un superávit de bienes de 197,000 millones de dólares, impulsado principalmente por el sector automotriz.
La industria automotriz mexicana ocupa el quinto lugar mundial en producción de vehículos ligeros y pesados, con exportaciones globales por 104,800 millones de dólares en 2024. De ese total, 79.7% tuvo como destino el mercado estadounidense.
El documento también menciona la expansión histórica de la capacidad productiva en el sector siderúrgico mexicano. Entre 2000 y 2019, la industria del acero aumentó su capacidad en 9 millones de toneladas métricas, lo que representó un crecimiento de 46%.
Además, el reporte señala indicios de producción excedente en otros sectores manufactureros del país, incluidos procesos industriales vinculados a alimentos y bebidas.
La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, indicó que por el momento no emitirá comentarios sobre la investigación que incluye a México.
Audiencias y comentarios
La USTR abrió un proceso formal de consultas y audiencias públicas.
Las empresas, asociaciones industriales y otros interesados podrán presentar comentarios hasta el 15 de abril de 2026, mientras que las audiencias públicas comenzarán el 5 de mayo en Washington.
Tras ese proceso, el gobierno estadounidense deberá determinar si las políticas o prácticas identificadas constituyen acciones injustas o discriminatorias bajo la Sección 301. En caso afirmativo, Washington podría adoptar medidas comerciales, incluidas acciones arancelarias.l
Para Estados Unidos, la sobrecapacidad industrial se convirtió en un desafío estratégico porque puede alterar el equilibrio de las cadenas globales de suministro.
Cuando la inversión industrial supera la demanda global, explica el documento, los excedentes de producción en ciertos países terminan por desplazar la producción doméstica en otros mercados.
Ese fenómeno, sostiene la USTR, contribuye a la aparición de superávits persistentes en algunas economías y déficits en otras, con efectos directos sobre la competitividad industrial y el empleo.