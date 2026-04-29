Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Las Adidas Adios Pro Evo 3 con las que Sawe hizo historia: la tecnología detrás del maratón más rápido del mundo

Los científicos aún no pueden decir cuánto del récord es mérito del atleta y cuánto es ingeniería.
mié 29 abril 2026 01:34 PM
Adidas Adios Pro Evo 3
Las Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, el modelo elegido por Sabastian Sawe, forman parte de una nueva generación de calzado enfocado en reducir el desgaste energético. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Sabastian Sawe cruzó la meta frente al Palacio de Buckingham en 1 hora 59 minutos y 30 segundos. Por primera vez en la historia, un ser humano completó un maratón en menos de dos horas en una competencia oficial. Pero hay una pregunta que los mejores fisiólogos del ejercicio todavía no pueden responder: ¿cuánto de ese récord pertenece al corredor y cuánto al zapato?

Las zapatillas que usó Sawe —las Adidas Adizero Adios Pro Evo 3— pesan menos de 100 gramos, aproximadamente lo mismo que una baraja de cartas, y tienen un precio cercano a los 500 dólares (unos 8,765 pesos mexicanos).

Publicidad

Detrás de ese diseño hay más de una docena de versiones probadas en laboratorios en Alemania y en centros de entrenamiento de altitud en Kenia y Etiopía, según Patrick Nava, director general de running de Adidas.

Cómo las zapatillas devuelven energía en cada paso del maratón

La suela tiene la forma de una mecedora: una espuma ultraligera que envuelve una placa de carbono curva. Caminar con ellas resulta incómodo; correr 42 kilómetros, no.

El funcionamiento es sencillo en idea, pero complejo en ejecución. Cuando el pie toca el suelo, la espuma se comprime y la placa de carbono se dobla, almacenando energía. Al despegar, esa energía se libera y empuja al corredor hacia adelante.

"Es como tener un resorte adherido al pie", explica Daniel Lieberman, profesor de biología en Harvard y maratonista amateur. "El zapato almacena energía elástica y luego la devuelve, impulsando al corredor al aire."

El efecto es medible: según estimaciones de Lieberman, esta generación de zapatillas permite gastar entre 4 y 6% menos de energía por zancada.

En un maratón, esa diferencia se acumula. Un corredor de élite da cerca de 40,000 pasos para completar los 42.195 kilómetros. Llegar al final con entre 4 y 6% más de energía en cada uno equivale, en términos prácticos, a correr los últimos kilómetros con una ventaja que antes no existía.

Cómo cuidar y mantener tus sneakers siempre limpios: un experto responde
Vida

Cómo cuidar y mantener tus sneakers siempre limpios: un experto responde

Por qué estas zapatillas obligan a correr distinto

La curvatura de la suela no es un detalle estético. Está diseñada para mantener al corredor sobre la parte delantera del pie y evitar el contacto con el talón.

"Te coloca más hacia adelante", explica Brad Wilkins, director del Performance Research Laboratory de la Universidad de Oregon. Algunos modelos, añade, ni siquiera incluyen suela en el talón, porque el diseño asume que no se va a utilizar.

La razón es física. Cuando el talón golpea primero, genera un impulso hacia atrás que el cuerpo debe compensar para seguir avanzando. Al eliminar ese impacto, también desaparece esa pérdida de energía.

Publicidad

Cuánto del récord es del atleta y cuánto de la tecnología

Sabastian Sawe
JUSTIN TALLIS (AFP)

La discusión viene de años atrás. Nike introdujo las primeras "super shoes" hace cerca de una década, y desde entonces la competencia tecnológica entre marcas no se ha detenido.

Los datos muestran el cambio: los 14 tiempos más rápidos en maratón masculino y los 9 más rápidos en el femenino se lograron después de la llegada de las zapatillas con placa de carbono, según registros de medios especializados. No es solo entrenamiento.

"La tecnología de las super shoes es el factor más grande en el aumento reciente del rendimiento", dijo Dathan Ritzenhein, tres veces atleta olímpico, aunque aclara que no es el único.

Lieberman lo plantea de forma más directa. Define el récord de Sawe como "asistido por tecnología". No para restarle mérito, sino para precisar la diferencia. "No es exactamente lo mismo", dice, al comparar con la hazaña de Roger Bannister en 1954, cuando rompió la barrera de la milla en menos de cuatro minutos sin este tipo de tecnología. "Las zapatillas han tenido un efecto mayor en la capacidad de lograrlo. Estos atletas son excepcionales, pero la tecnología está ahí."

Lo que nadie puede calcular con precisión es cuántos segundos del 1:59:30 pertenecen a Sawe y cuántos a los ingenieros de Adidas en Herzogenaurach.

Sabastian Sawe rompe en Londres la barrera de las dos horas en el maratón
Deportes

Sabastian Sawe rompe en Londres la barrera de las dos horas en el maratón

Por qué correr un maratón en menos de dos horas ya no parece imposible

En 1991, Michael Joyner, fisiólogo del ejercicio en la Clínica Mayo, desarrolló un modelo matemático que estimaba que el límite humano para el maratón era de 1 hora, 57 minutos y 58 segundos. En ese momento, el récord mundial estaba casi nueve minutos por encima, y ninguna revista científica quiso publicar su trabajo.

Publicidad

Treinta y cuatro años después, el récord oficial está a menos de dos minutos de esa proyección. La diferencia es que Joyner calculó el límite del cuerpo humano, no el de la tecnología que lo acompaña.

Wilkins cree que los récords seguirán cayendo. "La barra ha cambiado 100 por ciento", dice. Su proyección es clara: correr un maratón por debajo de las dos horas dejará de ser una excepción y se convertirá en el nuevo estándar entre la élite.

Sawe fue el primero en cruzar esa línea. Lo hizo con menos de 100 gramos en cada pie.

Tags

Adidas Maratón deportes.deportes-de-competencia.running

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad