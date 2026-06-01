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Qué significa la flecha que aparece junto a la bomba de gasolina y cuándo puede sacarte de un apuro

Millones de conductores la ven todos los días sin prestarle atención. Ese pequeño símbolo escondido en el tablero resuelve una duda común al cargar combustible.
lun 01 junio 2026 03:19 PM
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El indicador apareció por primera vez en los modelos Ford Escort y Mercury Tracer del año modelo 1989 (Expansión|ChatGPT)

Conducir un automóvil implica convivir con decenas de símbolos y señales que pocas veces reciben una explicación. Algunos advierten fallas mecánicas, otros informan sobre el estado del vehículo y varios pasan completamente desapercibidos durante años.

Entre todos ellos existe una flecha que aparece junto al indicador de combustible y que muchos conductores observan a diario sin saber realmente para qué está ahí. Aunque parece un detalle menor, su presencia responde a un problema cotidiano que durante décadas generó confusiones al momento de llegar a una gasolinera.

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Qué significa la flecha que aparece junto a la bomba de gasolina

Junto al icono de la bomba de gasolina que aparece en el tablero suele encontrarse una diminuta flecha. Su función es mucho más simple de lo que muchos imaginan: señalar en qué lado del vehículo se encuentra la tapa de carga del combustible.

Cuando apunta hacia la izquierda, significa que la entrada del tanque está en ese costado. Si señala hacia la derecha, indica exactamente lo contrario.

Gracias a esa referencia visual, el conductor puede saber de inmediato cómo acomodarse frente a la bomba de combustible sin necesidad de bajar del vehículo para comprobarlo ni intentar recordar la ubicación de la tapa.

Según explica Japanese CarTrade, esta solución eliminó una duda que durante años acompañó a quienes conducían vehículos que no eran los suyos o que simplemente olvidaban en qué lado estaba el depósito.

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Todo comenzó por un error bajo la lluvia

De acuerdo con la información publicada por The Sun , la idea surgió en 1986 cuando James Moylan, un ingeniero de Ford que trabajaba en Plymouth, Michigan, llegó a una gasolinera manejando un automóvil de la empresa y no su vehículo personal.

Al desconocer la ubicación de la tapa del combustible, estacionó el coche del lado equivocado de la bomba. La equivocación lo obligó a corregir la maniobra mientras se mojaba bajo la lluvia.

Aquella experiencia lo llevó a enviar un memorando interno a los equipos de diseño de Ford proponiendo una solución sencilla: añadir una flecha junto al indicador de combustible para mostrar el lado correcto del tanque.

La propuesta fue aceptada y apareció por primera vez en los modelos Ford Escort y Mercury Tracer del año modelo 1989. Con el tiempo, fabricantes de todo el mundo adoptaron la misma idea hasta convertirla en un estándar prácticamente universal.

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Antes de la flecha existían otras pistas menos efectivas

Modelos más antiguos no incorporaban esta referencia visual.

En muchos casos, los conductores intentaban identificar el lado del tanque observando la posición del dibujo de la bomba de gasolina en el tablero o incluso la orientación de la manguera representada en el símbolo.

Japanese CarTrade señala que ese método podía funcionar en algunos vehículos, pero no era una solución clara ni consistente. Debido a ello, los fabricantes terminaron adoptando una flecha específica, mucho más evidente y fácil de interpretar.

Gracias a ese cambio, desapareció gran parte de la incertidumbre que acompañaba la tarea de cargar combustible.

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Una innovación mundial que nunca buscó reconocimiento

A diferencia de otras ideas desarrolladas dentro de la industria automotriz, James Moylan nunca solicitó una patente ni pidió una compensación económica por su propuesta.

Reconocimiento público tampoco llegó de inmediato. Según The Sun, la historia permaneció prácticamente desconocida durante décadas hasta que un podcast llamado Every Little Thing la recuperó en 2018, ayudando a que millones de conductores descubrieran quién había ideado esa característica que utilizan todos los días.

Moylan falleció en diciembre de 2025 a los 80 años, aunque alcanzó a ver cómo su contribución era finalmente reconocida por la industria y por conductores de todo el mundo.

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Tags

Automóviles automóviles, movilidad

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