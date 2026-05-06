La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Toluca detonó el conflicto con el Tri por jugadores convocados

El juego contra Los Angeles FC está programado a las 19:30 locales en Toluca de Lerdo, media hora antes del comienzo formal de la convocatoria de Javier Aguirre con miras al Mundial, que inicia en poco más de un mes, el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Chivas respondió retirando a sus seleccionados de la concentración

La supuesta ausencia de los jugadores de los Diablos Rojos causó molestia en las Chivas de Guadalajara, que cedieron a sus cinco internacionales a la selección a pesar de que disputa los cuartos de final de la liga.

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara, ordenó el regreso de sus seleccionados (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) al club para preparar el juego de vuelta de cuartos ante Tigres del fin de semana.

"Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", indicó la selección azteca en un comunicado.

Javier Aguirre concentró solo a jugadores de Liga MX

Aguirre llamó a 20 futbolistas para la concentración, todos jugadores del certamen mexicano, que tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en la Ciudad de México.

Desde febrero los clubes acordaron liberar a los jugadores al término de la fase regular del torneo Clausura local y después de los partidos de ida de las semifinales de la Concacaf.

Pero, según la prensa mexicana, el lateral Jesús Gallardo y el extremo Alexis Vega, ambos citados por Aguirre, entrenaron el martes con el Toluca y el entrenador Antonio Mohamed planea alinearlos en la semifinal de vuelta de la Concachampions.

"Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan", dijo el presidente del Guadalajara en X.