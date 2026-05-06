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Selección mexicana amenaza con dejar fuera del Mundial a jugadores que no abandonen a tiempo a sus clubes

La medida llegó después de que Toluca y Chivas priorizaran partidos clave sobre la concentración.
mié 06 mayo 2026 12:14 PM
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La concentración de México se realiza de cara a los partidos de preparación contra Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), los últimos antes del comienzo del Mundial. Todos se jugarán en suelo mexicano. (X: @miseleccionmx)

La selección mexicana advirtió que excluirá del Mundial de 2026 a los jugadores que no se presenten al inicio de la concentración este miércoles 6 de mayo, en medio de versiones periodísticas que señalan la posible ausencia de varios internacionales que encaran compromisos con sus clubes.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre lanzó el recado luego de que el martes la prensa local revelara que los dos internacionales mexicanos del Toluca no se presentarán este miércoles a los trabajos premundialistas porque disputarán la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Toluca detonó el conflicto con el Tri por jugadores convocados

El juego contra Los Angeles FC está programado a las 19:30 locales en Toluca de Lerdo, media hora antes del comienzo formal de la convocatoria de Javier Aguirre con miras al Mundial, que inicia en poco más de un mes, el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Chivas respondió retirando a sus seleccionados de la concentración

La supuesta ausencia de los jugadores de los Diablos Rojos causó molestia en las Chivas de Guadalajara, que cedieron a sus cinco internacionales a la selección a pesar de que disputa los cuartos de final de la liga.

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara, ordenó el regreso de sus seleccionados (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) al club para preparar el juego de vuelta de cuartos ante Tigres del fin de semana.

"Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", indicó la selección azteca en un comunicado.

Javier Aguirre concentró solo a jugadores de Liga MX

Aguirre llamó a 20 futbolistas para la concentración, todos jugadores del certamen mexicano, que tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en la Ciudad de México.

Desde febrero los clubes acordaron liberar a los jugadores al término de la fase regular del torneo Clausura local y después de los partidos de ida de las semifinales de la Concacaf.

Pero, según la prensa mexicana, el lateral Jesús Gallardo y el extremo Alexis Vega, ambos citados por Aguirre, entrenaron el martes con el Toluca y el entrenador Antonio Mohamed planea alinearlos en la semifinal de vuelta de la Concachampions.

"Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan", dijo el presidente del Guadalajara en X.

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Chivas dio marcha atrás y confirmó que sí enviará a sus jugadores al Tri

Horas después de la polémica, Chivas confirmó que respetará los acuerdos con la Selección Mexicana y permitirá que sus futbolistas convocados se presenten a la concentración rumbo al Mundial de 2026.

“Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del Club Deportivo Guadalajara”, señaló el club en un comunicado.

La institución también aseguró que no impedirá que sus jugadores representen a México en la Copa del Mundo.

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”, indicó.

México prepara sus últimos partidos antes del Mundial

La concentración de México se realiza de cara a los partidos de preparación contra Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), los últimos antes del comienzo del Mundial. Todos se jugarán en suelo mexicano.

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