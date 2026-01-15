¿Cuándo inicia y cuándo termina el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia el jueves 11 de junio de 2026 y concluye el domingo 19 de julio del mismo año. La duración total del torneo será de 39 días.

Para esta edición, la competencia se disputará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. El campeonato contará con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos, y tendrá 104 partidos programados, cifras que marcan un cambio respecto a ediciones anteriores.

El sorteo y el grupo de México

El sorteo del Mundial se realizó el 5 de diciembre de 2025 en Washington, DC. Por su condición de anfitrión, el combinado nacional quedó ubicado en el Grupo A.

Dentro de esa fase, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje UEFA D, eliminatoria que se definirá entre los cruces Dinamarca vs Macedonia del Norte o República Checa vs Irlanda. El tercer rival se conocerá hasta marzo de 2026, cuando se dispute esa instancia.

Fechas y sedes de los partidos de México

México disputará el partido inaugural del torneo el jueves 11 de junio, frente a Sudáfrica, en el Estadio Azteca, que durante la justa será identificado como Estadio Ciudad de México.

Más adelante, la actividad del Tri continuará el jueves 18 de junio, cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Akron. El cierre de la fase de grupos será el miércoles 24 de junio, nuevamente en el Estadio Azteca, ante el ganador del repechaje UEFA D.

Durante esta etapa, la selección mexicana jugará únicamente en Ciudad de México y Guadalajara. El Estadio BBVA también será sede del torneo, aunque en la fase de grupos recibirá solo a selecciones extranjeras.

Lo que marca esta edición del torneo

El Mundial de 2026 introduce un formato ampliado que incrementa el número de selecciones y partidos, lo que extiende el calendario y modifica la estructura desde la fase inicial.