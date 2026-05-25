daypass.com cierra una ronda de inversión de dos millones de dólares

De esta manera, la empresa tiene previsto llegar a 26 países en Europa, América Latina, Estados Unidos, el Sudeste de Asia y otros destinos clave al finalizar 2026. El impulso es principalmente la demanda de actividades personalizadas y modelos de consumo más flexibles.

La plataforma especializada en experiencias hoteleras permite acceder a hoteles y resorts sin necesidad de hospedarse, a través de pases de día para piscinas, spas, beach clubs, wellness y otros servicios.

Oferta de valor diferenciadora

Rafael Gómez, CEO y cofundador de daypass.com, señaló que el interés de los inversionistas confirma que existe una oportunidad para transformar el método en la que las personas disfrutan diversas opciones de alojamiento.

“Nuestro objetivo es escalar con bases firmes, acelerar la expansión internacional y seguir desarrollando tecnología que aporte valor, tanto a los usuarios como a los hoteles”, añadió el directivo.

Raúl Hita, Rafael Gómez, Javier del Hierro, Raúl Yañez, fundadores de daypass.com. (Cortesía)

Gómez aseguró que el modelo de daypass.com ha sido validado por cadenas hoteleras reconocidas, como Iberostar, Princess Hotel, Barceló y Archipiélago, además de operadores independientes y resorts internacionales.

Y en menos de un año desde su lanzamiento, la plataforma ha integrado más de 800 sitios activos en México, Colombia, República Dominicana y España, superando las 30,000 unidades vendidas.

Con ello, la agencia se posicionó como un aliado estratégico para los viajeros que quieren descubrir nuevas formas para descansar de las ciudades en las que residen o visitan.