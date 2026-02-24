Publicidad

Qué se celebra el 24 de febrero en México y por qué es una fecha cívica clave

Los mexicanos dedican un día a rendir honores a un símbolo patrio que los identifica a nivel mundial. Esto es lo que significa y desde cuándo se celebra.
mar 24 febrero 2026 09:37 AM
Qué se celebra el 24 de febrero en México y por qué es una fecha cívica clave
Los mexicanos tienen diversas festividades a lo largo del año que evocan a su historia como Estado. Te contamos cómo nace el festejo del 24 de febrero. (Foto: iStock)

La historia de México se conforma por acciones que permitieron conquistar derechos, leyes y autonomía como Estado; por lo que a lo largo del año hay fechas establecidas para recordar y hacer honores cívicos en instituciones públicas y escuelas. Esto es lo que se conmemora este 24 de febrero.

La bandera, el escudo y el himno son símbolos patrios que representan los valores y la historia de los pueblos de México y que en conjunto con las costumbres y tradiciones, van creando un sentido de pertenencia a la nación y contribuyen para consolidar nuestra identidad.

¿Qué se celebra el 24 de febrero?

El día de la bandera. La conmemoración se estableció el 24 de febrero de 1934; sin embargo, se oficializó hasta 1940 con un decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río.

La historia de la bandera se remonta a 1821 con Agustín de Iturbide con la declaración del plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigarante (verde, blanca y rojo), pero en franjas diagonales. Los colores de la bandera garantizaban algunos derechos: el blanco representaba la religión católica; el verde representaba la independencia de México ante España y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas.

Tras finalizar el Imperio de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la Bandera Nacional conservando los colores verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios: al águila se le quitó la corona imperial y se agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino.

Primeros significados de los colores de la bandera

A mediados del siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país, se cambió el significado de sus colores, como consecuencia de la separación del estado con la iglesia: Verde-Esperanza; Blanco-Unidad y Rojo-la sangre de los héroes nacionales.

El 24 de febrero de 1984 entró en vigencia la nueva Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la que se establece:

Artículo 3o.- La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo.

En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra.

Artículo 10.- El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional. En esta fecha, las Autoridades realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional.

Durante la Revolución Mexicana el presidente Venustiano Carranza continuando con la idea nacionalista y el 20 de septiembre de 1916 estableció que el águila se representara de perfil izquierdo, posada sobre un nopal que brota de una roca rodeada de agua y adornada en la parte de abajo con ramas de encino y laurel.

Este martes se prevé que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabece una ceremonia cívica por el Día de la Bandera.

