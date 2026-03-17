Primavera 2026 en México: a qué hora inicia y por qué cambia de fecha cada año

Hora y fecha de la primavera en México 2026

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) informó que el equinoccio de primavera ocurrirá el 20 de marzo de 2026 a las 08:46 horas, tiempo del centro de México.

Ese momento marca el inicio oficial de la primavera en el hemisferio norte. A partir de entonces, los días comienzan a alargarse de forma progresiva, mientras que las noches se acortan.

Qué es el equinoccio de primavera y por qué ocurre

El equinoccio es un fenómeno astronómico que ocurre cuando los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

Este evento forma parte del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, combinado con la inclinación de su eje, que es de aproximadamente 23.5 grados.

Gracias a esta inclinación, el planeta experimenta las estaciones del año. En el hemisferio norte, el equinoccio de marzo da paso a la primavera, mientras que en el hemisferio sur marca el inicio del otoño.

La fecha del equinoccio varía, ¿por qué?

Las variaciones en la fecha del equinoccio se deben al tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta alrededor del Sol, que no es un número exacto de días.

De acuerdo con el investigador José Franco, del Instituto de Astronomía de la UNAM, un año terrestre dura 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos, lo que genera un desfase acumulado en el calendario y obliga a ajustar la medición del tiempo.

Como resultado, el equinoccio puede ocurrir el 19, 20 o 21 de marzo, dependiendo del año. Aunque el fenómeno sucede de manera simultánea en todo el planeta, el horario en que se percibe cambia según el huso horario de cada país, ya que se registra con base en el tiempo universal coordinado (UTC).