Poco productivos, pero por distintas razones
Cuando vemos el PIB per cápita, comenzamos a ver las diferencias. En México, este indicador se ubica en 14,185.8 dólares, mientras que en Corea del Sur es de 36,283 dólares.
Ambas economías se encuentran entre las menos productivas de la OCDE, aunque por razones distintas. México se ubica como el segundo país menos productivo de la OCDE, solo por arriba de Colombia. El PIB por hora trabajada en México ronda los 25 a 30 dólares, lo cual representa una tercera parte del promedio general del organismo.
De acuerdo con el reporte Fundamentos para el crecimiento y la competitividad 2026 de la OCDE, esto se debe a la gran informalidad de la economía mexicana, de cerca de un 55% del mercado laboral, una de las más altas del organismo.
“La calidad de la educación se ha mantenido estancada, muy por debajo de los promedios de la OCDE y con importantes disparidades regionales. Un 75% de los empleadores informan de dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a la falta de las habilidades adecuadas, una proporción que está aumentando”, señala también el reporte.
Corea del Sur ocupa el puesto 29 de los 36 países de la OCDE, con un PIB por hora trabajada de 54.64 dólares. A pesar de su alto PIB per cápita y de su inversión en tecnología, es el miembro del organismo con más horas trabajadas.
Más y mejor educación
México y Corea del Sur también tienen niveles muy distintos de desarrollo humano. El país asiático es considerado un país de Muy alto desarrollo humano, y ocupa el puesto 20 del índice elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El país latinoamericano se encuentra en el puesto 81, y es clasificado como un país de Alto desarrollo humano.
De acuerdo con información del mismo índice, Corea del Sur tiene 16.6 años de escolaridad esperados para un niño en edad escolar, frente a los 14.6 años que tiene México.
La escolaridad promedio de los adultos de 25 años y mayores en el país asiático es de 12.7 años. En el país latinoamericano es de 9.3 años.
Además, la calidad de la educación también es mejor. Corea del Sur ocupa el tercer lugar en la prueba PISA, que evalúa el conocimiento de los adolescentes de 15 años en matemáticas, comprensión lectora y ciencia, con 527, 515 y 526 puntos respectivamente.
En cambio, los estudiantes mexicanos se encuentran por debajo del promedio de la organización, con 395 puntos en matemáticas, 415 puntos en comprensión lectora y 410 puntos en ciencia.