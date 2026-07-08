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Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 van por TV abierta y cuándo se juegan

Ocho selecciones permanecen con vida y ya conocen el camino que deberán recorrer para acercarse a la gran final del torneo.
mié 08 julio 2026 09:33 AM
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La ronda contempla cuatro partidos distribuidos entre jueves, viernes y sábado. (AFP)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca a sus momentos decisivos. Después de varias semanas de competencia, sorpresas y eliminaciones inesperadas, únicamente ocho selecciones se clasificaron a los cuartos de final para levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

Con los cruces ya definidos, miles de aficionados comienzan a organizarse para seguir la ronda. A continuación, te contamos qué partidos se juegan hoy, sus horarios y dónde verlos en México.

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¿Cuándo inicia la ronda de cuartos de final del Mundial 2026?

La actividad de los cuartos de final comenzará el jueves 9 de julio y concluirá el sábado 11 de julio, periodo en el que se disputarán los cuatro encuentros que definirán a los semifinalistas de la Copa Mundial 2026.

Calendario completo: fechas, horarios y sedes de los cuartos de final

La ronda contempla cuatro partidos distribuidos entre jueves, viernes y sábado.

Jueves 9 de julio

- Francia vs. Marruecos
- Hora: 14:00 horas
- Sede: Estadio de Boston, Massachusetts
- Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Viernes 10 de julio

- España vs. Bélgica
- Hora: 13:00 horas
- Sede: Estadio de Los Ángeles, California
- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Sábado 11 de julio

- Inglaterra vs. Noruega
- Hora: 15:00 horas
- Sede: Estadio de Miami, Florida

- Argentina vs. Suiza
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio de Kansas City, Missouri

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado a los árbitros para los dos partidos programados el sábado.

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Qué partidos podrán verse por televisión abierta en México

No todos los encuentros de los cuartos de final estarán disponibles mediante señal abierta.

Los aficionados que prefieran seguir la competencia sin costo únicamente podrán ver dos de los cuatro partidos de esta fase.

Los encuentros que serán transmitidos por televisión abierta son:

- Francia vs. Marruecos
- Inglaterra vs. Noruega

Ambos compromisos estarán disponibles a través de:

- Azteca 7
- Azteca Deportes Network
- Canal 5
- TUDN

Qué encuentros serán exclusivos de ViX Premium

La plataforma ViX Premium mantendrá la exclusividad de dos partidos de esta ronda.

Los encuentros que únicamente podrán seguirse mediante suscripción son:

- España vs. Bélgica
- Argentina vs. Suiza

Dicha plataforma conserva los derechos para transmitir los 104 partidos de la copa en México, por lo que continúa siendo la única opción para quienes desean seguir absolutamente todos los encuentros del torneo.

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Qué selecciones ya fueron eliminadas del Mundial 2026

La llegada de los cuartos de final también confirma la salida de numerosas selecciones que iniciaron el torneo con aspiraciones de llegar más lejos.

Hasta este momento, los equipos eliminados son:

- Haití
- Turquía
- Túnez
- Qatar
- Chequia
- Curazao
- Irak
- Uruguay
- Arabia Saudí
- Nueva Zelanda
- Panamá
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Escocia
- Irán
- Sudáfrica
- Alemania
- Países Bajos
- Japón
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Suecia
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
- Croacia
- Argelia
- México
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Portugal
- Estados Unidos
- Colombia
- Egipto

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Mundial de Futbol 2026

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