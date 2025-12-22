LuxuryLab ESG Climate Summit 2025 aborda el futuro sostenible de México

En esta ocasión, la sede del evento fue el hotel de lujo Impression Isla Mujeres, en Quintana Roo. El complejo se distingue por su arquitectura integrada al entorno natural, al igual que por su compromiso con la conservación marina y su alianza con Saving Our Sharks, organización dedicada a la protección de tiburones y la restauración de ecosistemas marinos.

En el foro, realizado del 19 al 21 de noviembre, convergieron especialistas en sostenibilidad, directivos de corporativos globales, instituciones financieras, líderes turísticos y representantes de la sociedad civil para manifestar que, más allá del debate, las acciones son fundamentales para crear un mundo más sostenible.

Prácticas sustentables en las empresas

En un entorno relajado frente al mar, los asistentes fueron recibidos con un Sunset Cocktail por Domaines by Ott, Brandy Torres y BLN Brands.

Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab ESG, y Erica Valencia, directora ejecutiva de México por el Clima y cofundadora de LuxuryLab ESG, dieron la bienvenida a los participantes, subrayando la importancia de generar resultados tangibles más allá del discurso.

En el primer panel, los participantes comentaron algunas acciones a favor de la sustentabilidad, economía circular, innovación ESG y alianzas estratégicas. Nino Aloisi, Brand Director en OMEGA México & Latinoamérica, enfatizó la responsabilidad de las marcas para impulsar la sustentabilidad de manera proactiva, subrayando el gran reto que enfrenta el sector lujo sobre este tema.

Por otra parte, Gabriela Basurto, directora general de L’Occitane en Provence México, conversó acerca del comercio justo, el empoderamiento femenino y el apoyo a comunidades productoras.

En su intervención, Jorge Macari, director de Desarrollo y Estrategia Hotelera, afirmó que Impression Isla Mujeres se diseñó a partir de una estructura preexistente, lo cual definió su vocación sostenible desde el inicio. Actualmente, el inmueble opera con una planta purificadora propia y calefacción solar.

Dentro de este panel se destacó también como ejemplo de compromiso ambiental a Biblioteca Activist Wear, una empresa mexicana con certificación B y productos sustentables.

Los ponentes coincidieron en que es indispensable que las empresas implementen modelos operativos alineados con los objetivos ESG, garantizando su crecimiento responsable y su transformación hacia la sostenibilidad.