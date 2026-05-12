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¿Lamine Yamal o Mbappé? El jugador más caro del Mundial 2026, su fortuna y negocios que lo hacen millonario

El valor de las nuevas estrellas del futbol ya no solo se mide en la cancha. Inversiones, marcas, empresas y acuerdos comerciales también están convirtiendo en potencias multimillonarias.
mar 12 mayo 2026 04:53 PM
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Más allá de las habilidades deportivas, el mercado del futbol también llama la atención por el enorme valor económico que otorga a sus máximas estrellas. (Angel Martinez/Getty Images y Denis Doyle/Getty Images)

Las calles jamás olvidarán el eterno debate entre Cristiano Ronaldo y Messi: quién tenía más goles, quién era mejor y, sobre todo, quién era el jugador más valioso del planeta, una discusión que siempre se encendía durante cada Mundial.

Para 2026, los reflectores ya apuntan a una nueva generación de estrellas: Lamine Yamal, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Pedri, entre otros.

Pero ¿quién será el jugador más caro que dispute el Mundial 2026? Te contamos quiénes son los futbolistas mejor valuados, cómo queda el top 10 rumbo a la Copa del Mundo y qué tan grandes son las fortunas y negocios de las nuevas figuras del futbol internacional.

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¿Quién es el jugador más caro que jugará el Mundial 2026?

Más allá de las habilidades deportivas, el mercado del futbol también llama la atención por el enorme valor económico que otorga a sus máximas estrellas. Para el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, existe un empate en la cima.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt , así queda el listado de los futbolistas más valiosos del mundo:

1. Lamine Yamal (18 años - español) - 200 millones de euros.
2. Erling Haaland (25 años - noruego) - 200 millones de euros.
3. Kylian Mbappé (27 años - francés) - 200 millones de euros.

Aunque los tres tienen exactamente el mismo valor de mercado, Transfermarkt los acomoda de esta manera dentro de su ranking global.

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¿Quién tiene más dinero y cuáles son sus negocios?

Cuando el análisis pasa del valor deportivo al patrimonio neto, el orden cambia por completo.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, así queda la fortuna estimada de cada jugador:

Kylian Mbappé - 250 millones de dólares

Su inversión más reciente en 2026

Mbappé se convirtió en accionista minoritario de Alan, una startup francesa de seguros de salud valuada en 5,000 millones de euros. A través de su firma de inversión aportó varios millones de euros durante una ronda de financiamiento y además participa como embajador de la marca.

Deportes y entretenimiento

SM Caen: El delantero es accionista mayoritario del Stade Malherbe Caen, club de la Ligue 2 francesa. Adquirió el 80% de las acciones en una operación estimada entre 15 y 20 millones de euros.

SailGP: También invirtió en el equipo francés de esta competencia de vela de alta velocidad, conocida como la “Fórmula 1 del mar”.

Zebra Valley: Se trata de su propia empresa de producción y distribución de contenido enfocada en deportes, música y videojuegos, con la intención de conectar con audiencias jóvenes.

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Sorare: Mbappé también está vinculado con esta empresa francesa de tarjetas digitales deportivas basadas en blockchain y criptomonedas.

Tecnología y otros activos

Loewe: El futbolista posee más del 10% de las acciones de esta compañía alemana especializada en sistemas audiovisuales y sonido.

Coalition Capital: Es el vehículo financiero que utiliza para gestionar buena parte de sus inversiones y adquisiciones.

Erling Haaland - 80 millones de dólares

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final
Carl Recine (Getty Images)

Inversiones estratégicas

Ajedrez: Haaland cofundó la empresa Chess Mates junto al empresario Morten Borge. A través de esta firma se convirtió en uno de los principales propietarios de Norway Chess, entidad que gestiona el nuevo Total Chess World Championship Tour.

El proyecto busca modernizar el ajedrez y convertirlo en un espectáculo global, con un fondo anual de premios superior a los 2.7 millones de dólares.

Moda y viajes: El delantero noruego también posee participación accionaria en Db, una marca escandinava de equipaje premium respaldada por el gigante de lujo LVMH.

Patrocinios y colaboraciones

Haaland genera alrededor de 20 millones de dólares anuales fuera de la cancha gracias a sus acuerdos comerciales.

Nike: Firmó uno de los contratos de patrocinio más importantes de su carrera tras una fuerte competencia entre marcas deportivas.

Otras marcas globales: También es embajador de firmas como Breitling, Midea, Unilever y Samsung.

Promoción en Noruega: Mantiene colaboraciones con marcas de su país natal, como Bama Gruppen y Godfisk, iniciativa que impulsa el consumo de mariscos.

Presencia digital

YouTube: En 2024 lanzó su canal oficial y rápidamente superó los 1.4 millones de suscriptores, convirtiéndose en otra vía de monetización y conexión con su audiencia.

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Lamine Yamal - 8 millones de dólares

Salario en el FC Barcelona

Aunque ya es una de las grandes figuras del Barcelona, su salario todavía refleja su corta edad. Su contrato actual le genera aproximadamente 2.09 millones de euros anuales, incluyendo bonificaciones.

Contratos publicitarios

Gran parte de sus ingresos proviene de acuerdos comerciales. Actualmente mantiene seis contratos activos que le generan alrededor de 6.5 millones de dólares anuales.

Adidas: Es su acuerdo más importante, valuado en 2 millones de dólares al año. Incluso ya cuenta con sus propias botas exclusivas, las F50 LY304.

Visa: Contrato cercano a 1.5 millones de dólares anuales.

Konami: Acuerdo de 1 millón de dólares ligado a videojuegos.

Beats Electronics: Recibe otro millón de dólares anuales y recientemente protagonizó la campaña “Lamine Records”.

Powerade: Acuerdo estimado en 500,000 dólares anuales.

Oppo: Marca tecnológica con otro contrato de 500,000 dólares al año.

Además, también ha trabajado con marcas locales de Barcelona como la joyería TwoJeys.

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Propiedad intelectual y marcas registradas

Siguiendo la estrategia de otras grandes estrellas del deporte, Yamal ya comenzó a proteger su imagen comercial.

El jugador registró ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea su famoso festejo de gol y el número “304”, código postal de Rocafonda, el barrio donde creció.

En total, mantiene siete marcas comerciales registradas vigentes hasta 2035, entre ellas “Lamine Yamal”, “LY304”, “304” y “304 FC”.

Patrimonio y potencial comercial

Hasta mayo de 2025, su patrimonio neto rondaba los 5 millones de dólares. Sin embargo, su enorme impacto en redes sociales lo ha convertido en una de las figuras con mayor potencial comercial del futbol mundial.

Entre Instagram y TikTok acumula más de 71.8 millones de seguidores.

Con su reciente mayoría de edad también se le abren nuevas oportunidades comerciales, aunque distintas fuentes señalan que difícilmente se vinculará con industrias como apuestas o alcohol debido a su fe musulmana.

Además, es importante mencionar que su contrato podría extenderse hasta 2031, escenario que también abriría la puerta a un incremento significativo en su salario y, por consecuencia, en su fortuna.

Cómo queda el top 10 de jugadores más caros rumbo al Mundial 2026

4. Pedri (23 años - español) - 150 millones de euros.

5. Vinicius Junior (25 años - brasileño) - 150 millones de euros.

6. Jude Bellingham (22 años - británico)- 140 millones de euros.

7. Michael Olise (24 años - francés) - 140 millones de euros.

8. Jamal Musiala (23 años - alemán/británico) - 120 millones de euros.

9. Bukayo Saka (24 años - británico) 120 millones de euros.

10. Federico Valverde (27 años - uruguayo) - 120 millones de euros.

Cuál es el valor actual de Cristiano Ronaldo y Messi

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Leonardo Fernandez (Getty Images)

Como se representa en los datos anteriores uno de los factores que determina el valor de un jugador de futbol es la edad, mientras más grande l valor ctienda a diminuri actualmente se encuentran en el siguiente monto:

Cristiano Ronaldo ( 41 años - portugés) - 12.00 millones de euros.

Lionel Messi (38 años - argentino) - 15.00 millones de euros.

El mexicano mejor valuado rumbo al Mundial 2026

Para 2026, el futbolista mexicano mejor valuado es el naturalizado Santiago Giménez, con un valor de mercado de 20 millones de euros.

Actualmente, el delantero juega para el AC Milan y mantiene contrato con el club italiano hasta 2029.

Con información de beIN SPORTS US.

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