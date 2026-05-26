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Efemérides de junio 2026: las fechas que cambiaron al país y que casi nadie recuerda

De la nacionalización del petróleo al nacimiento de Pancho Villa, junio concentra algunas de las decisiones más audaces y los momentos más olvidados de la historia nacional.
mar 26 mayo 2026 01:39 PM
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La industria petrolera protagonizó algunas de las decisiones económicas y políticas más importantes en la historia moderna de México. (quantic69/Getty Images)

Junio parece un mes de actos cívicos y discursos escolares. No lo es. En sus 30 días se firmaron decretos que cambiaron industrias enteras, nacieron figuras políticas que marcaron al país y se crearon instituciones que siguen operando hasta hoy.

Detrás de muchas de esas fechas hubo crisis, disputas y decisiones que todavía tienen impacto en la vida pública mexicana. No son solo datos para memorizar: son momentos que ayudan a entender buena parte del México actual.

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Efemérides de junio 2025 en México

1 de junio

- Día de la Marina Nacional.
- 1917: Zarpó el “Tabasco”, primer barco mercante mexicano con tripulación nacional.

2 de junio

- 1820: Nació Juan N. Méndez, político y defensor de la patria.

3 de junio

- 1853: Murió Lucas Alamán, historiador y político.

4 de junio

- 1861: Falleció Melchor Ocampo, abogado y promotor de las Leyes de Reforma.

5 de junio

- 1794: Nació Antonio de León.

- 1971: Se anunció la renovación de los libros de texto gratuitos. La SEP presentó nuevos enfoques y contenidos pedagógicos para adecuarlos al contexto social del país. La reforma educativa de ese año impulsó materiales que respondieran a la formación integral de los estudiantes.

- Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.

- Día Mundial del Medio Ambiente.

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6 de junio

- 1878: Nació Francisco Villa.
- 1898: Nació Federico García Lorca.
- 1990: Se fundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

7 de junio

- Día de la Libertad de Expresión y Prensa. Esta fecha fue establecida por el presidente Miguel Alemán en 1951, reconociendo el papel de los medios en la democracia mexicana y su derecho constitucional a informar.

8 de junio

- 1859: Benito Juárez lanza manifiesto de las Leyes de Reforma.

- 1938: Decreto de creación de PEMEX. El presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera mediante un decreto del 7 de junio, publicado al día siguiente, dando origen a Petróleos Mexicanos como empresa estatal.

9 de junio

- 1939: Muere Francisco Sarabia, precursor de vuelos de larga distancia.

10 de junio

- 1816: Nació Manuel Orozco y Berra.

- 1933: Fundación de la Academia Mexicana de Cirugía.

- Día Mundial de los Océanos.

12 de junio

- 1980: Se publica la autonomía de universidades.

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13 de junio

- 1965: Se crea ASA. Organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano, por decreto presidencial. Su objetivo principal era administrar, operar y conservar los aeropuertos del país.

- 1915: Venustiano Carranza publica manifiesto.

- 2003: Publicación de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

14 de junio

- Día Mundial del Donante de Sangre.

15 de junio

- Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia.

- 1939: Arriba el buque Sinaia con refugiados españoles.

- 1858: Nace el poeta Manuel José Othón.

16 al 22 de junio

- 20 de junio: Día Mundial de los Refugiados.

- 21 de junio: Aniversario de la victoria contra el Imperio (1867).

23 al 30 de junio

- 25 de junio: Se firma el fin de la Guerra Cristera (1929)

- 26 de junio: Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la Tortura.

- 30 de junio: Se conmemora “La noche triste”. En 1520, las fuerzas de Hernán Cortés fueron derrotadas por el ejército mexica mientras huían de Tenochtitlan. El evento marcó una pausa estratégica en la conquista española y es recordado como uno de los reveses más importantes sufridos por los invasores.

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