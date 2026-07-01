La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 desató un festejo masivo en el Ángel de la Independencia, sin embargo, la celebración terminó con un saldo de tres personas fallecidas por asfixia y una cuarta persona murió en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, confirmó Nadine Gasman, secretaria de Salud de la CDMX .
Aunque los hechos ocurrieron fuera de un estadio, se suman a una lista de tragedias que han marcado al futbol mexicano, desde la catástofre ocurrida en los años 80 en Ciudad Universitaria hasta en el Estadio Corregidora con el enfrentamiento de dos aficiones de la Liga MX.
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Otros incidentes en celebraciones por el Mundial
En conferencia de prensa, Gasman afirmó que en la noche de la victoria de México contra Ecuador se registraron 1,600 personas lesionadas, de las cuales 22 fueron más graves, por cuestiones de fracturas o heridas, que requirieron de traslados.
Además, en el partido de México contra Chequia, en el bulevar Lázaro Cárdenas, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, se difundió en redes sociales como un conductor atropelló a un grupo de aficionados. En ese momento, las autoridades locales reportaron 17 personas lesionadas.
¿Qué ocurrió en el Túnel 29 de CU?
Mucho antes de que existieran protocolos de protección civil, controles electrónicos de acceso y planes de evacuación, el futbol mexicano vivió una de las tragedias más recordadas de su historia.
El 26 de mayo de 1985, el Estadio Olímpico Universitario recibió el partido de vuelta de la final entre Pumas y América, uno de los encuentros con mayor convocatoria que podía albergar el futbol nacional.
Desde horas antes del inicio del partido, miles de aficionados permanecían en los alrededores del inmueble con la esperanza de conseguir un boleto. La alta demanda provocó que los asistentes intentaran ingresar cuando ya todo estaba ocupado; en el Túnel 29, uno de los principales accesos al estadio, la presión ejercida por la multitud derivó en una estampida.
El saldo oficial fue de ocho personas fallecidas y decenas de lesionados, aunque con el paso de los años surgieron testimonios que aseguraban que el número real de víctimas pudo haber sido mayor.
Más allá de la cifra, el accidente evidenció la falta de controles para administrar el ingreso de los aficionados y la inexistencia de protocolos especializados para responder a emergencias derivadas de sobrecupos.
La tragedia ocurrió apenas unos meses antes del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y dentro del futbol mexicano marcó un antes y un después. A raíz de ese accidente comenzaron a revisarse los mecanismos de venta de boletos, el diseño de los accesos y las estrategias para evitar concentraciones peligrosas en los puntos de ingreso a los estadios.
Con el paso de las décadas, el Túnel 29 se convirtió en un caso de estudio para especialistas en protección civil y organización de espectáculos deportivos.
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Estadio Corregidora cambió las reglas del futbol mexicano
Casi cuatro décadas después de la tragedia del Túnel 29, el futbol mexicano volvió a enfrentar un episodio de violencia que marcó a la afición. El 5 de marzo de 2022, durante el partido entre Querétaro y Atlas correspondiente al torneo Clausura de la Liga MX, una riña en las tribunas del Estadio Corregidora escaló rápidamente, lo que obligó a suspender el encuentro.
Decenas de personas invadieron la cancha para intentar resguardarse mientras otras buscaban escapar de los enfrentamientos, los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales en los que se mostraron a personas inconscientes, familias separadas y escenas de pánico.
Aunque en un primer momento circularon versiones sobre personas fallecidas, las autoridades de Querétaro informaron que no hubo muertes, pero sí 26 personas lesionadas, varias de ellas con heridas de gravedad que requirieron hospitalización.
La magnitud de los hechos llevó a la Federación Mexicana de Futbol, la Liga MX y las autoridades estatales a iniciar investigaciones y aplicar algunas de las sanciones más severas en la historia del deporte a nivel nacional.
Entre las medidas adoptadas se ordenó que el Club Querétaro jugara un año sin público en el Estadio Corregidora, se suspendieron por tiempo indefinido las barras visitantes y decenas de aficionados fueron vetados de los estadios tras ser identificados como participantes en la agresión.
Además, la Federación impulsó la implementación del Fan ID, un sistema de registro para identificar a los asistentes a los partidos y facilitar la investigación de incidentes de violencia.
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Tragedias en el futbol internacional
Uno de los casos más recordados ocurrió en 1989, cuando 97 aficionados del Liverpool murieron aplastados durante la tragedia de Hillsborough, en Inglaterra, debido a una aglomeración en las gradas.
Cuatro años antes, en 1985, 39 personas fallecieron en el estadio Heysel, en Bélgica, tras enfrentamientos entre seguidores de Liverpool y Juventus antes de la final de la Copa de Europa.
Más recientemente, en 2022, 135 aficionados murieron durante una estampida en el estadio Kanjuruhan, en Indonesia, después de que la policía lanzara gas lacrimógeno para contener disturbios.
Estos episodios impulsaron reformas internacionales en el diseño de los estadios, el control de accesos y la gestión de multitudes, medidas que hoy forman parte de los estándares de seguridad que la FIFA y las distintas ligas buscan aplicar en los eventos de mayor convocatoria.