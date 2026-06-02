¿Cuándo arranca el Mundial 2026 y qué pasa el 11 de junio?

El torneo se inaugura el miércoles 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La ceremonia inaugural está programada para las 11:30 horas y, una vez concluida, llegará el momento del partido que abrirá oficialmente el torneo: México enfrentará a Sudáfrica a la 1:00 p.m. en el mismo recinto.

Hay una buena noticia para quienes quieran ver el partido inaugural sin preocuparse por llegar tarde al trabajo o a la escuela. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que ese día será feriado en la capital, por lo que no habrá clases ni actividades laborales para los trabajadores del gobierno local.

Fechas de partidos de México en el Mundial: día, horario y sede

Después del duelo inaugural contra Sudáfrica, el Tri tiene dos compromisos más para completar la primera ronda.

El jueves 18 de junio, México se mide ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. Horario: 7:00 p.m., hora del centro.

Para cerrar la fase de grupos, el miércoles 24 de junio, el equipo viaja de regreso a la capital para jugar contra República Checa en el Estadio Ciudad de México, también a las 7:00 p.m.

En total, tres partidos, dos estadios y tres semanas de fútbol antes de saber si México avanza a la ronda eliminatoria.

La gran final del Mundial de Futbol: dónde, cuándo y a qué hora

Todo termina el domingo 19 de julio de 2026. Ese día se disputa la final del torneo y se realiza la ceremonia de clausura. Ambos eventos tendrán lugar en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, con inicio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Un torneo distinto a todos los anteriores

Desde Brasil 2014 y hasta Qatar 2022, las Copas del Mundo enfrentaron a 32 selecciones. En 2026 eso cambia de forma radical: participarán 48 equipos, lo que convierte a esta edición en la más grande de la historia.