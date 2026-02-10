Publicidad

Tendencias

De patinar en una pista comercial a Milano Cortina 2026: Así llegó Donovan Carrillo a los Juegos Olímpicos

Donovan Carrillo comenzó a patinar a los ocho años y ahora participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026.
mar 10 febrero 2026 11:11 AM
El mexicano Donovan Carrillo compite en el programa corto individual masculino de patinaje artístico durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el Milano Ice Skating Arena en Milán el 10 de febrero de 2026. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Donovan Carrillo se ha convertido en una estrella en un deporte que no es ni el favorito ni el más popular en México: el patinaje artístico sobre hielo. Aún con ello, sus giros y coreografías lo han posado sobre las pistas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026.

Este martes 10 de febrero tendrá una competencia en la misma pista en la que se disputó su primer Campeonato del Mundo, hace ocho años. Así ha sido su trayectoria de 18 años de disciplina.

Donovan inició como acompañante y terminó como protagonista

El camino de Donovan Carrillo Suazo inició sobre el hielo como acompañante de su hermana mayor, Dafne, quien practicaba patinaje artístico. Solía acompañar a sus padres para dejarla en la pista, la misma que en poco tiempo probaría y lo haría apasionarse por un deporte dominado por acrobacias y giros.

"Conocí el deporte gracias a mi hermana. Iba con mis papás a recogerla y eso fue el causante de que yo conociera a una niña y me enamorara. Y poco a poco el patinaje me fue envolviendo hasta que me terminé enamorando del deporte", explicó para la serie de Olympic Channel Winter Tracks.

Donovan nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, y comenzó a practicar patinaje artístico a los ocho años, sin imaginar que sería el mejor patinador de México. En 2013 tuvo que mudarse de Guadalajara a León para seguir practicando en una pista de hielo dentro de un centro comercial.

Su debut internacional fue en ese mismo año, en el ISU Junior Grand Prix, una competencia realizada en la Ciudad de México. Fue acompañado por su entrenador Gregorio Núnez, quien ha sido casi un segundo padre para él a lo largo de su carrera deportiva.

Su participación en este circuito lo llevó a participar en otros países como Chequia, Alemania, o Japón. Fue en este país donde capturó la atención del público del Junior Grand Prix de 2016, celebrada en Yokohama, con un programa libre al ritmo de "Hasta que te conocí", de Juan Gabriel.

Disputó su primer Mundial de mayores entre 2017 y 2018. A pesar de estar entre las primeras 25 o 10 posiciones internacionales, superó las escalas nacionales. Un año después, se convirtió en el primer patinador mexicano en aterrizar un triple Axel, uno de los saltos más complejos y de alto riesgo por su precisión técnica durante una competencia.

En el Mundial de 2021, logró obtener el 20º puesto que aseguraba una puerta para Beijing 2022, la primera cuota olímpica en 30 años para el patinaje artístico mexicano. Con ello, se clasificó como el primer patinador mexicano en una final olímpica.

También rompió récords personales. Obtuvo 79.69 en el programa corto y 138.44 en el libre, con una puntuación total de 218.13, puntuación con la que obtuvo el título de ser el mejor patinador artístico mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

“Mi presentación en Beijing 2022 es la prueba de que los únicos límites nos los ponemos nosotros mismos, así que quiero invitar a todos y cada uno de los países que no son potencia en los deportes de invierno a que sueñen en grande porque sí se puede”, destacó para Olympics.com en aquel entonces.

donovan-1.jpg
Donovan Carrillo luce su medalla de bronce y los patines con los que ganó su pase olímpico. (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte)

Todo parecía crecer en su carrera, pero ocurrió un tropiezo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier, Francia de 2022. Carrillo tuvo que retirarse de la competencia debido a que sus patines no llegaron a tiempo.

A pesar de que recibió un par nuevo de la misma marca a última hora, el patinador decidió que no estaban aptos para realizar su rutina.

El deportista se repuso en el Clasificatorio Olímpico Beijing 2025, donde ganó la medalla de bronce con un total de 222.36 puntos y el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El patinador mexicano comenzará la disputa deportiva en Milano Cortina 2026, donde fue el abanderado de México en la Ceremonia de Apertura.

Tiene dos competencias programadas:

Martes 10 de febrero, a las 11:30 horas (Ciudad de México) - Patinaje individual masculino / Programa corto

Viernes 13 de febrero, a las 12:00 horas (Ciudad de México): Patinaje individual masculino / Programa libre

Para acceder a la final, Donovan necesita estar entre los 24 mejores en el programa corto, y para conseguirlo, realizará la misma coreografía de la temporada pasada, cuatro versiones de la Hip-Hip Chin Chin.

Carrillo elaboró el programa junto al prestigioso entrenador Romain Haguenauer, conocido por su trabajo Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, la pareja cinco veces campeona del mundo.

Realizó la misma coreografía en el Mundial pasado, donde tuvo algunos errores que le impidieron pasar a la final.

"Decidí mantenerlo porque siento que es un programa muy fuerte. Simplemente no lo patiné bien en el Mundial, pero siento que, bien patinado, tiene mucho potencial", aseguró Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026.

"Cuando terminó la temporada, volví a Montreal por unos días para trabajar en él, e hicimos algunos cambios y mejoras".

En septiembre del año pasado, obtuvo la mejor puntuación de su carrera en un programa corto con 84.97 puntos. Otra actuación así puede valer su clasificación final olímpica en Milano Cortina 2026.

FSKATING-OLY-2026-MILANO CORTINA
El mexicano Donovan Carrillo espera sus resultados después de competir en el programa corto individual masculino de patinaje artístico durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el Milano Ice Skating Arena en Milán el 10 de febrero de 2026. (WANG ZHAO/AFP)

