¿Cuánto valían los Rolex que recibió el Tri y por qué los regresaron al influencer estadounidense?

Los relojes Rolex que el influencer estadounidense Steve Will Do It regaló a los jugadores de la Selección Mexicana los van a regresar.
A pesar de que los jugadores agradecieron y presumieron el gesto en fotos publicadas por el influencer, a través de las redes oficiales de la Selección Nacional Mexicana (SNM) se informó que, de común acuerdo, los futbolistas decidieron devolver los exclusivos obsequios, entregados después de la victoria del Tricolor sobre Ecuador en el Mundial 2026.
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El regalo del creador de contenido, quien apostó dos millones de dólares a favor de México y celebró su triunfo con relojes de lujo, abrió un debate sobre los regalos que pueden recibir los deportistas durante una competencia internacional y el millonario valor de las piezas.
¿Por qué les regaló relojes Rolex?
La historia comenzó tras el triunfo de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que aseguró el pase del equipo dirigido por Javier Aguirre a los octavos de final del Mundial 2026.
Uno de los grandes beneficiados con ese marcador fue el creador de contenido estadounidense Steve Will Do It, nombre con el que es conocido Stephen Deleonardis, quien había realizado una apuesta de dos millones de dólares a favor de la victoria del Tricolor.
La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado.
Después de cobrar sus ganancias, el influencer decidió compartir parte del dinero con los integrantes de la selección nacional. Steve acudió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol para sorprender a los jugadores y al cuerpo técnico con un reloj Rolex para cada integrante del grupo.
En redes sociales, Steve difundió videos y fotos en los que se ve a los futbolistas recibiendo los estuches con los relojes, conviviendo con el estadounidense e incluso lo levantaron en hombros para celebrar el gesto.
El episodio rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones ya que algunos aficionados destacaron el agradecimiento del influencer hacia la Selección Mexicana, otros cuestionaron si era adecuado que los jugadores aceptaran artículos de lujo durante la concentración mundialista.
La Federación confirmó que los relojes serán devueltos
Un día después de que las imágenes recorrieran las redes sociales, la Selección Nacional de México publicó un breve comunicado para informar que los relojes no permanecerían con el plantel.
"La SNM informa que, de común acuerdo, nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido Steve Will Do It los relojes que por iniciativa propia les había regalado", señalaron en las redes oficiales del Tri.
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Hasta el momento, la FMF no explicó si la decisión obedeció a un reglamento interno o a criterios de ética deportiva. Tampoco precisó si existió alguna recomendación por parte de la FIFA o de otra autoridad relacionada con el Mundial 2026.
¿Qué dice el Código de Ética de la FIFA?
El Código de Ética de la FIFA edición 2023 cuenta con un apartado llamado “Ofrecimiento y aceptación de obsequios u otros beneficios” en el que refiere cuáles son las condiciones para aceptar algún objeto, esto es lo que se lee en el documento:
a) tengan un valor simbólico o irrelevante;
b) no se ofrezcan o acepten como medio de influencia para que personas sujetas a este código lleven a cabo o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus actividades oficiales o sobre el que tengan poder de decisión;
c) no se ofrezcan o acepten en contravención de las obligaciones que deben cumplir las personas sujetas a este código;
d) no generen beneficios económicos indebidos u otras ventajas;
e) no causen un conflicto de intereses.
Todo obsequio o beneficio que no cumpla todos estos criterios estará prohibido.
¿Quién es Steve Will Do It?
Steve Will Do It es el nombre con el que se hizo famoso el estadounidense Stephen Deleonardis, uno de los creadores de contenido más conocidos por sus videos de apuestas deportivas, retos extremos y obsequios de lujo.
En los últimos años, alcanzó notoriedad como integrante del grupo de influencers NELK Boys y desarrolló una carrera independiente por transmisiones en vivo, apuestas de alto riesgo y regalos millonarios a seguidores y celebridades.
Durante el Mundial 2026 llamó la atención al revelar que había apostado dos millones de dólares a favor de la victoria de México sobre Ecuador. Tras acertar el resultado y obtener una importante ganancia, decidió comprar relojes Rolex para todos los integrantes del plantel mexicano como muestra de agradecimiento.
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¿Cuánto cuestan los Rolex que recibieron los jugadores?
Aunque Steve Will Do It nunca reveló públicamente el modelo exacto de los relojes entregados a cada integrante de la Selección Mexicana, en las imágenes compartidas no son claras los modelos y, de acuerdo a la estimación de páginas oficiales de la marca , el valor total de los obsequios puede superar el millón de dólares, considerando que hubo una pieza para cada jugador y miembro del cuerpo técnico.
Rolex es una de las firmas relojeras de lujo más reconocidas del mundo y sus modelos pueden alcanzar precios muy distintos dependiendo de la colección, los materiales y la disponibilidad.
En el mercado, algunas referencias de acero inoxidable comienzan alrededor de 10 mil dólares, mientras que modelos fabricados en oro o platino, así como piezas muy demandadas como los Daytona, GMT-Master II, Submariner o Sky-Dweller, pueden superar fácilmente los 50 mil dólares, e incluso duplicar su valor en el mercado de reventa.
Si la estimación de un valor superior al millón de dólares es correcta, cada reloj entregado al plantel mexicano tendría un precio promedio de entre 25 mil y 35 mil dólares, equivalente aproximadamente a 470 mil y 660 mil pesos, dependiendo del modelo específico.
Al tratarse de artículos de lujo con un elevado valor económico, la Selección Mexicana informó que los jugadores optaron por devolverlos, cerrando así una de las historias más comentadas fuera de la cancha durante el Mundial 2026.