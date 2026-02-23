Marzo concentra dos fechas que suelen marcar la conversación pública: el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y el natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo. Ambas conmemoraciones se reflejan en actos cívicos y actividades institucionales que colocan estos temas en la agenda social del país, pero no son las únicas referencias del mes. A lo largo de estos 31 días también se recuerdan hechos históricos, nacimientos y fundaciones que forman parte de la memoria colectiva.
Efemérides de marzo 2026: qué se conmemora además del Día Internacional de la Mujer
1 de marzo
1791. Nace Manuel Eulogio Carpio Hernández, quien se distinguió como médico, poeta y periodista.
1854. Se proclama el Plan de Ayutla, comandado por el general Álvarez, en el que se desconoce el gobierno de Antonio López de Santa Anna.
1952. Muere Mariano Azuela, autor de la novela Los de abajo.
2 de marzo
1829. Muere Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la Independencia de México.
1897. Muere Guillermo Prieto, poeta, periodista y político, inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.
1959. Primera transmisión oficial del Canal 11 del IPN.
3 de marzo
1832. Nace Manuel Carmona y Valle, escritor y político, director de la Escuela de Medicina.
1869. Se funda en Pachuca el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, hoy Universidad de Hidalgo.
1935. Se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada.
4 de marzo
1813. Toma posesión Félix María Calleja como virrey de la Nueva España.
1924. Muere Manuel Flores, médico, escritor, periodista y pedagogo.
5 de marzo
1876. Se celebra en la Ciudad de México el Primer Congreso Obrero Mexicano.
1970. Entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
Día Mundial de la Eficiencia Energética.
6 de marzo
1836. Tropas mexicanas al mando de Antonio López de Santa Anna toman El Álamo.
1877. Se funda el Observatorio Astronómico Nacional.
1946. Muere Antonio Caso, filósofo y rector de la Universidad Nacional Autónoma.
7 de marzo
1839. Fue asesinado Abraham González, revolucionario maderista.
1864. Nace Ricardo Castro, pianista y compositor, director del Conservatorio Nacional de Música.
1943. Se funda el Centro Cultural Universitario, antecedente de la Universidad Iberoamericana.
8 de marzo
Día Internacional de la Mujer.
9 de marzo
1839. Se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, que pone fin a la Guerra de los Pasteles.
1916. Francisco Villa incursiona en Columbus, Nuevo México.
1923. Se crea la Confederación Nacional Agraria.
10 de marzo
1877. Nace Pascual Ortiz Rubio.
1976. Muere Daniel Cosío Villegas.
1911. Emiliano Zapata se levanta en armas para secundar a Francisco I. Madero.
11 de marzo
1867. Salen del país las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo.
1916. Venustiano Carranza es elegido primer jefe del Ejército Constitucionalista.
2011. Se instaura el Premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer.
12 de marzo
1812. Nace Ignacio Comonfort.
1865. El gobierno de Maximiliano decreta que los cementerios de la Iglesia pasen a jurisdicción civil.
13 de marzo
1325. Se funda la Gran Tenochtitlán, capital del imperio azteca.
1985. Muere Jesús Reyes Heroles.
14 de marzo
1565. Muere Vasco de Quiroga.
1858. En Guadalajara, la guardia del Palacio de Gobierno apresa a Benito Juárez y a sus ministros, quienes son salvados por Guillermo Prieto.
15 de marzo
1778. Se funda la Escuela de Grabado de la Casa de Moneda.
1908. Nace Alejandro Carrillo.
1925. Se funda la Liga Nacional de la Libertad Religiosa.
Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
16 de marzo
1910. Muere Juan de Dios Peza.
1925. Nace Luis E. Miramontes, coinventor de la píldora anticonceptiva.
2006. Se inaugura la Biblioteca José Vasconcelos en Buenavista.
17 de marzo
1821. Se publica el Plan de Iguala.
1985. Muere Bernardo Sepúlveda Gutiérrez.
18 de marzo
El presidente Lázaro Cárdenas decreta la Expropiación Petrolera.
19 de marzo
1959. Se inauguran las instalaciones del IPN en Zacatenco.
20 de marzo
1911. Nace Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz.
1928. Nace Inés Arredondo, autora de "Los contemporaneos"
21 de marzo
1806. Nace Benito Juárez en San Pablo Guelatao, Oaxaca.
1843. Fallece Guadalupe Victoria, primer presidente de México.
2006. Se inaugura el Centro de las Artes de San Agustín, Oaxaca.
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
22 de marzo
1861. Muere Miguel Lerdo de Tejada, abogado liberal y coautor de las Leyes de Reforma.
1869. Nace Salvador Toscano, director y productor pionero del cine mexicano.
Día Mundial del Agua.
23 de marzo
1936. Se funda la Escuela Nacional de Educación Física.
1994. Fue asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia de la República (1994-2000).
Día Meteorológico Mundial.
24 de marzo
1829. Nace el general Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla del 5 de mayo de 1862.
Día Mundial de la Tuberculosis.
25 de marzo
1825. Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se integró plenamente los tres Poderes de la Unión.
1918. Nace Emma Godoy, poetisa y escritora.
1926. Nace el poeta Jaime Sabines.
26 de marzo
1913. Se promulga el Plan de Guadalupe, redactado por Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta como Presidente de la República.
27 de marzo
1847. El puerto de Veracruz cae ante las fuerzas invasoras estadounidenses al mando del general Winfield Scott.
1946. Se inaugura la Escuela Normal Superior.
Día del Trabajador Universitario.
28 de marzo
1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo.
1979. Se traslada a la Ciudad Universitaria.
29 de marzo
1732. Se acuña por primera vez en México la moneda conocida con las armas reales y acordonada en el canto con la flor de lis.
1912. Se reúne Madero con directores de periódicos y retira la libertad de prensa.
1933. Aprueba el Congreso de la Unión una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del Presidente de la República y de los gobernadores de los estados.
30 de marzo
1823. Sale desterrado Agustín de Iturbide, emperador de México.
1932. Se estrena Santa, la primera película del cine sonoro mexicano.
1938. Se funda el Partido de la Revolución Mexicana.
1954. Muere Agustín Aragón y León, quien se distinguió como ingeniero, filósofo, literato y político.
31 de marzo
1823. Asume Guadalupe Victoria el Supremo Poder Ejecutivo, apoyado por Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete.
1881. Nace Félix Fulgencio Palavicini, quien se distinguió como político, ingeniero, escritor y periodista.
1914. Nace Octavio Paz, escritor mexicano.
1980. Se expide el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia.