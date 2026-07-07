¿De cuánto es la fortuna de Lionel Mess, formada por salarios históricos hasta un contrato vitalicio con Adidas?

Los salarios que impulsaron la fortuna de Messi

La carrera de Messi ha estado marcada por algunos de los contratos más lucrativos en la historia del deporte.

Durante su etapa con el FC Barcelona firmó en 2017 un contrato que llegó a convertirlo en el futbolista mejor pagado del mundo, con ingresos que rondaban los 168 millones de dólares anuales entre salario y bonos.

Posteriormente jugó dos temporadas con el Paris Saint-Germain (PSG), donde percibió alrededor de 75 millones de dólares por año, antes de llegar al Inter Miami de la MLS.

En el club estadounidense mantiene uno de los contratos más innovadores del deporte. Su salario base oscila entre 54 y 60 millones de dólares, pero su compensación total alcanza entre 70 y 80 millones anuales gracias a acuerdos comerciales, participación en los ingresos del MLS Season Pass de Apple y una participación accionaria en el equipo.

En total, se estima que Messi ha ganado más de 700 millones de dólares únicamente por salarios y bonificaciones como futbolista, aunque algunas estimaciones elevan esa cifra hasta los 900 millones.

Un acuerdo vitalicio con Adidas es uno de los pilares de su riqueza. (ODD ANDERSEN/AFP)

Adidas, la marca que lo acompaña desde hace dos décadas

Fuera de las canchas, el principal socio comercial de Messi ha sido Adidas.

El argentino mantiene un contrato vitalicio con la firma alemana desde 2006, además de contar con una línea propia de productos deportivos. Solo por acuerdos publicitarios y comerciales, sus ingresos superan los 400 millones de dólares, según reporta el portal especializado Celebrity Net Worth .

A ello se suman campañas con empresas de tecnología, bebidas y consumo, además de un contrato para promocionar el turismo de Arabia Saudita, que puede reportarle hasta 25 millones de dólares durante tres años.