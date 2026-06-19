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México ya clasificó a los 16vos del Mundial 2026: ¿contra quién jugaría en la siguiente fase?

Cinco grupos todavía definirán al adversario del equipo de Javier Aguirre, con varios escenarios abiertos antes del inicio de la fase de eliminación directa.
vie 19 junio 2026 12:21 PM
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El calendario oficial de la FIFA señala que la ronda de dieciseisavos de final se disputará del 28 de junio al 3 de julio de 2026. (AFP (Getty Images))

México cumplió antes de lo previsto uno de sus primeros objetivos en la Copa Mundial 2026. Tras firmar dos triunfos consecutivos, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró su presencia en los dieciseisavos de final y ahora solo le resta concluir la fase de grupos contra Chequia.

Mientras tanto, el panorama comienza a aclararse sobre el rival que podría encontrarse en el primer duelo de vida o muerte aunque todavía quedan varios resultados por definir.

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Contra quién podría jugar México en los 16vos del Mundial 2026

La victoria sobre Corea del Sur aseguró al tricolor el primer lugar de Grupo A, una posición que también definió el cambio que seguirá en la fase de eliminación directa. Gracias a este resultado el combinado nacional se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares que saldrá de los Grupos C, E, F, H o I.

A falta de dos jornadas en esas zonas, todavía no existe un rival confirmado. Sin embargo, la forma en que marchan las tablas permite identificar varias selecciones que hoy aparecen como las principales candidatas.

Dentro del Grupo C, Escocia luce como el escenario más probable. La selección británica tomó ventaja al derrotar a Haití, mientras que Brasil y Marruecos parten como favoritos para quedarse con los dos primeros puesto. Salvo alguna combinación inesperada, los escoceses tienen mayores posibilidades de terminar terceros.

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Por el Grupo E, la selección que comienza a perfilarse es Ecuador. Su derrota ante Costa de Marfil complicó las aspiraciones de avanzar entre los dos primeros, además que aun debe enfrentar a Alemania, una de las selecciones fuertes del sector. Solo una victoria contra los 'teutones' podría modificar la clasificación.

La situación cambia por completo en el Grupo F, considerado uno de los más parejos hasta ahora. Países Bajos y Japón se mantiene como candidatos para llevarse la segunda o tercera posición, pero ambos todavía tienen compromisos pendientes frente a Suecia y Túnez, por lo que cualquier resultado puede alterar el orden de la clasificación. Justamente por esa igualdad, ninguno puede descartarse como posible rival.

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Mientras tanto, el Grupo H también permanece abierto. Cabo Verde y Arabia Saudita son los equipos que hoy parecen disputar el tercer puesto, suponiendo que España logre recuperarse tras un debut por debajo de las expectativas. Uruguay, por su parte, también podría verse involucrado en esa pelea si no consigue imponerse a Cabo Verde en la siguiente jornada.

Finalmente, el panorama del Grupo I apunta a que Francia mantendrá el liderato de la zona, dejando la batalla por el tercer lugar entre Senegal e Irak, dependiendo de lo que ocurra en las dos fechas restantes. Hasta que concluya la fase de grupos, cualquiera de esos escenarios seguirá abierto para México.

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México aseguró el liderato del Grupo A antes de la última jornada de fase de grupos

Más allá de la clasificación, el triunfo sobre Corea del Sur por 1-0 tuvo un valor adicional: permitió al conjunto de Javier Aguirre quedarse matemáticamente con el primer lugar del Grupo A, independientemente de lo que ocurra en la última fecha de la fase de grupos.

La segunda jornada comenzó con el empate 1-1 entre Sudáfrica y Chequia, resultado que dejó servido el escenario para que el Tricolor asegurara tanto el boleto a la siguiente ronda como el liderato del sector si derrotaba a los surcoreanos.

Durante ese encuentro aparecieron dos protagonistas muy distintos bajo los tres postes. Por un lado, el guardameta Kim Seung-gyu cometió un error en la salida que terminó aprovechando Luis Romo para marcar el único gol del partido . Del otro lado, Raúl Rangel se convirtió en la figura de México gracias a una doble atajada en los minutos finales, incluida una intervención prácticamente sobre la línea cuando parecía inevitable el empate.

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¿Cuándo comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, la ronda de dieciseisavos de final se disputará del 28 de junio al 3 de julio de 2026.

En esos seis días se definirán los equipos que avanzarán a los octavos de final del torneo. México ya tiene asegurado un lugar en esa instancia y únicamente espera que concluyan las fases de grupos involucradas para conocer de manera oficial a su primer rival en la etapa de eliminación directa.

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