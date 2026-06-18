Dos economías con ritmos diferentes de crecimiento

México y Corea del Sur tienen economías de un tamaño semejante, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Mundial. La fuente indica que el país asiático tiene un PIB de 1.875 billones de dólares, con lo que se coloca como la economía número 12 del mundo. Con un PIB de 1.856 billones de dólares, México ocupa la posición siguiente.

El nivel de endeudamiento también es similar. México maneja una deuda del 53.2% de su PIB, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que la de Corea del Sur es de 48.6%, de acuerdo con información del Banco Mundial.

Sin embargo, no siempre fue así de semejante. En 1981, la economía mexicana era tres veces más grande que la surcoreana. A mediados de esa década, el país asiático —golpeado por una guerra que dividió la península en dos 30 años antes— comenzó una transformación que la llevaría a un potente ritmo de crecimiento.

Durante la década de 1980, Corea del Sur mantuvo un crecimiento económico sostenido, en varios años por encima de los dos dígitos, mientras México experimentó un estancamiento económico.

Marisol Lara Maldonado explica en su tesis de maestría Crecimiento económico: un contraste entre México y Corea del Sur, que este crecimiento desigual se explica por la combinación de factores internos y estrategias estatales que le permitieron a Corea del Sur crecer.

En Corea del Sur, el gobierno actuó como un Estado desarrollista, que impulsó las industrias estratégicas, como la del acero, la automotriz, la química y la electrónica, y con apoyo a grandes conglomerados nacionales conocidos como chaebols.

“Corea del Sur elaboró una estrategia integral de fomento a la ciencia y tecnología que le permitió aumentar el valor de sus exportaciones a través del impulso a las industrias intensivas en tecnología, generando productos con mayor valor agregado y más competitivos en el mercado internacional”, dice Lara Maldonado.

En cambio, indica la egresada del Colegio de la Frontera, México desmanteló su política industrial durante esa década, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid.