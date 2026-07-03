¿Cuánto valían los Rolex que recibió el Tri y por qué los regresaron al influencer estadounidense?

El regalo del creador de contenido, quien apostó dos millones de dólares a favor de México y celebró su triunfo con relojes de lujo, abrió un debate sobre los regalos que pueden recibir los deportistas durante una competencia internacional y el millonario valor de las piezas.

¿Por qué les regaló relojes Rolex?

La historia comenzó tras el triunfo de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que aseguró el pase del equipo dirigido por Javier Aguirre a los octavos de final del Mundial 2026.

Uno de los grandes beneficiados con ese marcador fue el creador de contenido estadounidense Steve Will Do It, nombre con el que es conocido Stephen Deleonardis, quien había realizado una apuesta de dos millones de dólares a favor de la victoria del Tricolor.

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

Después de cobrar sus ganancias, el influencer decidió compartir parte del dinero con los integrantes de la selección nacional. Steve acudió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol para sorprender a los jugadores y al cuerpo técnico con un reloj Rolex para cada integrante del grupo.

En redes sociales, Steve difundió videos y fotos en los que se ve a los futbolistas recibiendo los estuches con los relojes, conviviendo con el estadounidense e incluso lo levantaron en hombros para celebrar el gesto.

El episodio rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones ya que algunos aficionados destacaron el agradecimiento del influencer hacia la Selección Mexicana, otros cuestionaron si era adecuado que los jugadores aceptaran artículos de lujo durante la concentración mundialista.

La Federación confirmó que los relojes serán devueltos

Un día después de que las imágenes recorrieran las redes sociales, la Selección Nacional de México publicó un breve comunicado para informar que los relojes no permanecerían con el plantel.

El regalo abrió el debate sobre los obsequios que pueden recibir los futbolistas durante un torneo internacional. (X/@Ultrapuebla)

"La SNM informa que, de común acuerdo, nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido Steve Will Do It los relojes que por iniciativa propia les había regalado", señalaron en las redes oficiales del Tri.