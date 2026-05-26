Efemérides de junio 2025 en México
1 de junio
- Día de la Marina Nacional.
- 1917: Zarpó el “Tabasco”, primer barco mercante mexicano con tripulación nacional.
2 de junio
- 1820: Nació Juan N. Méndez, político y defensor de la patria.
3 de junio
- 1853: Murió Lucas Alamán, historiador y político.
4 de junio
- 1861: Falleció Melchor Ocampo, abogado y promotor de las Leyes de Reforma.
5 de junio
- 1794: Nació Antonio de León.
- 1971: Se anunció la renovación de los libros de texto gratuitos. La SEP presentó nuevos enfoques y contenidos pedagógicos para adecuarlos al contexto social del país. La reforma educativa de ese año impulsó materiales que respondieran a la formación integral de los estudiantes.
- Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
- Día Mundial del Medio Ambiente.
6 de junio
- 1878: Nació Francisco Villa.
- 1898: Nació Federico García Lorca.
- 1990: Se fundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7 de junio
- Día de la Libertad de Expresión y Prensa. Esta fecha fue establecida por el presidente Miguel Alemán en 1951, reconociendo el papel de los medios en la democracia mexicana y su derecho constitucional a informar.
8 de junio
- 1859: Benito Juárez lanza manifiesto de las Leyes de Reforma.
- 1938: Decreto de creación de PEMEX. El presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera mediante un decreto del 7 de junio, publicado al día siguiente, dando origen a Petróleos Mexicanos como empresa estatal.
9 de junio
- 1939: Muere Francisco Sarabia, precursor de vuelos de larga distancia.
10 de junio
- 1816: Nació Manuel Orozco y Berra.
- 1933: Fundación de la Academia Mexicana de Cirugía.
- Día Mundial de los Océanos.
12 de junio
- 1980: Se publica la autonomía de universidades.