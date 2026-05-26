De acuerdo con las empresas, la tarjeta será operada por la red Mastercard y estará en dos versiones: Standard y Platino, ambas con un Costo Anual Total (CAT) de 120 y 75% respectivamente.

Las tarjetas estarán disponibles para todos los usuarios de Uber y Uber Eats para obtener recompensas en categorías como telecomunicaciones, suscripciones y supermercados, y acceder a meses sin intereses en más de 140,000 comercios, además de brindar el pago de servicios.

“Uber Card operada por Klar es un paso natural en la evolución de nuestro ecosistema. Hoy, conectamos a más de 25 millones de usuarios activos cada año en México y queremos que cada viaje y cada pedido representen una ventaja real para ellos, especialmente para los miembros de Uber One. Esta tarjeta integrará movilidad, delivery y recompensas en una sola experiencia, optimizando el gasto”, comentó Daniel Colunga, director general de Uber Eats Latinoamérica.

Según el comunicado oficial, las líneas de crédito disponibles serán hasta 250,000 pesos y permitirán inversiones con hasta el 15% de rendimiento anual, entre otros beneficios como cashback, meses sin intereses y promociones.

Mariana Casar, vicepresidenta de Fintech, Digital Partners and Enablers para México en Mastercard, agregó que este es el único programa que combina la simplicidad y confianza entre las tres entidades: Uber, Klar y Mastercard.

¿Cómo solicitarla?

Para su apertura, cada persona usuaria de Uber o Uber Eats deberá abrir su perfil en la aplicación móvil. Próximamente se habilitará una sección que le permitirá ir al proceso de obtener la tarjeta Uber Card.

“A partir de hoy y hasta finales del mes de junio del presente, los usuarios de la plataforma de Uber comenzarán a visualizar el despliegue y acceso al proceso de solicitud de su Uber Card operada por Klar dentro de la app”, menciona el comunicado oficial.