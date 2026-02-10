De patinar en una pista comercial a Milano Cortina 2026: Así llegó Donovan Carrillo a los Juegos Olímpicos

Donovan inició como acompañante y terminó como protagonista
El camino de Donovan Carrillo Suazo inició sobre el hielo como acompañante de su hermana mayor, Dafne, quien practicaba patinaje artístico. Solía acompañar a sus padres para dejarla en la pista, la misma que en poco tiempo probaría y lo haría apasionarse por un deporte dominado por acrobacias y giros.
"Conocí el deporte gracias a mi hermana. Iba con mis papás a recogerla y eso fue el causante de que yo conociera a una niña y me enamorara. Y poco a poco el patinaje me fue envolviendo hasta que me terminé enamorando del deporte", explicó para la serie de Olympic Channel Winter Tracks.
Donovan nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, y comenzó a practicar patinaje artístico a los ocho años, sin imaginar que sería el mejor patinador de México. En 2013 tuvo que mudarse de Guadalajara a León para seguir practicando en una pista de hielo dentro de un centro comercial.
Su debut internacional fue en ese mismo año, en el ISU Junior Grand Prix, una competencia realizada en la Ciudad de México. Fue acompañado por su entrenador Gregorio Núnez, quien ha sido casi un segundo padre para él a lo largo de su carrera deportiva.
Su participación en este circuito lo llevó a participar en otros países como Chequia, Alemania, o Japón. Fue en este país donde capturó la atención del público del Junior Grand Prix de 2016, celebrada en Yokohama, con un programa libre al ritmo de "Hasta que te conocí", de Juan Gabriel.