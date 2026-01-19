Efemérides de enero 2026: fechas importantes, celebraciones y días curiosos del primer mes del año

Enero también está asociado a los claveles, distinguiéndose cada uno por sus colores. Por ejemplo, el clavel rojo representa el amor, los rosas significan un afecto grande que no debe ser olvidado, los claveles amarillos aluden a una decepción o desapego, mientras que los claveles blancos representan la inocencia o un amor puro.

La intención de asociar esta flor con múltiples significados al mes de enero es precisamente la oportunidad de iniciar el año de formas muy diversas, siendo nuestra elección cómo hacerlo.

Otra celebración importante es la tradicional Rosca de Reyes, la cual se comparte el 6 de enero. De forma redonda, alude a la forma de una corona, siendo las frutas caramelizadas y el ate con que suele ser adornado, la representación de las joyas de las coronas que portaban los reyes de oriente que salieron en busca del niño dios, según la creencia judeo-cristiana.

A continuación te damos las fechas más relevantes del primer mes del año.

Efemérides de enero 2026

-1 enero: Año nuevo.

-3 de enero: Día de las Cerezas Cubiertas de Chocolate.

-6 de enero: Día de Reyes.

-6 de enero: Día de la Enfermera.

-8 de enero: Natalicio de Francisco González Bocanegra.

-13 de enero: Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión.

-13 de enero: Día mundial del Chicle.

-16 de enero: Día internacional de la Comida Picante.

-19 de enero: Día Mundial de las Palomitas de Maíz.

-20 de enero: Día Nacional (en Estados Unidos de Norteamérica) de los amantes del queso.

-24 de enero: Día Internacional de la Educación.

-25 de enero: Día del café irlandés.

-26 de enero: Día Mundial de la Educación Ambiental.

-26 de enero: Día mundial del Pescador.

-27 de enero: Día mundial de la Tarta de Chocolate.

-28 de enero: Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre.

-30 de enero: Día del Croissant.