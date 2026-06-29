¿Por qué los autos eléctricos siguen funcionando bajo las inundaciones?

De acuerdo con información de Audi, los vehículos eléctricos continúan operando durante lluvias intensas e incluso en zonas con acumulaciones de agua porque sus componentes críticos están diseñados para evitar filtraciones que comprometan el funcionamiento del sistema. Baterías, cableado de alto voltaje, conectores y módulos electrónicos cuentan con protecciones específicas que impiden que el agua llegue directamente a los elementos más sensibles.

Contrario a una idea muy extendida, un automóvil eléctrico no queda inutilizado por el simple hecho de mojarse. Los fabricantes contemplan desde la fase de desarrollo que estos vehículos deberán circular bajo lluvia, atravesar charcos, soportar humedad constante y enfrentar condiciones climáticas adversas durante años.

¿Cómo están protegidas las baterías de un auto eléctrico?

La batería es el componente más importante y también uno de los más sometidos a pruebas de seguridad. Los paquetes de baterías de ion-litio reciben múltiples capas de protección destinadas a preservar tanto la integridad de las celdas como el desempeño general del vehículo.

Parte de ese proceso consiste en encapsular y aislar los elementos que almacenan energía, además de proteger los sistemas encargados de administrar la carga y descarga eléctrica.

¿Cuál es el límite de agua que puede soportar un vehículo eléctrico?

La capacidad de un automóvil para atravesar zonas inundadas se mide mediante un parámetro conocido como profundidad de vadeo. Este dato establece la altura máxima de agua que el fabricante considera segura para cruzar sin comprometer el funcionamiento del vehículo.

Tesla, por ejemplo, señala que sus vehículos pueden atravesar niveles de agua cercanos a las 32 pulgadas medidas desde la base del neumático. Aunque se trata de una capacidad importante frente a inundaciones urbanas, circular por zonas cubiertas de agua siempre debe hacerse con extrema precaución y únicamente cuando resulte necesario.