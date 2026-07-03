¿Quién es el dueño de Reforma 222, la plaza comercial más cercana al Ángel de la Independencia?

El corazón de Paseo de la Reforma está repleto de locales comerciales, oficinas y enormes rascacielos de empresas nacionales e internacionales; sin embargo, entre ese ecosistema destaca la plaza comercial Reforma 222.
Se trata, por dimensión y ubicación, de uno de los complejos más grandes y completos en la zona del Ángel de la Independencia , que además se ha convertido en punto de reunión para miles de aficionados al futbol previo a los partidos de la selección mexicana en el Mundial 2026 y los festejos en el Ángel de la Independencia.
Pero, ¿quién es el dueño de este enorme complejo de uso mixto?, ¿qué empresa y familia están detrás del proyecto y qué cifras y datos lo avalan como uno de los centros comerciales más relevantes de la zona? Aquí te contamos.
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¿Quién es el dueño de Reforma 222?
Reforma 222 es un complejo de usos mixtos que integra un centro comercial, oficinas corporativas AAA y edificios residenciales en un solo desarrollo. Actualmente, el inmueble pertenece a Fibra Danhos, una de las principales fibras inmobiliarias de México, que también posee otros complejos de gran relevancia, como Parque Delta , Parque Las Antenas , Parque Lindavista y Toreo Parque Central.
A diferencia de una empresa familiar tradicional, Fibra Danhos no tiene un solo dueño. Se trata de un fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores , por lo que su capital está distribuido entre diversos inversionistas y accionistas.
Sin embargo, el control de la compañía permanece principalmente en manos de la familia Daniel Kabbaz Chiver, fundadora de Grupo Danhos y responsable del desarrollo original de Reforma 222. Sus integrantes ocupan los principales cargos de dirección y mantienen una participación que les permite conservar el control de la empresa.
Junto con ellos también figura la familia Moussali, identificada en la estructura corporativa como uno de los Fideicomitentes Adherentes Relevantes. De acuerdo con el organigrama oficial de Fibra Danhos, este grupo familiar también mantiene una participación importante en el patrimonio y la gobernanza del fideicomiso, por lo que forma parte del núcleo que controla la compañía.
Reforma 222 también destaca por sus dimensiones y desempeño comercial. El complejo cuenta con 44,501 metros cuadrados de área rentable y 1,873 cajones de estacionamiento. Además, es uno de los activos más rentables de Fibra Danhos, con una ocupación cercana al 99.5% al cierre de 2025 y un flujo histórico de hasta 7.5 millones de visitantes al año, según las cifras oficiales.
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La historia de Reforma 222
El complejo Reforma 222 nació como uno de los proyectos que impulsaron la transformación de Paseo de la Reforma después del sismo de 1985, según cuenta la propia Fibra Danhos en sus reportes financieros.
Durante varios años, la principal avenida financiera de la Ciudad de México perdió dinamismo, hasta que a inicios de la década de 2000 el gobierno capitalino promovió nuevas inversiones para revitalizar la zona.
En ese contexto, Grupo Danhos adquirió un terreno estratégico sobre Paseo de la Reforma y encargó el diseño al reconocido arquitecto mexicano Teodoro González de León, quien concibió un complejo de usos mixtos que integrara un centro comercial, oficinas corporativas de nivel AAA y tres torres residenciales.
El desarrollo abrió sus puertas en 2007 y rápidamente se convirtió en un referente de la renovación urbana del corredor financiero. Su propuesta de combinar espacios para vivir, trabajar y consumir en un mismo lugar marcó una nueva etapa para Paseo de la Reforma. Un año después, en 2008, recibió el premio al Mejor Desarrollo Inmobiliario otorgado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
La historia del complejo dio otro paso importante en 2013, cuando Grupo Danhos creó Fibra Danhos y realizó su Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores. Como parte de esa operación, aportó las áreas comerciales y de oficinas de Reforma 222 al fideicomiso, que desde entonces es el propietario legal del inmueble.
Hoy, a casi dos décadas de su inauguración, Reforma 222 se mantiene como uno de los desarrollos inmobiliarios más representativos de Paseo de la Reforma y un símbolo de la modernización de una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.
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¿Qué tan cerca está del Ángel de la Independencia?
Reforma 222 se encuentra a unos pasos del Ángel de la Independencia. De acuerdo con Google Maps, la distancia entre ambos puntos es de aproximadamente 700 a 800 metros, un recorrido que puede hacerse caminando en alrededor de 10 minutos.
Mientras el monumento se ubica en la Glorieta del Ángel de la Independencia, Reforma 222 está prácticamente frente a la Glorieta del Ahuehuete, lo que la convierte en el centro comercial de gran escala más cercano a este emblemático punto de Paseo de la Reforma.
Gracias a esa ubicación estratégica, el complejo se ha convertido en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados durante el Mundial 2026. Miles de seguidores de la selección mexicana se congregan ahí antes de caminar hacia el Ángel de la Independencia para celebrar los triunfos del Tricolor.
Casi dos décadas después de su inauguración, Reforma 222 se mantiene como uno de los desarrollos inmobiliarios más emblemáticos de Paseo de la Reforma y una muestra de la transformación que vivió este corredor financiero en el siglo XXI.