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México vs. Corea del Sur en el Mundial: empate en la cancha, pero distancia en la economía

A pesar de un tamaño económico comparable, el país asiático supera con amplitud al mexicano en ingreso por habitante, productividad laboral y resultados educativos, de acuerdo con indicadores internacionales.
jue 18 junio 2026 09:07 AM
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Un fanático de la República de Corea celebra durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la República de Corea y la República Checa en el Estadio de Guadalajara el 11 de junio de 2026 en Guadalajara, México.
Corea del Sur y México son la economía 12 y 13 del mundo, respectivamente. (FOTO: MOLLY DARLINGTON/Getty Images)

México enfrentará a Corea del Sur en el segundo encuentro del Mundial 2026. El duelo se antoja parejo después de que ambos conjuntos ganaran en su primer juego del torneo. Sin embargo, en la cancha económica los dos países muestran algunas grandes disparidades.

Los dos países forman parte del G20 y de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), dos organismos que agrupan a las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo.

Las economías de los dos países tienen un tamaño similar, pero con importantes diferencias en PIB per cápita, desarrollo humano, productividad y nivel educativo.

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Dos economías con ritmos diferentes de crecimiento

México y Corea del Sur tienen economías de un tamaño semejante, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Mundial. La fuente indica que el país asiático tiene un PIB de 1.875 billones de dólares, con lo que se coloca como la economía número 12 del mundo. Con un PIB de 1.856 billones de dólares, México ocupa la posición siguiente.

El nivel de endeudamiento también es similar. México maneja una deuda del 53.2% de su PIB, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que la de Corea del Sur es de 48.6%, de acuerdo con información del Banco Mundial.

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Sin embargo, no siempre fue así de semejante. En 1981, la economía mexicana era tres veces más grande que la surcoreana. A mediados de esa década, el país asiático —golpeado por una guerra que dividió la península en dos 30 años antes— comenzó una transformación que la llevaría a un potente ritmo de crecimiento.

Durante la década de 1980, Corea del Sur mantuvo un crecimiento económico sostenido, en varios años por encima de los dos dígitos, mientras México experimentó un estancamiento económico.

Marisol Lara Maldonado explica en su tesis de maestría Crecimiento económico: un contraste entre México y Corea del Sur, que este crecimiento desigual se explica por la combinación de factores internos y estrategias estatales que le permitieron a Corea del Sur crecer.

En Corea del Sur, el gobierno actuó como un Estado desarrollista, que impulsó las industrias estratégicas, como la del acero, la automotriz, la química y la electrónica, y con apoyo a grandes conglomerados nacionales conocidos como chaebols.

Corea del Sur elaboró una estrategia integral de fomento a la ciencia y tecnología que le permitió aumentar el valor de sus exportaciones a través del impulso a las industrias intensivas en tecnología, generando productos con mayor valor agregado y más competitivos en el mercado internacional”, dice Lara Maldonado.

En cambio, indica la egresada del Colegio de la Frontera, México desmanteló su política industrial durante esa década, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid.

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Poco productivos, pero por distintas razones

Cuando vemos el PIB per cápita, comenzamos a ver las diferencias. En México, este indicador se ubica en 14,185.8 dólares, mientras que en Corea del Sur es de 36,283 dólares.

Ambas economías se encuentran entre las menos productivas de la OCDE, aunque por razones distintas. México se ubica como el segundo país menos productivo de la OCDE, solo por arriba de Colombia. El PIB por hora trabajada en México ronda los 25 a 30 dólares, lo cual representa una tercera parte del promedio general del organismo.

De acuerdo con el reporte Fundamentos para el crecimiento y la competitividad 2026 de la OCDE, esto se debe a la gran informalidad de la economía mexicana, de cerca de un 55% del mercado laboral, una de las más altas del organismo.

“La calidad de la educación se ha mantenido estancada, muy por debajo de los promedios de la OCDE y con importantes disparidades regionales. Un 75% de los empleadores informan de dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a la falta de las habilidades adecuadas, una proporción que está aumentando”, señala también el reporte.

Corea del Sur ocupa el puesto 29 de los 36 países de la OCDE, con un PIB por hora trabajada de 54.64 dólares. A pesar de su alto PIB per cápita y de su inversión en tecnología, es el miembro del organismo con más horas trabajadas.

Más y mejor educación

México y Corea del Sur también tienen niveles muy distintos de desarrollo humano. El país asiático es considerado un país de Muy alto desarrollo humano, y ocupa el puesto 20 del índice elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El país latinoamericano se encuentra en el puesto 81, y es clasificado como un país de Alto desarrollo humano.

De acuerdo con información del mismo índice, Corea del Sur tiene 16.6 años de escolaridad esperados para un niño en edad escolar, frente a los 14.6 años que tiene México.

La escolaridad promedio de los adultos de 25 años y mayores en el país asiático es de 12.7 años. En el país latinoamericano es de 9.3 años.

Además, la calidad de la educación también es mejor. Corea del Sur ocupa el tercer lugar en la prueba PISA, que evalúa el conocimiento de los adolescentes de 15 años en matemáticas, comprensión lectora y ciencia, con 527, 515 y 526 puntos respectivamente.

En cambio, los estudiantes mexicanos se encuentran por debajo del promedio de la organización, con 395 puntos en matemáticas, 415 puntos en comprensión lectora y 410 puntos en ciencia.

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Corea del Sur Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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