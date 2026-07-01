Otros incidentes en celebraciones por el Mundial

En conferencia de prensa, Gasman afirmó que en la noche de la victoria de México contra Ecuador se registraron 1,600 personas lesionadas, de las cuales 22 fueron más graves, por cuestiones de fracturas o heridas, que requirieron de traslados.

Además, en el partido de México contra Chequia, en el bulevar Lázaro Cárdenas, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, se difundió en redes sociales como un conductor atropelló a un grupo de aficionados. En ese momento, las autoridades locales reportaron 17 personas lesionadas.

¿Qué ocurrió en el Túnel 29 de CU?

Mucho antes de que existieran protocolos de protección civil, controles electrónicos de acceso y planes de evacuación, el futbol mexicano vivió una de las tragedias más recordadas de su historia.

El 26 de mayo de 1985, el Estadio Olímpico Universitario recibió el partido de vuelta de la final entre Pumas y América, uno de los encuentros con mayor convocatoria que podía albergar el futbol nacional.

Desde horas antes del inicio del partido, miles de aficionados permanecían en los alrededores del inmueble con la esperanza de conseguir un boleto. La alta demanda provocó que los asistentes intentaran ingresar cuando ya todo estaba ocupado; en el Túnel 29, uno de los principales accesos al estadio, la presión ejercida por la multitud derivó en una estampida.

La tragedia en CU ocurre con el Mundial de Futbol muy cerca. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

El saldo oficial fue de ocho personas fallecidas y decenas de lesionados, aunque con el paso de los años surgieron testimonios que aseguraban que el número real de víctimas pudo haber sido mayor.

Más allá de la cifra, el accidente evidenció la falta de controles para administrar el ingreso de los aficionados y la inexistencia de protocolos especializados para responder a emergencias derivadas de sobrecupos.

La tragedia ocurrió apenas unos meses antes del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y dentro del futbol mexicano marcó un antes y un después. A raíz de ese accidente comenzaron a revisarse los mecanismos de venta de boletos, el diseño de los accesos y las estrategias para evitar concentraciones peligrosas en los puntos de ingreso a los estadios.

Con el paso de las décadas, el Túnel 29 se convirtió en un caso de estudio para especialistas en protección civil y organización de espectáculos deportivos.