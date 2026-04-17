Los mexicanos prefieren las consolas de videojuegos como regalo del Día del Niño

Dentro de este ecosistema, como reveló el Estudio de Venta Online 2026 de la AMVO, las categorías de electrónicos, consolas y videojuegos se sitúan entre el top 10 de mayor consumo. Asimismo, el reporte subrayó que la omnicanalidad se convirtió en el estándar de consumo, con siete de cada 10 compradores que adquieren productos mediante una interacción fluida entre canales físicos y digitales.

Del juguete tradicional al entretenimiento digital

En el marco de una festividad como el Día del Niño, los padres mexicanos priorizan compras que ofrezcan longevidad, como consolas, mobiliario especializado o periféricos de alta calidad que complementan el equipamiento.

Dentro de este cambio, el entretenimiento digital ha ganado terreno, particularmente a través de los videojuegos. Explorar categorías como las consolas de videojuegos permite entender cómo el gaming se ha convertido en una de las principales formas de entretenimiento entre niños y adolescentes.

Respecto a la Generación Alpha (nacidos después de 2010), la consultora PwC destacó una creciente demanda de herramientas para la creación de contenido, tales como tablets de alto rendimiento, cámaras para streaming y suscripciones a plataformas creativas.

En el informe “Así es la Generación Alpha, los influencers de compra más jóvenes”, la firma precisó que los menores a nivel global no solo buscan jugar, sino pertenecer activamente al ecosistema gamer. En consecuencia, el gasto familiar se desplaza hacia productos que validen su estatus digital, es decir, skins o pases de batalla de videojuegos y hardware de marcas reconocidas.

El rol del comercio electrónico y la digitalización del consumo