Qué se conmemora el 18 de marzo en México

El 18 de marzo se conmemora la Expropiación Petrolera de 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó que el petróleo explotado por compañías extranjeras pasaba a ser propiedad de la nación.

Esta decisión implicó la apropiación legal de los recursos petroleros, así como de la infraestructura utilizada para su explotación, lo que permitió que el Estado mexicano asumiera el control de una industria estratégica para el desarrollo del país.

Por qué se llevó a cabo la expropiación petrolera

Antes de este proceso, la industria petrolera en México estaba dominada casi en su totalidad por compañías extranjeras, que para 1937 controlaban cerca del 95% de las propiedades del sector, muchas de ellas filiales de grandes monopolios internacionales.

En ese contexto, en 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que un año después presentó una serie de demandas laborales, entre ellas una jornada semanal de 40 horas, pago de salario en caso de enfermedad, indemnizaciones por incapacidad o fallecimiento, salario mínimo de cinco pesos y esquemas de jubilación.

Ante la negativa de las empresas, el sindicato llevó el caso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde el conflicto fue reconocido como de carácter económico. En mayo de 1937, además, los trabajadores advirtieron que estallarían una huelga si no se atendían sus demandas.

La autoridad laboral determinó que las compañías sí contaban con recursos suficientes para cumplir con las exigencias y emitió un laudo en diciembre de ese mismo año para fijar nuevas condiciones laborales. Sin embargo, el incumplimiento de esa resolución profundizó el conflicto y abrió la puerta a la intervención del Estado.

Cómo se concretó la expropiación petrolera en 1938

Frente a la falta de cumplimiento de las resoluciones laborales, el gobierno federal recurrió a los mecanismos legales vigentes para intervenir en la industria.