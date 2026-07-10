La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 10 de julio con los cuartos de final.

En esta jornada se definirán los equipos que darán un paso más hacia las semifinales. El principal atractivo del día es el duelo entre Lamine Yamal y Kevin De Bruyne que junto con sus respectivas selecciones, buscarán mantener vivas las aspiraciones de España y Bélgica en la máxima justa del futbol.

A continuación, te contamos dónde y a qué hora se juega, además de dónde verlo en vivo desde México.