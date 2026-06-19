Contra quién podría jugar México en los 16vos del Mundial 2026

La victoria sobre Corea del Sur aseguró al tricolor el primer lugar de Grupo A, una posición que también definió el cambio que seguirá en la fase de eliminación directa. Gracias a este resultado el combinado nacional se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares que saldrá de los Grupos C, E, F, H o I.

A falta de dos jornadas en esas zonas, todavía no existe un rival confirmado. Sin embargo, la forma en que marchan las tablas permite identificar varias selecciones que hoy aparecen como las principales candidatas.

Dentro del Grupo C, Escocia luce como el escenario más probable. La selección británica tomó ventaja al derrotar a Haití, mientras que Brasil y Marruecos parten como favoritos para quedarse con los dos primeros puesto. Salvo alguna combinación inesperada, los escoceses tienen mayores posibilidades de terminar terceros.

Por el Grupo E, la selección que comienza a perfilarse es Ecuador. Su derrota ante Costa de Marfil complicó las aspiraciones de avanzar entre los dos primeros, además que aun debe enfrentar a Alemania, una de las selecciones fuertes del sector. Solo una victoria contra los 'teutones' podría modificar la clasificación.

La situación cambia por completo en el Grupo F, considerado uno de los más parejos hasta ahora. Países Bajos y Japón se mantiene como candidatos para llevarse la segunda o tercera posición, pero ambos todavía tienen compromisos pendientes frente a Suecia y Túnez, por lo que cualquier resultado puede alterar el orden de la clasificación. Justamente por esa igualdad, ninguno puede descartarse como posible rival.