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Carrera

Cursos de tres meses y ofertas de empleo: la forma en que Generation México impulsa el talento TI

La ONG fundada por McKinsey trabaja para que jóvenes de 17 países se coloquen en el mercado laboral con carreras de alta demanda. En México, tiene un portafolio de cinco profesiones.
vie 29 mayo 2026 01:32 PM
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Cambiar de carrera en solo tres meses sí es posible: la apuesta de Generation México con cursos de TI gratis
Generation México benefició 1,068 personas en 2025 a través de sus cursos de formación. (Rob Kim)

Cambiar de carrera no es una decisión sencilla, menos para quienes ya están dentro del mercado laboral. Los programas de estudio suelen superar los cuatro años, requieren de gran disponibilidad del tiempo para completarse, y los cursos de plataformas no siempre dan el apoyo necesario. Pero siempre hay alternativas.

Frida Mercado tenía 29 años cuando decidió cambiar de profesión. Estudió Ingeniería y Desarrollo Sustentable, pero se dio cuenta de que no era lo suyo, así que buscó certificaciones, especialmente relacionadas a Tecnologías de la Información (TI). Así se encontró el programa de desarrollador Java FullStack de Generation México .

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“Cambió por completo mi situación profesional. Yo estaba yéndome por completo a un camino que ya no me gustaba, no me veía futuro en las actividades que estaba haciendo, no me sentía realizada. Yo quería un cambio más grande y opté por irme del lado de la programación”.

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La decisión fue complicada, más allá del cambio de profesión, estudiar en Generation requería un compromiso total, pero con tres ventajas: era solo por tres meses, el curso era gratuito y estaba la promesa de tener apoyo para conseguir empleo con su nuevo camino.

Frida es una de las 1,068 personas a las que Generation México ha impactado en 2025 con sus programas: Desarrollador Java FullStack, Especialista en Soporte para Tecnología (HelpDesk), AWS Re/Start con IA Foundational (Cloud), Conductor Profesional de Tractocamión y Desarrollador Unity Jr.

Una iniciativa para apoyar a las juventudes

Todo comenzó cuando la consultora McKinsey & Company realizó un estudio sobre el desempleo juvenil. Los resultados arrojaron dos realidades: “Muchos jóvenes egresaban sin las habilidades que los empleadores requerían y, al mismo tiempo, había vacantes que no se podían cubrir”, señaló a Expansión Mercedes de la Maza, Directora General de Generation México.

Tras este panorama, la consultora decidió lanzar el proyecto de una organización sin fines de lucro para apoyar a ambos sectores: a las empresas a cerrar las brechas de talento, así como impulsar la movilidad económica de los jóvenes.

Y así se creó Generation en 2015. México fue uno de los países fundadores, junto con España e India. Hoy, tiene presencia en 17 países como Chile, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Pakistán, y Kenia.

Desde su fundación, la iniciativa ha evolucionado conforme a las necesidades del mercado laboral. En ese sentido, la ONG apuesta por un modelo intensivo de capacitación que promete insertar rápidamente a los jóvenes en empleos competentes.

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En los primeros años, los programas se enfocaron en sectores como las Afores, ventas retail y servicios financieros. Ahora, las capacitaciones están alineadas a perfiles tecnológicos, donde se han actualizado con contenidos relacionados a la IA para que aprendan a implementarla en sus próximas labores.

“Todos los programas de tecnología ya incluyen módulos de inteligencia artificial”, señaló Mercedes de la Maza. “Lo importante es que los jóvenes entiendan la lógica y la ética detrás del uso de IA y cómo pueden trabajar de forma más eficiente”.

De acuerdo con la directora, Generation revisa y actualiza constantemente sus contenidos a partir de entrevistas con empleadores, cámaras empresariales y análisis de tendencias globales, como las del World Economic Forum.

“Si detectamos un cambio muy fuerte en el mercado, hacemos ajustes rápidos. Con inteligencia artificial, por ejemplo, actualizamos programas en menos de seis meses”.

Un modelo intensivo y de tiempo completo

A diferencia de otros cursos en línea, Generation opera bajo un esquema síncrono y con horarios similares a una jornada laboral. Las capacitaciones se realizan de manera remota, pero requieren asistencia en tiempo real de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde.

“No son cursos grabados. Necesitamos que las personas estén conectadas, participando y haciendo ejercicios prácticos porque buscamos prepararlos para empleos formales de tiempo completo”, detalló la directiva.

Esta particularidad hizo dudar por un momento a Frida, quien tenía casi un año sin trabajo, pero las buenas referencias de Generation la incentivaron a tomar la decisión de aplicar e inscribirse.

“Si voy a dedicar tres meses, tengo que tomármelo completamente en serio”, dijo a Expansión.

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Este modelo le funcionó a Jaqueline Jesús León, de 30 años, quien es madre y jefa de casa en Tabasco. El acompañamiento, sin tener que desplazarse, le ayudó en la transición de carrera y posteriormente la búsqueda de empleo. Ella venía de una carrera de Administración, con escaso conocimiento sobre TI, pero pudo capacitarse de manera efectiva en el mismo programa que Frida, en Java FullStack.

“No importa de dónde vengas. Yo venía de administración y prácticamente desde cero en tecnología. (....) Generation nos enseñó que nunca debemos dejar de aprender”, apuntó.

En el informe de 2025, Generation apoyó a 1,068 participantes, de los cuales el 54% tenían entre 25-29 años, seguido de jóvenes de 18 a 24 años con 24% y mayores de 30 años con el 22%.

De acuerdo con Mercedes de la Maza, Generation impulsa tanto el crecimiento laboral como económico.

“Muchos jóvenes pasan de ganar entre 8,000 y 9,000 pesos mensuales a ingresos de 24,000 o 27,000 pesos. Eso cambia sus posibilidades económicas y genera movilidad social”.

El 85% de los participantes en 2025 no tenía empleo antes de entrar al programa, 33% tienen dependientes económicos y 57% no tenía una educación universitaria completa.

La directora señaló que 85% de sus graduados consiguió empleo antes de 90 días, y entre el 95 a 96% lo logra antes de los 180 días. La ONG destacó que 319 empresas han confiado en el talento egresado, dándoles un lugar entre sus equipos. Algunas de las empleadoras son HSBC, Accenture, Inbursa, Grupo Salinas y Babel, donde actualmente trabaja Frida a seis meses de haber iniciado el curso.

“Generation no te enseña y te deja sola. El acompañamiento siguió hasta conseguir trabajo”, mencionó la egresada.

Generation México forma parte de la consultora McKinsey & Company, y trabaja con 22 donantes que hacen posible costear los 1,500 dólares por estudiante. Uno de sus retos es mantener el financiamiento para poder seguir impactando positivamente la vida de los jóvenes en México.

“La sostenibilidad es una conversación constante porque la filantropía es limitada y las prioridades de los donantes cambian”, reconoció la directora.

Pese a ello, la orgnazación cree que su modelo responde a una necesidad creciente del mercado: formar talento junior adaptable a industrias donde las habilidades tecnológicas evolucionan con rapidez.

“Sería el colmo formar personas con tecnología obsoleta. Por eso tenemos que estar actualizando los programas todo el tiempo”.

Aún con los retos, Generation trabaja en su misión: “transformar los sistemas de educación y empleo para preparar, insertar y acompañar a las personas en trayectorias profesionales que cambien sus vidas que, de otro modo, serían inaccesibles”.

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Mckinsey Educación Estudiantes

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