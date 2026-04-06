Una vez terminada la Semana Santa, los trabajadores formales del país se preguntan cuándo será la siguiente fecha oficial que podrán destinar para el descanso o visitar a familiares o amigos. Esto es lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).
¿Cuándo será el siguiente puente laboral?
¿Cuándo es el siguiente puente?
El siguiente puente largo es el correspondiente al viernes 1 de mayo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 74 de la LFT. Esta fecha conmemora el Día del Trabajo, que en México se conmemora con la marcha que realiza la clase trabajadora en demanda de mejoras en el sector, de acuerdo con lo que se ha visto en los recientes años. Las movilizaciones se replican en distintas ciudades del mundo.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerda que esta conmemoración se remonta a la época revolucionaria en la que la Casa del Obrero Mundial, unificó a varias organizaciones obreras. Sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1º de mayo como Día Internacional del Trabajo a partir de 1913, año en el que también se llevó a cabo el primer desfile en el que participaron más de 25 mil trabajadores.
Este 2026, se conmemoran 113 años de esta fecha cívica.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recuerda que a nivel internacional, el Día del Trabajo se instituyó por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París,1889) como homenaje a los Mártires de Chicago y como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores, además de que se conmemora oficialmente en 80 países.
¿Qué pasa si trabajo en un día de descanso obligatorio?
El artículo 75 de la LFT detalla que tanto personas empleadoras como personas trabajadoras deberán determinar el número de trabajadoras y trabajadores que deban prestar sus servicios el día de descanso obligatorio.
“Las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple”, detalla el texto.
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A pesar de que en la mayoría de países el Día del Trabajador se celebra el primero de mayo, algunas naciones tienen la conmemoración en otras fechas.
- Tanto en Estados Unidos como en Canadá, el Día del Trabajador se celebra el primer lunes de septiembre.
- En Nueva Zelanda se celebra el cuarto lunes de octubre y en Australia cada estado federal decide la fecha.
En las recientes administraciones, tanto del expresidente Andrés Manuel López Obrador , como el del actual presidenta, Claudia Sheinbuam Pardo, se han aprobado diversas reformas laborales como la reducción gradual de las 40 horas semanales de trabajo, las prestaciones laborales a trabajadores de plataformas digitales, la llamada “Ley Silla”, además de que para este año se prevé la discusión en el Congreso de otras propuestas en este ámbito.