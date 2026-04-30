Korn Ferry Tour confirma a PGA Riviera Maya como sede clave en México

La gran sorpresa del Tulum Championship 2026 fue Dylan Menante, golfista californiano de 24 años, quien inició la temporada con membresía condicional y cerró la jornada final con una ronda histórica, rompiendo el récord del torneo. Su desempeño le permitió conquistar el campeonato con una ventaja de seis golpes.

Dylan Menante fue el ganador del Tulum Championship 2026. (Cortesía)

“Año tras año nos dicen que el Tulum Championship es uno de los mejores torneos del Korn Ferry Tour, y eso no es solo por el campo. Es por todo lo que encuentran aquí: el servicio, las instalaciones y el entorno”, afirmó Álvaro Moya, Country Manager de Tulum Country Club.

Un escenario en equilibrio con la naturaleza

Diseñado por Robert Trent Jones II, PGA Riviera Maya destaca por integrar la filosofía de la Green Proclamation, visión que promueve la convivencia entre los campos de golf y su ecosistema natural. Sus 18 hoyos atraviesan manglares, cenotes y selva tropical, ofreciendo una experiencia que combina exigencia deportiva con paisajes emblemáticos del Caribe mexicano.

Durante el Tulum Championship, antes del arranque de cada jornada fue posible observar a coatíes recorriendo los fairways, reflejando la coexistencia con el entorno natural. Además, los cenotes, considerados por la cultura maya como espacios sagrados y fuentes de vida, forman parte del paisaje cotidiano de este complejo residencial.