¿Cuándo inicia la ronda de cuartos de final del Mundial 2026?

La actividad de los cuartos de final comenzará el jueves 9 de julio y concluirá el sábado 11 de julio, periodo en el que se disputarán los cuatro encuentros que definirán a los semifinalistas de la Copa Mundial 2026.

Calendario completo: fechas, horarios y sedes de los cuartos de final

La ronda contempla cuatro partidos distribuidos entre jueves, viernes y sábado.

Jueves 9 de julio

- Francia vs. Marruecos

- Hora: 14:00 horas

- Sede: Estadio de Boston, Massachusetts

- Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Viernes 10 de julio

- España vs. Bélgica

- Hora: 13:00 horas

- Sede: Estadio de Los Ángeles, California

- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Sábado 11 de julio

- Inglaterra vs. Noruega

- Hora: 15:00 horas

- Sede: Estadio de Miami, Florida

- Argentina vs. Suiza

- Hora: 19:00 horas

- Sede: Estadio de Kansas City, Missouri

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado a los árbitros para los dos partidos programados el sábado.

Qué partidos podrán verse por televisión abierta en México

No todos los encuentros de los cuartos de final estarán disponibles mediante señal abierta.

Los aficionados que prefieran seguir la competencia sin costo únicamente podrán ver dos de los cuatro partidos de esta fase.

Los encuentros que serán transmitidos por televisión abierta son:

- Francia vs. Marruecos

- Inglaterra vs. Noruega

Ambos compromisos estarán disponibles a través de:

- Azteca 7

- Azteca Deportes Network

- Canal 5

- TUDN

Qué encuentros serán exclusivos de ViX Premium

La plataforma ViX Premium mantendrá la exclusividad de dos partidos de esta ronda.

Los encuentros que únicamente podrán seguirse mediante suscripción son:

- España vs. Bélgica

- Argentina vs. Suiza

Dicha plataforma conserva los derechos para transmitir los 104 partidos de la copa en México, por lo que continúa siendo la única opción para quienes desean seguir absolutamente todos los encuentros del torneo.