Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

¿Para qué sirven los símbolos de + y - en la transmisión automática de tu auto y cuándo debes usarlos?

Estos controles pasan desapercibidos para la mayoría de los conductores, aunque pueden marcar una diferencia en carretera, pendientes y rebases.
jue 25 junio 2026 03:16 PM
Añadir Expansión en Google
que-significan-simbolos-mas-menos-transmision-automatica
Aunque parecen un detalle sin importancia, pueden cambiar la forma en que responde el vehículo. (ChatGPT|Expansión)

Muchos autos automáticos tienen dos símbolos que pasan desapercibidos junto a la palanca o detrás del volante: + y -. Aunque parecen un detalle sin importancia, pueden cambiar la forma en que responde el vehículo al subir una pendiente, rebasar a otro automóvil o descender una carretera.

Conocer su funcionamiento permite aprovechar mejor la transmisión y conducir con mayor seguridad. Aquí te explicamos qué significan, cuándo conviene utilizarlos y en qué situaciones realmente hacen la diferencia.

Publicidad

¿Qué significan los símbolos + y - en una transmisión automática?

Los signos + y - forman parte del modo manual o secuencial que incorporan muchas transmisiones automáticas. Gracias a esta función, el conductor puede decidir cuándo subir o bajar una marcha sin necesidad de utilizar un pedal de embrague, mientras la electrónica del vehículo se encarga de evitar cambios que puedan dañar la transmisión o el motor.

A diferencia de un auto manual, donde cada velocidad depende completamente del conductor, aquí la caja continúa funcionando de forma automática. Los símbolos simplemente permiten intervenir cuando se requiere una respuesta distinta a la que elegiría la computadora del vehículo.

¿Para qué sirve el símbolo +?

El símbolo + permite subir una marcha cuando las condiciones de manejo lo permiten. Al hacerlo, el motor gira a menos revoluciones, por lo que trabaja con menor esfuerzo durante recorridos constantes.

Su uso resulta especialmente útil cuando ya se circula a velocidad estable en autopista o carretera, ya que favorece una conducción más relajada y puede contribuir a mejorar el consumo de combustible. Algunos fabricantes también consideran esta función como una forma de aprovechar la relación más alta de la transmisión, conocida como overdrive.

para-que-sirve-la-letra-l-palanca-de-velocidades-auto
Tendencias

Para qué sirve la "L" en la transmisión automática de tu auto y cuándo debes usarla

¿En qué situaciones conviene usar el modo manual?

Aunque la mayoría del tiempo basta con dejar la palanca en D (Drive), hay escenarios donde seleccionar las marchas manualmente ofrece un mejor control del vehículo.

Los casos más comunes son:

- Carreteras con muchas pendientes, donde la transmisión suele cambiar constantemente de velocidad.

- Rebases, para obtener una aceleración más inmediata.

- Descensos largos, aprovechando el freno de motor.

- Remolque de carga, donde una marcha baja mantiene mejor el desempeño.

- Conducción deportiva, cuando se busca controlar el momento exacto de cada cambio.

Fuera de estas situaciones, lo recomendable es dejar que la transmisión haga su trabajo de manera automática.

Publicidad

¿Los símbolos + y - también pueden estar en el volante?

Sí. Muchos vehículos incorporan paletas de cambio (paddle shifters) detrás del volante, las cuales cumplen exactamente la misma función que los símbolos ubicados junto a la palanca.

Una paleta permite subir marchas y la otra reducirlas sin retirar las manos del volante, algo especialmente útil durante rebases, curvas o carreteras de montaña. Este sistema nació en los autos deportivos, pero hoy también está presente en numerosos sedanes, SUV y vehículos familiares.

que-significa-letra-s-palanca-de-cambios-carro-automatico.png
Tendencias

¿Para qué sirve la "S" en la transmisión automática de tu auto y cuándo debes usarla?

¿Qué significa la letra M en la transmisión automática?

La M significa Manual. Al colocar la palanca en esa posición, el conductor toma el control de los cambios utilizando la propia palanca o las paletas del volante, según el vehículo.

La principal diferencia respecto a la posición D es que la transmisión deja de seleccionar por sí sola el momento de cambiar de marcha. Sin embargo, la electrónica continúa protegiendo el sistema, por lo que impedirá cambios que puedan provocar daños mecánicos.

No se trata de convertir el automóvil en uno manual tradicional, sino de ofrecer un mayor control cuando las condiciones del camino lo requieren.

¿Usar los símbolos + y - puede dañar la transmisión?

No, siempre que se utilicen correctamente. Las transmisiones automáticas modernas cuentan con sistemas electrónicos que impiden realizar cambios que puedan perjudicar el motor o la caja de velocidades.

Lo verdaderamente importante es mantener la transmisión en buen estado. Entre las recomendaciones de mantenimiento destacan:

- Revisar el nivel y la condición del fluido aproximadamente cada 30,000 millas.

Publicidad

- Sustituir el aceite de transmisión alrededor de las 60,000 millas, o conforme indique el fabricante.

- Acudir a un taller especializado si aparecen jaloneos, cambios bruscos, ruidos extraños o cualquier anomalía durante la conducción.

Tags

Automóviles automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad