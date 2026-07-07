¿De cuánto es la fortuna de Lionel Mess, formada por salarios históricos hasta un contrato vitalicio con Adidas?

Mientras busca conquistar su segundo Mundial con Argentina y agrandar aún más su legado en el futbol, Lionel Messi también juega en otra liga: la de los deportistas más ricos del planeta.
A sus 39 años, el capitán de la Albiceleste ha construido una fortuna estimada en 1,000 millones de dólares, según cifras de Bloomberg , una cifra que lo coloca en el exclusivo grupo de atletas multimillonarios y que es resultado de más de dos décadas de contratos históricos, patrocinios globales e inversiones en distintos sectores.
Aunque gran parte de su riqueza nació en las canchas, hoy el patrimonio del argentino va mucho más allá del futbol.
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Los salarios que impulsaron la fortuna de Messi
La carrera de Messi ha estado marcada por algunos de los contratos más lucrativos en la historia del deporte.
Durante su etapa con el FC Barcelona firmó en 2017 un contrato que llegó a convertirlo en el futbolista mejor pagado del mundo, con ingresos que rondaban los 168 millones de dólares anuales entre salario y bonos.
Posteriormente jugó dos temporadas con el Paris Saint-Germain (PSG), donde percibió alrededor de 75 millones de dólares por año, antes de llegar al Inter Miami de la MLS.
En el club estadounidense mantiene uno de los contratos más innovadores del deporte. Su salario base oscila entre 54 y 60 millones de dólares, pero su compensación total alcanza entre 70 y 80 millones anuales gracias a acuerdos comerciales, participación en los ingresos del MLS Season Pass de Apple y una participación accionaria en el equipo.
En total, se estima que Messi ha ganado más de 700 millones de dólares únicamente por salarios y bonificaciones como futbolista, aunque algunas estimaciones elevan esa cifra hasta los 900 millones.
Adidas, la marca que lo acompaña desde hace dos décadas
Fuera de las canchas, el principal socio comercial de Messi ha sido Adidas.
El argentino mantiene un contrato vitalicio con la firma alemana desde 2006, además de contar con una línea propia de productos deportivos. Solo por acuerdos publicitarios y comerciales, sus ingresos superan los 400 millones de dólares, según reporta el portal especializado Celebrity Net Worth .
A ello se suman campañas con empresas de tecnología, bebidas y consumo, además de un contrato para promocionar el turismo de Arabia Saudita, que puede reportarle hasta 25 millones de dólares durante tres años.
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Hoteles, inmuebles y una empresa que cotiza en bolsa
Messi también ha diversificado su patrimonio hacia el sector inmobiliario. Su principal vehículo de inversión es Edificio Rostower SOCIMI, una sociedad inmobiliaria valorada en aproximadamente 232 millones de dólares, que posee hoteles, oficinas, apartamentos y propiedades comerciales en Europa.
Además, el argentino cuenta con residencias de lujo en Barcelona y el sur de Florida, incluida una mansión frente al mar en Fort Lauderdale adquirida por 10.75 millones de dólares, así como varios condominios en Miami.
En 2026 también amplió su presencia inmobiliaria con la compra del antiguo centro comercial Via Wagner, en Barcelona, por 13.5 millones de dólares, según los reportes de Bloomberg.
Como otros grandes deportistas, Messi ha comenzado a convertir su imagen en una plataforma empresarial.
Entre sus proyectos destacan Más+ by Messi, una marca de bebidas hidratantes lanzada en alianza con Mark Anthony Brands, y 525 Rosario, una productora de contenido audiovisual.
También participa como inversionista en la cadena de restaurantes argentina El Club de la Milanesa y ha adquirido participaciones en clubes de futbol como el Cornellà, en España; Deportivo LSM, en Uruguay, junto con Luis Suárez, y Los Leones, de Rosario.
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Messi y Cristiano Ronaldo, dos imperios nacidos del futbol
La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya no se limita a los estadios. Ambos han convertido sus éxitos deportivos en imperios empresariales con inversiones en sectores como hoteles, bienes raíces, tecnología, alimentos, moda, medios de comunicación y equipos deportivos.
Sin embargo, aunque Messi presume un palmarés superior —con ocho Balones de Oro, una Copa del Mundo y más títulos colectivos que el portugués—, su patrimonio es menor. La fortuna del argentino se estima en 1,000 millones de dólares, mientras que la de Cristiano Ronaldo ronda los 1,200 millones.
La diferencia radica en la estrategia de negocios de cada uno. Mientras el portugués ha expandido su marca con hoteles, gimnasios, clínicas, moda y una amplia cartera de patrocinios, Messi ha optado por diversificar su patrimonio mediante inversiones inmobiliarias, participaciones empresariales, acuerdos comerciales de largo plazo y activos vinculados al deporte.
Con Argentina instalada entre las favoritas para revalidar el título conquistado en Qatar 2022, Messi no solo persigue su segunda Copa del Mundo. También continúa consolidando un patrimonio que lo mantiene entre los deportistas más ricos e influyentes del planeta.