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Mundial 2026: fechas, partidos de México, estadios y todo lo que debes saber

México arranca el torneo más grande de la historia del futbol. Una guía para no perderte nada.
mar 02 junio 2026 03:18 PM
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Desde Brasil 2014 y hasta Qatar 2022, las Copas del Mundo enfrentaron a 32 selecciones. En 2026 eso cambia de forma radical: participarán 48 equipos, lo que convierte a esta edición en la más grande de la historia. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Faltan pocos días para que el silbatazo más esperado de los últimos años suene en la Ciudad de México, y millones de personas tienen las mismas preguntas sin responder: ¿a qué hora es el primer partido?, ¿cuándo juega el Tri?, ¿dónde lo veo?, ¿tengo que ir a trabajar?

La Copa del Mundo 2026 llega con un formato que nadie ha visto antes, con más equipos, más partidos y más estadios que cualquier edición anterior. Aquí están todas las respuestas, en orden, sin rodeos.

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¿Cuándo arranca el Mundial 2026 y qué pasa el 11 de junio?

El torneo se inaugura el miércoles 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La ceremonia inaugural está programada para las 11:30 horas y, una vez concluida, llegará el momento del partido que abrirá oficialmente el torneo: México enfrentará a Sudáfrica a la 1:00 p.m. en el mismo recinto.

Hay una buena noticia para quienes quieran ver el partido inaugural sin preocuparse por llegar tarde al trabajo o a la escuela. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que ese día será feriado en la capital, por lo que no habrá clases ni actividades laborales para los trabajadores del gobierno local.

Fechas de partidos de México en el Mundial: día, horario y sede

Después del duelo inaugural contra Sudáfrica, el Tri tiene dos compromisos más para completar la primera ronda.

El jueves 18 de junio, México se mide ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. Horario: 7:00 p.m., hora del centro.

Para cerrar la fase de grupos, el miércoles 24 de junio, el equipo viaja de regreso a la capital para jugar contra República Checa en el Estadio Ciudad de México, también a las 7:00 p.m.

En total, tres partidos, dos estadios y tres semanas de fútbol antes de saber si México avanza a la ronda eliminatoria.

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La gran final del Mundial de Futbol: dónde, cuándo y a qué hora

Todo termina el domingo 19 de julio de 2026. Ese día se disputa la final del torneo y se realiza la ceremonia de clausura. Ambos eventos tendrán lugar en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, con inicio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Un torneo distinto a todos los anteriores

Desde Brasil 2014 y hasta Qatar 2022, las Copas del Mundo enfrentaron a 32 selecciones. En 2026 eso cambia de forma radical: participarán 48 equipos, lo que convierte a esta edición en la más grande de la historia.

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Con más selecciones, la estructura del torneo también se transforma. La fase de grupos pasa de ocho a doce grupos de cuatro equipos cada uno, con un total de 72 partidos solo en esa etapa, frente a los 48 del formato anterior.

El criterio de clasificación también es nuevo. Avanzan los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares, lo que da acceso a la fase eliminatoria a 32 equipos en total. Eso permite la introducción de una ronda que nunca había existido en un Mundial: los dieciseisavos de final. En versiones anteriores, los clasificados pasaban directo a octavos.

A partir de ahí, el torneo sigue la ruta conocida: octavos, cuartos, semifinales, partido por el tercer lugar y final. Para llegar al último partido, los finalistas habrán jugado ocho encuentros, uno más que en cualquier Copa del Mundo previa.

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¿Por dónde ver el Mundial en México?

Tres cadenas de televisión abierta transmitirán los partidos: TV Azteca —a través de Azteca Uno y Azteca 7— y TUDN, que utilizará Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas.

Para quien prefiere las plataformas digitales, ViX Premium cuenta con los derechos exclusivos para transmitir los 104 partidos del torneo en México. Es la única opción en streaming con la cobertura completa del Mundial.

Estos son los estadios para el Mundial 2026

El torneo se jugará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— con un total de 16 recintos. A continuación, el listado completo con nombre oficial en el torneo, ciudad y capacidad:

México

- Estadio Ciudad de México (Ciudad de México) — 90,000 espectadores

- Estadio Guadalajara (Zapopan, Jalisco) — 48,000 espectadores

- Estadio Monterrey (Guadalupe, Nuevo León) — 53,500 espectadores

Estados Unidos

- Dallas Stadium (Arlington, Texas) — 94,000 espectadores

- New York/New Jersey Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) — 82,500 espectadores

- Atlanta Stadium (Atlanta, Georgia) — 75,000 espectadores

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- Kansas City Stadium (Kansas City, Misuri) — 76,416 espectadores

- San Francisco Stadium (Santa Clara, California) — 71,000 espectadores

- Los Angeles Stadium (Inglewood, California) — 70,000 espectadores

- Seattle Stadium (Seattle, Washington) — 69,000 espectadores

- Philadelphia Stadium (Filadelfia, Pensilvania) — 69,000 espectadores

- Houston Stadium (Houston, Texas) — 72,000 espectadores

- Boston Stadium (Foxborough, Massachusetts) — 65,878 espectadores

- Miami Stadium (Miami Gardens, Florida) — 65,000 espectadores

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Canadá

- BC Place Vancouver (Vancouver, Columbia Británica) — 54,000 espectadores

- Toronto Stadium (Toronto, Ontario) — 45,000 espectadores

Con estadios distribuidos desde la Ciudad de México hasta Vancouver, y desde Miami hasta Seattle, el Mundial 2026 no solo cambia sus reglas: cambia también la escala de lo que significa organizar el torneo más visto del planeta.

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