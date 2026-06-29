Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¿Por qué los autos eléctricos siguen funcionando bajo las inundaciones?

Imágenes de autos avanzando entre calles inundadas han despertado nuevas dudas sobre el comportamiento de los vehículos eléctricos frente al agua.
lun 29 junio 2026 12:15 PM
Añadir Expansión en Google
razon-autos-electricos-siguen-funcionando-inundaciones
La capacidad de un automóvil para atravesar zonas inundadas se mide mediante un parámetro conocido como profundidad de vadeo (ChatGPT|Expansión)

Durante los últimos días, las fuertes lluvias registradas en distintas zonas de México han provocado inundaciones que complican la circulación y dejan varados a numerosos vehículos. Sin embargo, en medio de esas imágenes también han llamado la atención algunos autos que continúan avanzando pese al agua acumulada, especialmente modelos eléctricos.

La escena ha reavivado una duda entre conductores y peatones: ¿por qué siguen funcionando aún bajo las inundaciones?

Publicidad

¿Por qué los autos eléctricos siguen funcionando bajo las inundaciones?

De acuerdo con información de Audi, los vehículos eléctricos continúan operando durante lluvias intensas e incluso en zonas con acumulaciones de agua porque sus componentes críticos están diseñados para evitar filtraciones que comprometan el funcionamiento del sistema. Baterías, cableado de alto voltaje, conectores y módulos electrónicos cuentan con protecciones específicas que impiden que el agua llegue directamente a los elementos más sensibles.

Contrario a una idea muy extendida, un automóvil eléctrico no queda inutilizado por el simple hecho de mojarse. Los fabricantes contemplan desde la fase de desarrollo que estos vehículos deberán circular bajo lluvia, atravesar charcos, soportar humedad constante y enfrentar condiciones climáticas adversas durante años.

¿Cuánto cuesta la batería para un auto eléctrico, la pieza que representa 40% del precio total de Olinia?
Empresas

¿Cuánto cuesta la batería de un carro eléctrico? La pieza que elevó el precio de Olinia

¿Cómo están protegidas las baterías de un auto eléctrico?

La batería es el componente más importante y también uno de los más sometidos a pruebas de seguridad. Los paquetes de baterías de ion-litio reciben múltiples capas de protección destinadas a preservar tanto la integridad de las celdas como el desempeño general del vehículo.

Parte de ese proceso consiste en encapsular y aislar los elementos que almacenan energía, además de proteger los sistemas encargados de administrar la carga y descarga eléctrica.

¿Cuál es el límite de agua que puede soportar un vehículo eléctrico?

La capacidad de un automóvil para atravesar zonas inundadas se mide mediante un parámetro conocido como profundidad de vadeo. Este dato establece la altura máxima de agua que el fabricante considera segura para cruzar sin comprometer el funcionamiento del vehículo.

Tesla, por ejemplo, señala que sus vehículos pueden atravesar niveles de agua cercanos a las 32 pulgadas medidas desde la base del neumático. Aunque se trata de una capacidad importante frente a inundaciones urbanas, circular por zonas cubiertas de agua siempre debe hacerse con extrema precaución y únicamente cuando resulte necesario.

Publicidad

¿Qué ocurre si el agua supera la profundidad recomendada?

Superar la profundidad de vadeo aumenta considerablemente el riesgo de sufrir daños. Si el agua alcanza niveles superiores a los previstos por el fabricante, sistemas como la batería, el cableado de alto voltaje y otros componentes electrónicos pueden quedar expuestos a condiciones para las que no fueron diseñados.

También influyen factores como la profundidad real de la inundación, la velocidad a la que se atraviesa la zona afectada y el tiempo que el vehículo permanece en contacto con el agua, ya que todos ellos pueden aumentar las probabilidades de una avería.

cuantos-kilometros-dura-carga-autos-electricos-mexico
Empresas

¿Qué tan lejos puedes viajar con los autos eléctricos más baratos de México?

¿La lluvia intensa o los autolavados representan un riesgo?

No. Los vehículos eléctricos están diseñados para operar con normalidad bajo lluvia intensa y también pueden ingresar a autolavados sin que eso represente un riesgo para sus sistemas eléctricos.

La razón es que cuentan con sellados y protecciones que les permiten soportar humedad, salpicaduras y chorros de agua a presión

¿Se pueden cargar los autos eléctricos durante una tormenta?

Una de las preocupaciones más comunes entre quienes consideran comprar un vehículo eléctrico tiene que ver con la lluvia. Sin embargo, la recarga puede realizarse de forma segura aun cuando existan condiciones de humedad, ya que tanto el automóvil como la infraestructura están preparados para funcionar en ese entorno.

Como ocurre con cualquier sistema eléctrico, resulta recomendable utilizar estaciones certificadas y seguir las indicaciones del fabricante para garantizar una operación adecuada.

¿Qué hacer si un auto eléctrico estuvo expuesto a una inundación severa?

Una vez que el agua retrocede, resulta conveniente realizar una revisión especializada, incluso cuando el vehículo aparentemente continúa funcionando con normalidad.

Publicidad
que-significan-simbolos-mas-menos-transmision-automatica
Tendencias

¿Para qué sirven los símbolos de + y - en la transmisión automática de tu auto y cuándo debes usarlos?

Tras una inundación severa, lo más recomendable es acudir a personal capacitado para evaluar posibles afectaciones derivadas de la exposición al agua. Una inspección profesional permite detectar filtraciones, daños ocultos o anomalías que podrían pasar desapercibidas durante los primeros días.

Tomar esta medida preventiva ayuda a garantizar que todos los sistemas continúen operando correctamente y permite corregir cualquier problema antes de que evolucione hacia una reparación más costosa.

Tags

Autos eléctricos automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad