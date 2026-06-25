¿Qué significan los símbolos + y - en una transmisión automática?

Los signos + y - forman parte del modo manual o secuencial que incorporan muchas transmisiones automáticas. Gracias a esta función, el conductor puede decidir cuándo subir o bajar una marcha sin necesidad de utilizar un pedal de embrague, mientras la electrónica del vehículo se encarga de evitar cambios que puedan dañar la transmisión o el motor.

A diferencia de un auto manual, donde cada velocidad depende completamente del conductor, aquí la caja continúa funcionando de forma automática. Los símbolos simplemente permiten intervenir cuando se requiere una respuesta distinta a la que elegiría la computadora del vehículo.

¿Para qué sirve el símbolo +?

El símbolo + permite subir una marcha cuando las condiciones de manejo lo permiten. Al hacerlo, el motor gira a menos revoluciones, por lo que trabaja con menor esfuerzo durante recorridos constantes.

Su uso resulta especialmente útil cuando ya se circula a velocidad estable en autopista o carretera, ya que favorece una conducción más relajada y puede contribuir a mejorar el consumo de combustible. Algunos fabricantes también consideran esta función como una forma de aprovechar la relación más alta de la transmisión, conocida como overdrive.

¿En qué situaciones conviene usar el modo manual?

Aunque la mayoría del tiempo basta con dejar la palanca en D (Drive), hay escenarios donde seleccionar las marchas manualmente ofrece un mejor control del vehículo.

Los casos más comunes son:

- Carreteras con muchas pendientes, donde la transmisión suele cambiar constantemente de velocidad.

- Rebases, para obtener una aceleración más inmediata.

- Descensos largos, aprovechando el freno de motor.

- Remolque de carga, donde una marcha baja mantiene mejor el desempeño.

- Conducción deportiva, cuando se busca controlar el momento exacto de cada cambio.

Fuera de estas situaciones, lo recomendable es dejar que la transmisión haga su trabajo de manera automática.