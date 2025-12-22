Publicidad

LuxuryLab ESG Climate Summit 2025 aborda el futuro sostenible de México

En este foro se reunieron expertos en sostenibilidad, líderes turísticos, directivos y representantes de la sociedad civil para exponer algunas prácticas que aportan beneficios ambientales y sociales.
lun 22 diciembre 2025 11:36 AM
Presentado por: LuxuryLab ESG
LuxuryLab ESG 1
En el encuentro, los expertos coincidieron en la importancia de integrar modelos operativos alineados con objetivos ESG en las empresas. (Cortesía)

El planeta está cambiando, al igual que las actividades de la humanidad, por lo que es necesario implementar modelos de negocio responsables, así como mejores prácticas ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza, por sus siglas en inglés).

Es por ello que LuxuryLab ESG llevó a cabo la quinta edición del Climate Summit 2025, en donde se abordaron diversas iniciativas con el propósito de repensar el futuro sostenible de México.

En esta ocasión, la sede del evento fue el hotel de lujo Impression Isla Mujeres, en Quintana Roo. El complejo se distingue por su arquitectura integrada al entorno natural, al igual que por su compromiso con la conservación marina y su alianza con Saving Our Sharks, organización dedicada a la protección de tiburones y la restauración de ecosistemas marinos.

En el foro, realizado del 19 al 21 de noviembre, convergieron especialistas en sostenibilidad, directivos de corporativos globales, instituciones financieras, líderes turísticos y representantes de la sociedad civil para manifestar que, más allá del debate, las acciones son fundamentales para crear un mundo más sostenible.

Prácticas sustentables en las empresas

En un entorno relajado frente al mar, los asistentes fueron recibidos con un Sunset Cocktail por Domaines by Ott, Brandy Torres y BLN Brands.

Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab ESG, y Erica Valencia, directora ejecutiva de México por el Clima y cofundadora de LuxuryLab ESG, dieron la bienvenida a los participantes, subrayando la importancia de generar resultados tangibles más allá del discurso.

En el primer panel, los participantes comentaron algunas acciones a favor de la sustentabilidad, economía circular, innovación ESG y alianzas estratégicas. Nino Aloisi, Brand Director en OMEGA México & Latinoamérica, enfatizó la responsabilidad de las marcas para impulsar la sustentabilidad de manera proactiva, subrayando el gran reto que enfrenta el sector lujo sobre este tema.

Por otra parte, Gabriela Basurto, directora general de L’Occitane en Provence México, conversó acerca del comercio justo, el empoderamiento femenino y el apoyo a comunidades productoras.

En su intervención, Jorge Macari, director de Desarrollo y Estrategia Hotelera, afirmó que Impression Isla Mujeres se diseñó a partir de una estructura preexistente, lo cual definió su vocación sostenible desde el inicio. Actualmente, el inmueble opera con una planta purificadora propia y calefacción solar.

Dentro de este panel se destacó también como ejemplo de compromiso ambiental a Biblioteca Activist Wear, una empresa mexicana con certificación B y productos sustentables.

Los ponentes coincidieron en que es indispensable que las empresas implementen modelos operativos alineados con los objetivos ESG, garantizando su crecimiento responsable y su transformación hacia la sostenibilidad.

Durante el segundo día del encuentro, Citlali Gómez, presidenta de Pesca con Futuro y Come Pesca; José Funes, presidente de Saving Our Sharks, y Erica Valencia hablaron sobre los modelos circulares y éticos en las empresas, así como la regeneración de ecosistemas marinos para la estabilidad climática global.

José Funes, por ejemplo, destacó la reducción de la pesca de tiburón, la capacitación de pescadores locales y la creación del primer refugio para mantarrayas y tiburones en México, que se concretará el próximo año.

Asimismo, Citlali Gómez planteó la pregunta central: “¿Qué podemos aprender del pescador?”, remarcando que quienes viven del mar son los verdaderos expertos. También advirtió sobre la crisis del sargazo.

En el tema de turismo regenerativo, intervinieron Andrés Gerardo Aguilar, subsecretario de Gestión Turística de la SEDETUR; María Olazabal, CEO de Ownia Collection; y Marianela Villasuso, CEO de Revolta, coincidiendo en la urgencia de impulsar la regeneración ambiental, la justicia social y un turismo responsable que proteja los ecosistemas y a las comunidades locales. Además, participaron otros líderes como Melodie Treviño, CEO de Saving Our Sharks.

Para complementar la experiencia, los asistentes disfrutaron de una comida preparada por el chef Simone Barella; un Sunset Cocktail por Domaines by Ott, Brandy Torres y BLN Brands; así como una cena a cargo de la Sous Chef Ejecutiva Griselda Lechuga, entre otras experiencias.

Alianzas hacia un mundo más sostenible

“Este encuentro demostró que cuando unimos visión, liderazgo y propósito, es posible crear soluciones que beneficien tanto al planeta como a la economía”, señaló Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab ESG.

En el LuxuryLab ESG Climate Summit 2025, se expuso la necesidad de construir alianzas entre los sectores público, privado y civil para fomentar acciones que favorezcan el cuidado del medio ambiente con un impacto social y económico positivo.

“El diálogo multisectorial no es opcional, es la única vía para enfrentar los retos climáticos con la urgencia que requieren”, aseguró Erica Valencia, directora ejecutiva de México por el Clima y cofundadora de LuxuryLab ESG.

Este foro dejó abierta la puerta a nuevas ediciones impulsadas por el apoyo de marcas comprometidas con la sostenibilidad, entre ellas Lincoln y otras firmas participantes.

Durante el evento, se anunció que la próxima edición se llevará a cabo en abril de 2026 , en el marco del Día del Planeta. Esta entrega será una de las más esperadas, al buscar reforzar las acciones y conversaciones que marcarán la agenda del próximo año.

De esta manera, se espera que LuxuryLab ESG fortalezca su enfoque en innovación, financiamiento sostenible y colaboración regional, al consolidarse como la plataforma líder en Latinoamérica para proyectos de acción climática con impacto tangible.

LuxuryLab ESG Climate Summit 2025

ESG Cambio climático sostenibilidad, esg, negocios y finanzas Sustentabilidad Medio ambiente Artículos de lujo

