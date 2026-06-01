Qué significa la flecha que aparece junto a la bomba de gasolina

Junto al icono de la bomba de gasolina que aparece en el tablero suele encontrarse una diminuta flecha. Su función es mucho más simple de lo que muchos imaginan: señalar en qué lado del vehículo se encuentra la tapa de carga del combustible.

Cuando apunta hacia la izquierda, significa que la entrada del tanque está en ese costado. Si señala hacia la derecha, indica exactamente lo contrario.

Gracias a esa referencia visual, el conductor puede saber de inmediato cómo acomodarse frente a la bomba de combustible sin necesidad de bajar del vehículo para comprobarlo ni intentar recordar la ubicación de la tapa.

Según explica Japanese CarTrade, esta solución eliminó una duda que durante años acompañó a quienes conducían vehículos que no eran los suyos o que simplemente olvidaban en qué lado estaba el depósito.

Todo comenzó por un error bajo la lluvia

De acuerdo con la información publicada por The Sun , la idea surgió en 1986 cuando James Moylan, un ingeniero de Ford que trabajaba en Plymouth, Michigan, llegó a una gasolinera manejando un automóvil de la empresa y no su vehículo personal.

Al desconocer la ubicación de la tapa del combustible, estacionó el coche del lado equivocado de la bomba. La equivocación lo obligó a corregir la maniobra mientras se mojaba bajo la lluvia.

Aquella experiencia lo llevó a enviar un memorando interno a los equipos de diseño de Ford proponiendo una solución sencilla: añadir una flecha junto al indicador de combustible para mostrar el lado correcto del tanque.

La propuesta fue aceptada y apareció por primera vez en los modelos Ford Escort y Mercury Tracer del año modelo 1989. Con el tiempo, fabricantes de todo el mundo adoptaron la misma idea hasta convertirla en un estándar prácticamente universal.