¿Quién es el dueño de Reforma 222, la plaza comercial más cercana al Ángel de la Independencia?

¿Quién es el dueño de Reforma 222?

Reforma 222 es un complejo de usos mixtos que integra un centro comercial, oficinas corporativas AAA y edificios residenciales en un solo desarrollo. Actualmente, el inmueble pertenece a Fibra Danhos, una de las principales fibras inmobiliarias de México, que también posee otros complejos de gran relevancia, como Parque Delta , Parque Las Antenas , Parque Lindavista y Toreo Parque Central.

A diferencia de una empresa familiar tradicional, Fibra Danhos no tiene un solo dueño. Se trata de un fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores , por lo que su capital está distribuido entre diversos inversionistas y accionistas.

Sin embargo, el control de la compañía permanece principalmente en manos de la familia Daniel Kabbaz Chiver, fundadora de Grupo Danhos y responsable del desarrollo original de Reforma 222. Sus integrantes ocupan los principales cargos de dirección y mantienen una participación que les permite conservar el control de la empresa.

Junto con ellos también figura la familia Moussali, identificada en la estructura corporativa como uno de los Fideicomitentes Adherentes Relevantes. De acuerdo con el organigrama oficial de Fibra Danhos, este grupo familiar también mantiene una participación importante en el patrimonio y la gobernanza del fideicomiso, por lo que forma parte del núcleo que controla la compañía.

De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Fibra Danhos ocupa la posición 385, con ingresos netos por 7,576.4 millones de pesos y una plantilla de 384 empleados directos.

Reforma 222 también destaca por sus dimensiones y desempeño comercial. El complejo cuenta con 44,501 metros cuadrados de área rentable y 1,873 cajones de estacionamiento. Además, es uno de los activos más rentables de Fibra Danhos, con una ocupación cercana al 99.5% al cierre de 2025 y un flujo histórico de hasta 7.5 millones de visitantes al año, según las cifras oficiales.