Desinformación y poder, la construcción de una verdad de guerra

Ese inicial intento de Trump de dirigir la narrativa de los acontecimientos hacia la total responsabilidad de Irán del conflicto y de sus consecuencias, se sumó a la avalancha de videos, imágenes, notas y publicaciones falsas que terminan por dificultar el seguimiento de los hechos concretos, los cuales penden de por sí del acento informativo del medio que los trate y de la destreza que tenga un internauta o un televidente para discriminar la información sesgada, fuera de contexto o alineada a alguna agenda ideológica o política particular.

Se observa así que esta especie de virtualización del mundo se construye con otra modalidad de la distorsión de lo real; la llamada posverdad no solo implica una cascada de desinformación que hace pasar por auténtico lo ficticio sino también implica volver falso lo verdadero, fragmentar lo fáctico en direcciones tan atomizadas que terminan por generar un imaginario en el que la incertidumbre se intercala con un sesgo de confirmación instaurado con lo que un observador decide tomar como cierto.

En ello el algoritmo tiene su papel, pues permite el despliegue de una especie de realidad a la carta que tiene como efecto colateral una polarización de posturas que dificulta la comprensión del otro y su contexto impulsando la expresión cada vez más abierta de lecturas excluyentes, discriminatorias y contrarias a la dignidad humana que apuntalan así el eventual respaldo de los habitantes a su gobierno cuando se trata de hacer frente a peligros, aunque sean imaginarios.

Esto se vuelve aún más grave cuando esa afirmación de lo inicuo es utilizada para afianzar intereses políticos como ocurre justamente con líderes como el propio Trump, quien de por sí encabeza el gobierno de un país para el que el forzamiento geopolítico y la intervención militar son elementos constitutivos de su posición hegemónica; esta depende de un respaldo interno que no puede evadir, es decir, la legitimidad del gobierno de Estados Unidos se fundamenta en la popularidad de su gestión entre el público de ese país que se canaliza por los vericuetos múltiples de los mass media.

El efecto concreto de este imaginario social es que Trump tiene la convicción de que el despliegue del poder militar le permitirá ganar el trecho que ha perdido su popularidad y por ello se arroja a una escalada para la que es fundamental construir su correspondiente narrativa legitimadora, aun cuando esta sea burda y en gran medida sostenida en la grandilocuencia y en un cinismo que a menudo es bastante siniestro, pues recurre al muy usado modelo de hacer pasar las incursiones militares de Estados Unidos como misiones salvíficas de la libertad, la democracia y la justicia, como si no existiera evidencia de que siempre ha habido intereses de otros órdenes en esos despliegues de violencia sublimada.