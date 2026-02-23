1 de marzo

1791. Nace Manuel Eulogio Carpio Hernández, quien se distinguió como médico, poeta y periodista.

1854. Se proclama el Plan de Ayutla, comandado por el general Álvarez, en el que se desconoce el gobierno de Antonio López de Santa Anna.

1952. Muere Mariano Azuela, autor de la novela Los de abajo.

2 de marzo

1829. Muere Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la Independencia de México.

1897. Muere Guillermo Prieto, poeta, periodista y político, inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.

1959. Primera transmisión oficial del Canal 11 del IPN.

3 de marzo

1832. Nace Manuel Carmona y Valle, escritor y político, director de la Escuela de Medicina.

1869. Se funda en Pachuca el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, hoy Universidad de Hidalgo.

1935. Se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada.

4 de marzo

1813. Toma posesión Félix María Calleja como virrey de la Nueva España.

1924. Muere Manuel Flores, médico, escritor, periodista y pedagogo.

5 de marzo

1876. Se celebra en la Ciudad de México el Primer Congreso Obrero Mexicano.

1970. Entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Día Mundial de la Eficiencia Energética.

6 de marzo

1836. Tropas mexicanas al mando de Antonio López de Santa Anna toman El Álamo.

1877. Se funda el Observatorio Astronómico Nacional.

1946. Muere Antonio Caso, filósofo y rector de la Universidad Nacional Autónoma.

7 de marzo

1839. Fue asesinado Abraham González, revolucionario maderista.

1864. Nace Ricardo Castro, pianista y compositor, director del Conservatorio Nacional de Música.

1943. Se funda el Centro Cultural Universitario, antecedente de la Universidad Iberoamericana.

8 de marzo

Día Internacional de la Mujer.

9 de marzo

1839. Se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, que pone fin a la Guerra de los Pasteles.

1916. Francisco Villa incursiona en Columbus, Nuevo México.

1923. Se crea la Confederación Nacional Agraria.