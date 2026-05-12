Lamine Yamal - 8 millones de dólares
Salario en el FC Barcelona
Aunque ya es una de las grandes figuras del Barcelona, su salario todavía refleja su corta edad. Su contrato actual le genera aproximadamente 2.09 millones de euros anuales, incluyendo bonificaciones.
Contratos publicitarios
Gran parte de sus ingresos proviene de acuerdos comerciales. Actualmente mantiene seis contratos activos que le generan alrededor de 6.5 millones de dólares anuales.
Adidas: Es su acuerdo más importante, valuado en 2 millones de dólares al año. Incluso ya cuenta con sus propias botas exclusivas, las F50 LY304.
Visa: Contrato cercano a 1.5 millones de dólares anuales.
Konami: Acuerdo de 1 millón de dólares ligado a videojuegos.
Beats Electronics: Recibe otro millón de dólares anuales y recientemente protagonizó la campaña “Lamine Records”.
Powerade: Acuerdo estimado en 500,000 dólares anuales.
Oppo: Marca tecnológica con otro contrato de 500,000 dólares al año.
Además, también ha trabajado con marcas locales de Barcelona como la joyería TwoJeys.
Propiedad intelectual y marcas registradas
Siguiendo la estrategia de otras grandes estrellas del deporte, Yamal ya comenzó a proteger su imagen comercial.
El jugador registró ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea su famoso festejo de gol y el número “304”, código postal de Rocafonda, el barrio donde creció.
En total, mantiene siete marcas comerciales registradas vigentes hasta 2035, entre ellas “Lamine Yamal”, “LY304”, “304” y “304 FC”.
Patrimonio y potencial comercial
Hasta mayo de 2025, su patrimonio neto rondaba los 5 millones de dólares. Sin embargo, su enorme impacto en redes sociales lo ha convertido en una de las figuras con mayor potencial comercial del futbol mundial.
Entre Instagram y TikTok acumula más de 71.8 millones de seguidores.
Con su reciente mayoría de edad también se le abren nuevas oportunidades comerciales, aunque distintas fuentes señalan que difícilmente se vinculará con industrias como apuestas o alcohol debido a su fe musulmana.
Además, es importante mencionar que su contrato podría extenderse hasta 2031, escenario que también abriría la puerta a un incremento significativo en su salario y, por consecuencia, en su fortuna.