Korn Ferry Tour confirma a PGA Riviera Maya como sede clave en México

El Korn Ferry Tour, principal circuito de desarrollo rumbo al PGA Tour, celebró una nueva edición del Tulum Championship, en PGA Riviera Maya en Tulum Country Club. Se trató de la única parada en México y última de la gira latinoamericana.
Este circuito es reconocido por formar a ocho de cada diez jugadores activos del PGA Tour. En la edición 2026 reunió a 156 golfistas de 20 países, quienes compitieron del 16 al 19 de abril en uno de los escenarios más destacados del golf en la región.
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La gran sorpresa del Tulum Championship 2026 fue Dylan Menante, golfista californiano de 24 años, quien inició la temporada con membresía condicional y cerró la jornada final con una ronda histórica, rompiendo el récord del torneo. Su desempeño le permitió conquistar el campeonato con una ventaja de seis golpes.
“Año tras año nos dicen que el Tulum Championship es uno de los mejores torneos del Korn Ferry Tour, y eso no es solo por el campo. Es por todo lo que encuentran aquí: el servicio, las instalaciones y el entorno”, afirmó Álvaro Moya, Country Manager de Tulum Country Club.
Un escenario en equilibrio con la naturaleza
Diseñado por Robert Trent Jones II, PGA Riviera Maya destaca por integrar la filosofía de la Green Proclamation, visión que promueve la convivencia entre los campos de golf y su ecosistema natural. Sus 18 hoyos atraviesan manglares, cenotes y selva tropical, ofreciendo una experiencia que combina exigencia deportiva con paisajes emblemáticos del Caribe mexicano.
Durante el Tulum Championship, antes del arranque de cada jornada fue posible observar a coatíes recorriendo los fairways, reflejando la coexistencia con el entorno natural. Además, los cenotes, considerados por la cultura maya como espacios sagrados y fuentes de vida, forman parte del paisaje cotidiano de este complejo residencial.
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Un desarrollo impulsado por bienestar y plusvalía
El Tulum Championship también proyectó el estilo de vida que ofrece Tulum Country Club, comunidad donde deporte, bienestar y servicios premium convergen en una propuesta inmobiliaria de alto valor.
De hecho, los golfistas que compitieron en el Tulum Championship disfrutaron de la infraestructura y amenidades que los residentes e inversionistas usan todos los días. Por ejemplo: The Club, con gimnasio de última generación; el Colegio Internacional Alemán Riviera Maya, sede de la Fundación Real Madrid con su Educational Football Program, único en la región; así como restaurantes y espacios recreativos.
La tendencia global en el mercado inmobiliario respalda este modelo. De acuerdo con el Global Wellness Institute, el mercado inmobiliario enfocado en bienestar podría duplicar su valor y alcanzar 1.1 billones de dólares hacia 2029.
Reconocimiento internacional en el Caribe mexicano
Tulum Country Club fue distinguido como Latin America’s Best Golf Real Estate Venue 2025, mientras que PGA Riviera Maya recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento como Mejor Campo de Golf de México, ambos otorgados por los World Golf Awards.
El regreso del Korn Ferry Tour por segundo año consecutivo confirma el posicionamiento de este destino como sede de alto nivel para el golf internacional y como uno de los desarrollos más atractivos del Caribe mexicano.