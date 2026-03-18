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Qué se celebra el 18 de marzo en México: así ocurrió la Expropiación Petrolera

Control extranjero, demandas laborales incumplidas y una resolución histórica marcaron el rumbo del petróleo en México desde 1938.
mié 18 marzo 2026 09:23 AM
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Más allá de ser una efeméride, el 18 de marzo representa una decisión que transformó el control de los recursos energéticos y redefinió la relación entre el Estado y las empresas extranjeras. (Alex Borderline/Getty Images)

Cada año, el calendario cívico marca una fecha que remite a uno de los momentos más importantes en la historia económica y política de México. Más allá de ser una efeméride, el 18 de marzo representa una decisión que transformó el control de los recursos energéticos y redefinió la relación entre el Estado y las empresas extranjeras.

En torno a esta fecha surge una pregunta recurrente: qué se celebra en México y por qué sigue siendo relevante en la actualidad.

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Qué se conmemora el 18 de marzo en México

El 18 de marzo se conmemora la Expropiación Petrolera de 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó que el petróleo explotado por compañías extranjeras pasaba a ser propiedad de la nación.

Esta decisión implicó la apropiación legal de los recursos petroleros, así como de la infraestructura utilizada para su explotación, lo que permitió que el Estado mexicano asumiera el control de una industria estratégica para el desarrollo del país.

Por qué se llevó a cabo la expropiación petrolera

Antes de este proceso, la industria petrolera en México estaba dominada casi en su totalidad por compañías extranjeras, que para 1937 controlaban cerca del 95% de las propiedades del sector, muchas de ellas filiales de grandes monopolios internacionales.

En ese contexto, en 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que un año después presentó una serie de demandas laborales, entre ellas una jornada semanal de 40 horas, pago de salario en caso de enfermedad, indemnizaciones por incapacidad o fallecimiento, salario mínimo de cinco pesos y esquemas de jubilación.

Ante la negativa de las empresas, el sindicato llevó el caso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde el conflicto fue reconocido como de carácter económico. En mayo de 1937, además, los trabajadores advirtieron que estallarían una huelga si no se atendían sus demandas.

La autoridad laboral determinó que las compañías sí contaban con recursos suficientes para cumplir con las exigencias y emitió un laudo en diciembre de ese mismo año para fijar nuevas condiciones laborales. Sin embargo, el incumplimiento de esa resolución profundizó el conflicto y abrió la puerta a la intervención del Estado.

Cómo se concretó la expropiación petrolera en 1938

Frente a la falta de cumplimiento de las resoluciones laborales, el gobierno federal recurrió a los mecanismos legales vigentes para intervenir en la industria.

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El 18 de marzo de 1938 se emitió el decreto de expropiación, mediante el cual el Estado tomó control de los bienes de las compañías petroleras, incluyendo maquinaria, instalaciones, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones y oleoductos, así como otros activos relacionados con la operación del sector.

La decisión se sustentó en la Ley de Expropiación, que establecía las causas de utilidad pública y regulaba los procedimientos para este tipo de acciones, lo que permitió formalizar la transferencia de los recursos energéticos al control del Estado mexicano.

Qué ocurrió después de la expropiación petrolera

Como parte de la reorganización del sector, el 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa paraestatal encargada de llevar a cabo las actividades de exploración, extracción, refinación y comercialización del petróleo.

A partir de ese momento, el Estado mexicano concentró el control de la industria energética, lo que permitió incrementar los ingresos públicos derivados del petróleo y fortalecer las finanzas nacionales.

Empresas expropiadas

La medida aplicada por el gobierno mexicano alcanzó a 17 compañías petroleras, en su mayoría filiales o subsidiarias de corporaciones extranjeras que operaban en el país.

Entre ellas se encontraban:

- Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (Royal Dutch Shell)

- Huasteca Petroleum

- Sinclair Pierce Oil Company

- Mexican Sinclair Petroleum Corporation

- Penn Mex Fuel Company

- Richmond Petroleum Company

- California Standard Oil Company of México

- Consolidated Oil Company of México

Además de otras empresas navieras, de transporte y distribución vinculadas a la industria petrolera, junto con sus filiales.

Dónde se concentra la actividad petrolera en México

Actualmente, la producción petrolera del país se distribuye en distintos puntos del territorio nacional.

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Los principales estados con actividad petrolera son:

- Campeche

- Coahuila

- Chiapas

- Chihuahua

- Nuevo León

- Tamaulipas

- Tabasco

- Puebla

- Veracruz

La extracción se concentra principalmente en municipios de Campeche, Tabasco y Veracruz, donde se ubican zonas clave para la producción de hidrocarburos.

¿El 18 de marzo es festivo?

A pesar de su relevancia histórica, el 18 de marzo no está considerado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

En el ámbito escolar, los días de suspensión suelen ajustarse a otras conmemoraciones. Por ejemplo, en el calendario educativo se recorre el descanso por el natalicio de Benito Juárez, lo que puede generar confusión sobre el motivo del puente.

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Historia política Pemex

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