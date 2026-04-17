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Los mexicanos prefieren las consolas de videojuegos como regalo del Día del Niño

En las ventas del e-commerce en México, la electrónica y el gaming sobresalen entre los segmentos con mayor demanda en esta temporalidad.
vie 17 abril 2026 11:36 AM
Presentado por: Office Depot
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Esta festividad se consolida como un fenómeno de consumo relevante para el retail en México. (Cortesía)

Ya no es solamente una fecha en el calendario; el Día del Niño se convirtió en un indicador clave del dinamismo en el retail y la adopción tecnológica en los hogares mexicanos. Su relevancia económica trasciende el volumen de venta y muestra un cambio estructural de los hábitos de consumo de niños y adolescentes.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el país ocupa el octavo lugar a nivel global en comercio electrónico. Este posicionamiento se sustenta en un valor de mercado de 941,000 millones de pesos.

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Dentro de este ecosistema, como reveló el Estudio de Venta Online 2026 de la AMVO, las categorías de electrónicos, consolas y videojuegos se sitúan entre el top 10 de mayor consumo. Asimismo, el reporte subrayó que la omnicanalidad se convirtió en el estándar de consumo, con siete de cada 10 compradores que adquieren productos mediante una interacción fluida entre canales físicos y digitales.

Del juguete tradicional al entretenimiento digital

En el marco de una festividad como el Día del Niño, los padres mexicanos priorizan compras que ofrezcan longevidad, como consolas, mobiliario especializado o periféricos de alta calidad que complementan el equipamiento.

Dentro de este cambio, el entretenimiento digital ha ganado terreno, particularmente a través de los videojuegos. Explorar categorías como las consolas de videojuegos permite entender cómo el gaming se ha convertido en una de las principales formas de entretenimiento entre niños y adolescentes.

Respecto a la Generación Alpha (nacidos después de 2010), la consultora PwC destacó una creciente demanda de herramientas para la creación de contenido, tales como tablets de alto rendimiento, cámaras para streaming y suscripciones a plataformas creativas.

En el informe “Así es la Generación Alpha, los influencers de compra más jóvenes”, la firma precisó que los menores a nivel global no solo buscan jugar, sino pertenecer activamente al ecosistema gamer. En consecuencia, el gasto familiar se desplaza hacia productos que validen su estatus digital, es decir, skins o pases de batalla de videojuegos y hardware de marcas reconocidas.

El rol del comercio electrónico y la digitalización del consumo

Esto lo respalda el Reporte de Gaming en PC y Consolas 2026 de Newzoo, el cual resaltó el interés al alza del mercado mexicano por dispositivos de alto desempeño, incluyendo audífonos con audio espacial y controles profesionales.

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Así se pone de manifiesto que los regalos para el Día del Niño se sofistican, de la adquisición de una consola base hacia la personalización completa de la experiencia gamer. Aunque también las consolas portátiles muestran un auge sostenido.

Además, pese a las fluctuaciones económicas, Newzoo destacó que el gasto en este sector permanece estable, ya que los videojuegos se perciben con una alta rentabilidad de “horas de entretenimiento por peso invertido” frente a otras opciones recreativas.

Ante este panorama, el retail debe ser tan ágil y digital como los consumidores más jóvenes. Plataformas como la tienda en línea de Office Depot reflejan esta tendencia, al concentrar soluciones tecnológicas y de consumo en un solo espacio.

Esto también facilita la comparación y toma de decisiones informada para los padres de familia que buscan soluciones integrales. Como ha señalado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los usuarios emplean ahora el e-commerce para buscar información y comparar precios en tiempo real.

Incluso pueden encontrar ofertas exclusivas para dicha modalidad, consultar las fichas técnicas de diversos dispositivos electrónicos y reseñas de quienes ya han usado los productos, con el fin de concretar una compra más inteligente.

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Las consolas fortalecen la relación familiar a través de recuerdos compartidos (Cortesía)

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Día del Niño gamers Videojuegos

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