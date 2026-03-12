Cuándo es el puente de marzo 2026: fecha oficial de descanso obligatorio para todos

¿Cuáles son los puentes de marzo?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece los días de descanso obligatorio en México y para marzo se tiene establecido el lunes 16 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

Además de los trabajadores formales, la fecha también se establece en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que los estudiantes de educación básica no tendrán clases, y regresarán a las aulas el martes 17 de marzo.

¿Qué días de marzo no hay clases?

Otro puente será el viernes 27 de marzo debido al Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que también los alumnos y padres de familia podrán disfrutar de un día de descanso extra.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Además, a finales de marzo y principios de abril comienza la Semana Santa, una de las mayores celebraciones de la comunidad católica: del 29 de marzo al 5 de abril de 2026. Las fechas clave son las siguientes: