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¿A qué hora juega España vs. Bélgica hoy 10 de julio y dónde verlo por TV abierta en México?

El segundo duelo de cuartos de final pone en juego un boleto a semifinales; te decimos a qué hora se juega, en qué sede y cómo seguir la transmisión en vivo desde México.
vie 10 julio 2026 09:12 AM
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El principal atractivo del día es el duelo entre Lamine Yamal y Kevin De Bruyne que junto con sus respectivas selecciones, buscarán mantener vivas las aspiraciones de España y Bélgica. (THOMAS COEX EMILEE CHINN/AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 10 de julio con los cuartos de final.

En esta jornada se definirán los equipos que darán un paso más hacia las semifinales. El principal atractivo del día es el duelo entre Lamine Yamal y Kevin De Bruyne que junto con sus respectivas selecciones, buscarán mantener vivas las aspiraciones de España y Bélgica en la máxima justa del futbol.

A continuación, te contamos dónde y a qué hora se juega, además de dónde verlo en vivo desde México.

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Horario y sede del España vs. Bélgica

La segunda jornada de los cuartos de final contempla un partido con sede en Estados Unidos.

Será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, cuando España se mida ante Bélgica en el Estadio de Los Ángeles, en California, bajo el arbitraje del inglés Michael Oliver.

¿Dónde ver el partido en vivo desde México?

Aficionados podrán seguir el partido a través de ViX Premium, ya que hasta el momento ni Televisa ni TV Azteca han confirmado su transmisión en televisión abierta.

¿Qué selecciones clasificaron a los cuartos de final?

- Francia

- España

- Marruecos

- Bélgica

- Noruega

- Inglaterra

- Argentina

- Suiza

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¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Los eliminados son los siguientes:

Haití

Turquía

Túnez

Qatar

Chequia

Curazao

Irak

Uruguay

Arabia Saudí

Nueva Zelanda

Panamá

Uzbekistán

Corea del Sur

Escocia

Irán

Sudáfrica

Alemania

Países Bajos

Japón

Ecuador

Costa de Marfil

Suecia

República Democrática del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Austria

Croacia

Argelia

México

Canadá

Brasil

Paraguay

Portugal

Estados Unidos

Marruecos

Sede y horario de los partidos de cuartos de final

Sábado 11 de julio

- Inglaterra vs. Noruega- Hora: 15:00 horas- Sede: Estadio de Miami, Florida

- Argentina vs. Suiza- Hora: 19:00 horas- Sede: Estadio de Kansas City, Missouri

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado a los árbitros para los dos partidos programados el sábado.

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Qué encuentros serán exclusivos de ViX Premium

La plataforma ViX Premium mantendrá la exclusividad de dos partidos de esta ronda.

Los encuentros que únicamente podrán seguirse mediante suscripción son:

- Argentina vs. Suiza

- España VS. Bélgica

Dicha plataforma conserva los derechos para transmitir los 104 partidos de la copa en México, por lo que continúa siendo la única opción para quienes desean seguir absolutamente todos los encuentros del torneo.

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Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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