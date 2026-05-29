Cambiar de carrera en solo tres meses sí es posible: la apuesta de Generation México con cursos de TI gratis

“Cambió por completo mi situación profesional. Yo estaba yéndome por completo a un camino que ya no me gustaba, no me veía futuro en las actividades que estaba haciendo, no me sentía realizada. Yo quería un cambio más grande y opté por irme del lado de la programación”.

La decisión fue complicada, más allá del cambio de profesión, estudiar en Generation requería un compromiso total, pero con tres ventajas: era solo por tres meses, el curso era gratuito y estaba la promesa de tener apoyo para conseguir empleo con su nuevo camino.

Frida es una de las 1,068 personas a las que Generation México ha impactado en 2025 con sus programas: Desarrollador Java FullStack, Especialista en Soporte para Tecnología (HelpDesk), AWS Re/Start con IA Foundational (Cloud), Conductor Profesional de Tractocamión y Desarrollador Unity Jr.

Una iniciativa para apoyar a las juventudes

Todo comenzó cuando la consultora McKinsey & Company realizó un estudio sobre el desempleo juvenil. Los resultados arrojaron dos realidades: “Muchos jóvenes egresaban sin las habilidades que los empleadores requerían y, al mismo tiempo, había vacantes que no se podían cubrir”, señaló a Expansión Mercedes de la Maza, Directora General de Generation México.

Tras este panorama, la consultora decidió lanzar el proyecto de una organización sin fines de lucro para apoyar a ambos sectores: a las empresas a cerrar las brechas de talento, así como impulsar la movilidad económica de los jóvenes.

Y así se creó Generation en 2015. México fue uno de los países fundadores, junto con España e India. Hoy, tiene presencia en 17 países como Chile, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Pakistán, y Kenia.

Desde su fundación, la iniciativa ha evolucionado conforme a las necesidades del mercado laboral. En ese sentido, la ONG apuesta por un modelo intensivo de capacitación que promete insertar rápidamente a los jóvenes en empleos competentes.