¿Cuándo es el siguiente puente?

El siguiente puente largo es el correspondiente al viernes 1 de mayo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 74 de la LFT. Esta fecha conmemora el Día del Trabajo, que en México se conmemora con la marcha que realiza la clase trabajadora en demanda de mejoras en el sector, de acuerdo con lo que se ha visto en los recientes años. Las movilizaciones se replican en distintas ciudades del mundo.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerda que esta conmemoración se remonta a la época revolucionaria en la que la Casa del Obrero Mundial, unificó a varias organizaciones obreras. Sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1º de mayo como Día Internacional del Trabajo a partir de 1913, año en el que también se llevó a cabo el primer desfile en el que participaron más de 25 mil trabajadores.

Este 2026, se conmemoran 113 años de esta fecha cívica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recuerda que a nivel internacional, el Día del Trabajo se instituyó por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París,1889) como homenaje a los Mártires de Chicago y como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores, además de que se conmemora oficialmente en 80 países.