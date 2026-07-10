Horario y sede del España vs. Bélgica
La segunda jornada de los cuartos de final contempla un partido con sede en Estados Unidos.
Será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, cuando España se mida ante Bélgica en el Estadio de Los Ángeles, en California, bajo el arbitraje del inglés Michael Oliver.
¿Dónde ver el partido en vivo desde México?
Aficionados podrán seguir el partido a través de ViX Premium, ya que hasta el momento ni Televisa ni TV Azteca han confirmado su transmisión en televisión abierta.
¿Qué selecciones clasificaron a los cuartos de final?
- Francia
- España
- Marruecos
- Bélgica
- Noruega
- Inglaterra
- Argentina
- Suiza
¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?
Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.
Los eliminados son los siguientes:
Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Japón
Ecuador
Costa de Marfil
Suecia
República Democrática del Congo
Senegal
Bosnia y Herzegovina
Austria
Croacia
Argelia
México
Canadá
Brasil
Paraguay
Portugal
Estados Unidos
Marruecos
Sede y horario de los partidos de cuartos de final
Sábado 11 de julio
- Inglaterra vs. Noruega- Hora: 15:00 horas- Sede: Estadio de Miami, Florida
- Argentina vs. Suiza- Hora: 19:00 horas- Sede: Estadio de Kansas City, Missouri
Hasta el momento, los organizadores no han confirmado a los árbitros para los dos partidos programados el sábado.