¿Quién es el jugador más caro que jugará el Mundial 2026?

Más allá de las habilidades deportivas, el mercado del futbol también llama la atención por el enorme valor económico que otorga a sus máximas estrellas. Para el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, existe un empate en la cima.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt , así queda el listado de los futbolistas más valiosos del mundo:

1. Lamine Yamal (18 años - español) - 200 millones de euros.

2. Erling Haaland (25 años - noruego) - 200 millones de euros.

3. Kylian Mbappé (27 años - francés) - 200 millones de euros.

Aunque los tres tienen exactamente el mismo valor de mercado, Transfermarkt los acomoda de esta manera dentro de su ranking global.

¿Quién tiene más dinero y cuáles son sus negocios?

Cuando el análisis pasa del valor deportivo al patrimonio neto, el orden cambia por completo.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, así queda la fortuna estimada de cada jugador:

Kylian Mbappé - 250 millones de dólares

Su inversión más reciente en 2026

Mbappé se convirtió en accionista minoritario de Alan, una startup francesa de seguros de salud valuada en 5,000 millones de euros. A través de su firma de inversión aportó varios millones de euros durante una ronda de financiamiento y además participa como embajador de la marca.

Deportes y entretenimiento

SM Caen: El delantero es accionista mayoritario del Stade Malherbe Caen, club de la Ligue 2 francesa. Adquirió el 80% de las acciones en una operación estimada entre 15 y 20 millones de euros.

SailGP: También invirtió en el equipo francés de esta competencia de vela de alta velocidad, conocida como la “Fórmula 1 del mar”.

Zebra Valley: Se trata de su propia empresa de producción y distribución de contenido enfocada en deportes, música y videojuegos, con la intención de conectar con audiencias jóvenes.