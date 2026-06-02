Con más selecciones, la estructura del torneo también se transforma. La fase de grupos pasa de ocho a doce grupos de cuatro equipos cada uno, con un total de 72 partidos solo en esa etapa, frente a los 48 del formato anterior.
El criterio de clasificación también es nuevo. Avanzan los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares, lo que da acceso a la fase eliminatoria a 32 equipos en total. Eso permite la introducción de una ronda que nunca había existido en un Mundial: los dieciseisavos de final. En versiones anteriores, los clasificados pasaban directo a octavos.
A partir de ahí, el torneo sigue la ruta conocida: octavos, cuartos, semifinales, partido por el tercer lugar y final. Para llegar al último partido, los finalistas habrán jugado ocho encuentros, uno más que en cualquier Copa del Mundo previa.
¿Por dónde ver el Mundial en México?
Tres cadenas de televisión abierta transmitirán los partidos: TV Azteca —a través de Azteca Uno y Azteca 7— y TUDN, que utilizará Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas.
Para quien prefiere las plataformas digitales, ViX Premium cuenta con los derechos exclusivos para transmitir los 104 partidos del torneo en México. Es la única opción en streaming con la cobertura completa del Mundial.
Estos son los estadios para el Mundial 2026
El torneo se jugará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— con un total de 16 recintos. A continuación, el listado completo con nombre oficial en el torneo, ciudad y capacidad:
México
- Estadio Ciudad de México (Ciudad de México) — 90,000 espectadores
- Estadio Guadalajara (Zapopan, Jalisco) — 48,000 espectadores
- Estadio Monterrey (Guadalupe, Nuevo León) — 53,500 espectadores
Estados Unidos
- Dallas Stadium (Arlington, Texas) — 94,000 espectadores
- New York/New Jersey Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) — 82,500 espectadores
- Atlanta Stadium (Atlanta, Georgia) — 75,000 espectadores