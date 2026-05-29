Cambiar de carrera en solo tres meses sí es posible: la apuesta de Generation México con cursos de TI gratis

Este modelo le funcionó a Jaqueline Jesús León, de 30 años, quien es madre y jefa de casa en Tabasco. El acompañamiento, sin tener que desplazarse, le ayudó en la transición de carrera y posteriormente la búsqueda de empleo. Ella venía de una carrera de Administración, con escaso conocimiento sobre TI, pero pudo capacitarse de manera efectiva en el mismo programa que Frida, en Java FullStack.
“No importa de dónde vengas. Yo venía de administración y prácticamente desde cero en tecnología. (....) Generation nos enseñó que nunca debemos dejar de aprender”, apuntó.
En el informe de 2025, Generation apoyó a 1,068 participantes, de los cuales el 54% tenían entre 25-29 años, seguido de jóvenes de 18 a 24 años con 24% y mayores de 30 años con el 22%.
De acuerdo con Mercedes de la Maza, Generation impulsa tanto el crecimiento laboral como económico.
“Muchos jóvenes pasan de ganar entre 8,000 y 9,000 pesos mensuales a ingresos de 24,000 o 27,000 pesos. Eso cambia sus posibilidades económicas y genera movilidad social”.
El 85% de los participantes en 2025 no tenía empleo antes de entrar al programa, 33% tienen dependientes económicos y 57% no tenía una educación universitaria completa.
La directora señaló que 85% de sus graduados consiguió empleo antes de 90 días, y entre el 95 a 96% lo logra antes de los 180 días. La ONG destacó que 319 empresas han confiado en el talento egresado, dándoles un lugar entre sus equipos. Algunas de las empleadoras son HSBC, Accenture, Inbursa, Grupo Salinas y Babel, donde actualmente trabaja Frida a seis meses de haber iniciado el curso.
“Generation no te enseña y te deja sola. El acompañamiento siguió hasta conseguir trabajo”, mencionó la egresada.
Generation México forma parte de la consultora McKinsey & Company, y trabaja con 22 donantes que hacen posible costear los 1,500 dólares por estudiante. Uno de sus retos es mantener el financiamiento para poder seguir impactando positivamente la vida de los jóvenes en México.
“La sostenibilidad es una conversación constante porque la filantropía es limitada y las prioridades de los donantes cambian”, reconoció la directora.
Pese a ello, la orgnazación cree que su modelo responde a una necesidad creciente del mercado: formar talento junior adaptable a industrias donde las habilidades tecnológicas evolucionan con rapidez.
“Sería el colmo formar personas con tecnología obsoleta. Por eso tenemos que estar actualizando los programas todo el tiempo”.
Aún con los retos, Generation trabaja en su misión: “transformar los sistemas de educación y empleo para preparar, insertar y acompañar a las personas en trayectorias profesionales que cambien sus vidas que, de otro modo, serían inaccesibles”.