Efemérides de junio 2025 en México

1 de junio

- Día de la Marina Nacional.

- 1917: Zarpó el “Tabasco”, primer barco mercante mexicano con tripulación nacional.

2 de junio

- 1820: Nació Juan N. Méndez, político y defensor de la patria.

3 de junio

- 1853: Murió Lucas Alamán, historiador y político.

4 de junio

- 1861: Falleció Melchor Ocampo, abogado y promotor de las Leyes de Reforma.

5 de junio

- 1794: Nació Antonio de León.

- 1971: Se anunció la renovación de los libros de texto gratuitos. La SEP presentó nuevos enfoques y contenidos pedagógicos para adecuarlos al contexto social del país. La reforma educativa de ese año impulsó materiales que respondieran a la formación integral de los estudiantes.

- Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.

- Día Mundial del Medio Ambiente.

6 de junio

- 1878: Nació Francisco Villa.

- 1898: Nació Federico García Lorca.

- 1990: Se fundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

7 de junio

- Día de la Libertad de Expresión y Prensa. Esta fecha fue establecida por el presidente Miguel Alemán en 1951, reconociendo el papel de los medios en la democracia mexicana y su derecho constitucional a informar.

8 de junio

- 1859: Benito Juárez lanza manifiesto de las Leyes de Reforma.

- 1938: Decreto de creación de PEMEX. El presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera mediante un decreto del 7 de junio, publicado al día siguiente, dando origen a Petróleos Mexicanos como empresa estatal.

9 de junio

- 1939: Muere Francisco Sarabia, precursor de vuelos de larga distancia.

10 de junio

- 1816: Nació Manuel Orozco y Berra.

- 1933: Fundación de la Academia Mexicana de Cirugía.

- Día Mundial de los Océanos.

12 de junio

- 1980: Se publica la autonomía de universidades.