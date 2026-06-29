¿Qué ocurre si el agua supera la profundidad recomendada?
Superar la profundidad de vadeo aumenta considerablemente el riesgo de sufrir daños. Si el agua alcanza niveles superiores a los previstos por el fabricante, sistemas como la batería, el cableado de alto voltaje y otros componentes electrónicos pueden quedar expuestos a condiciones para las que no fueron diseñados.
También influyen factores como la profundidad real de la inundación, la velocidad a la que se atraviesa la zona afectada y el tiempo que el vehículo permanece en contacto con el agua, ya que todos ellos pueden aumentar las probabilidades de una avería.
¿La lluvia intensa o los autolavados representan un riesgo?
No. Los vehículos eléctricos están diseñados para operar con normalidad bajo lluvia intensa y también pueden ingresar a autolavados sin que eso represente un riesgo para sus sistemas eléctricos.
La razón es que cuentan con sellados y protecciones que les permiten soportar humedad, salpicaduras y chorros de agua a presión
¿Se pueden cargar los autos eléctricos durante una tormenta?
Una de las preocupaciones más comunes entre quienes consideran comprar un vehículo eléctrico tiene que ver con la lluvia. Sin embargo, la recarga puede realizarse de forma segura aun cuando existan condiciones de humedad, ya que tanto el automóvil como la infraestructura están preparados para funcionar en ese entorno.
Como ocurre con cualquier sistema eléctrico, resulta recomendable utilizar estaciones certificadas y seguir las indicaciones del fabricante para garantizar una operación adecuada.
¿Qué hacer si un auto eléctrico estuvo expuesto a una inundación severa?
Una vez que el agua retrocede, resulta conveniente realizar una revisión especializada, incluso cuando el vehículo aparentemente continúa funcionando con normalidad.