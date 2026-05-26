Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Uber se lanza al mercado financiero de la mano de Klar y Mastercard

Uber Card será operada por Klar para brindar mayor valor a viajes y pedidos delivery en la plataforma, con recompensas exclusivas en cada transacción.
mar 26 mayo 2026 01:56 PM
Añadir Expansión en Google
uber-tarjeta-klar.png
La tarjeta, Uber Card operada por Klar, brindará mayor valor para viajes, reuniones y cualquier otro momento de consumo. (Foto: Cortesía)

Uber entró al mundo financiero junto a Klar. Ambas empresas se aliaron y anunciaron Uber Card, una nueva solución financiera que integra el sistema de movilidad y de delivery de la plataforma.

“La llegada de Uber Card operada por Klar demostrará cómo la innovación financiera puede integrarse de forma natural en la vida cotidiana de las personas. Con el respaldo de Klar, estamos ofreciendo herramientas que generan inclusión, mejoran la experiencia de pago, valor tangible y acceso dentro y fuera de la plataforma”, explicó Stefan Möller, CEO y cofundador de Klar.

Publicidad

De acuerdo con las empresas, la tarjeta será operada por la red Mastercard y estará en dos versiones: Standard y Platino, ambas con un Costo Anual Total (CAT) de 120 y 75% respectivamente.

Las tarjetas estarán disponibles para todos los usuarios de Uber y Uber Eats para obtener recompensas en categorías como telecomunicaciones, suscripciones y supermercados, y acceder a meses sin intereses en más de 140,000 comercios, además de brindar el pago de servicios.

“Uber Card operada por Klar es un paso natural en la evolución de nuestro ecosistema. Hoy, conectamos a más de 25 millones de usuarios activos cada año en México y queremos que cada viaje y cada pedido representen una ventaja real para ellos, especialmente para los miembros de Uber One. Esta tarjeta integrará movilidad, delivery y recompensas en una sola experiencia, optimizando el gasto”, comentó Daniel Colunga, director general de Uber Eats Latinoamérica.

klar quiere dar financiamiento a vivienda
Economía

Klar entra al crédito hipotecario en medio de la desaceleración del sector

Según el comunicado oficial, las líneas de crédito disponibles serán hasta 250,000 pesos y permitirán inversiones con hasta el 15% de rendimiento anual, entre otros beneficios como cashback, meses sin intereses y promociones.

Mariana Casar, vicepresidenta de Fintech, Digital Partners and Enablers para México en Mastercard, agregó que este es el único programa que combina la simplicidad y confianza entre las tres entidades: Uber, Klar y Mastercard.

¿Cómo solicitarla?

Para su apertura, cada persona usuaria de Uber o Uber Eats deberá abrir su perfil en la aplicación móvil. Próximamente se habilitará una sección que le permitirá ir al proceso de obtener la tarjeta Uber Card.

“A partir de hoy y hasta finales del mes de junio del presente, los usuarios de la plataforma de Uber comenzarán a visualizar el despliegue y acceso al proceso de solicitud de su Uber Card operada por Klar dentro de la app”, menciona el comunicado oficial.

Publicidad

Tags

Uber Klar

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad