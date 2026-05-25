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“La epidemia avanza más rápido que nosotros”: el ébola en el Congo provoca 220 muertes

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanos Ghebreyesus, dice que la epidemia actual es “extremadamente grave y difícil”.
lun 25 mayo 2026 11:15 AM
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El ataúd de una persona sospechosa de haber muerto de ébola es izado en una camioneta por un trabajador de la salud en un hospital de Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, el 25 de mayo de 2026.
Los intentos por frenar la propagación dependen principalmente de las medidas de precaución y del rápido rastreo de contactos. (FOTO: GLODY MURHABAZI/AFP)

La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola "extremadamente grave y difícil", alertó el lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pidió a los países vecinos que actúen "de inmediato”.

La OMS ha confirmado 10 decesos por ébola y 220 muertes sospechosas desde que se declaró la epidemia. También se confirmó la muerte de una persona por esta fiebre hemorrágica en la vecina Uganda.

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"Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una reunión ministerial en línea organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Los países limítrofes con RDC están en riesgo especialmente alto y deberían actuar de inmediato", declaró Tedros, que tiene previsto viajar el martes a la República Democrática del Congo.

Diez países africanos están en riesgo por ébola, además de la RDC y de Uganda, indicaron los CDC —la agencia sanitaria de la Unión Africana— el sábado.

Disturbios

A la rapidez con la que avanza la epidemia se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país, explicó el responsable.

Las provincias orientales de la RDC, donde se detectó por primera vez el brote el 15 de mayo, "son muy inseguras, con un incremento de los combates en los últimos meses [y] también hay una importante desconfianza respecto a las autoridades por parte de la población local”, dijo Tedros.

El domingo por la noche, "un grupo de jóvenes atacó el hospital en cuatro ocasiones", declaró a la AFP un funcionario del hospital.

"Querían recuperar el cuerpo de un pastor católico que había muerto de ébola", explicó el funcionario, que pidió permanecer en el anonimato. La víctima era "muy conocida, un líder religioso de Mongbwalu", una ciudad de 130,000 habitantes.

Los soldados intervinieron para dispersar a la multitud con disparos de advertencia, indicó la fuente.

El centro médico de Mongbwalu no es el primero de esa provincia en ser atacado.

El jueves, varias personas incendiaron unas carpas utilizadas para a aislar a pacientes de ébola en el hospital de Rwampara, después de que se le prohibiera a la familia de un fallecido llevarse el cuerpo para enterrarlo, por el riesgo de contagio.

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Los intentos por frenar la propagación dependen principalmente de las medidas de precaución y del rápido rastreo de contactos. De acuerdo con la OMS, las ceremonias funerarias que implican contacto directo con el cuerpo de una persona fallecida también pueden contribuir a la transmisión de la enfermedad del Ébola.

Pero en las zonas rurales de RDC, "los familiares se lanzan sobre los cuerpos, tocan los cadáveres y la ropa de los fallecidos mientras organizan rituales funerarios que reúnen a muchas personas", explicó la semana pasada a la AFP Jean Marie Ezadri, líder de la sociedad civil en Ituri.

A todo ello se añade el hecho de que no existan "vacunas aprobadas o ni tratamientos" para la cepa Bundibugyo, causante del actual brote de ébola, recordó.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar hemorragias graves y fallo multiorgánico.

Este virus ha matado a más de 15,000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre el 25% y el 90%, según la OMS, pero es relativamente menos contagioso que el covid o el sarampión.

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Epidemias Organización Mundial de la Salud África Central

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