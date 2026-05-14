Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Corea del Norte sí jugó dos Mundiales: pasó de eliminar a Italia y casi echar a Portugal a sufrir una goleada histórica

Entre una participación y la otra pasaron 44 años. Esta es la historia completa del país más inesperado en la historia de la Copa del Mundo.
jue 14 mayo 2026 12:30 PM
corea-del-norte-si-ha-jugado-mundial
Se trata de un país que solo clasificó dos veces a la Copa del Mundo, separó ambas apariciones por 44 años —una de las mayores brechas entre participaciones consecutivas en la historia del torneo, según la FIFA (Central Press/Getty Images)

Con el Mundial 2026 acercándose, la fiebre del futbol también revive historias poco comunes. Y pocas son tan extrañas como la de Corea del Norte. No se trata de un gigante sudamericano ni de una potencia europea marcada por tragedias deportivas.

Se trata de un país que solo clasificó dos veces a la Copa del Mundo, separó ambas apariciones por 44 años — una de las mayores brechas entre participaciones consecutivas en la historia del torneo, según la FIFA — y que en su debut protagonizó una de las mayores sorpresas que ha visto el balompié.

Publicidad

Antes del primer partido ya existía una crisis diplomática

El verano de 1966 en Inglaterra no arranca en la cancha, sino en la política. Corea del Norte acaba de clasificar al Mundial y el gobierno británico enfrenta un problema incómodo: Reino Unido no reconoce oficialmente al Estado norcoreano y teme generar tensiones con Estados Unidos y Corea del Sur si permite su entrada al país.

Dentro de la cancillería británica surge incluso la posibilidad de negarles la visa. Sin embargo, la FIFA advierte a la federación inglesa que impedir el ingreso de un equipo clasificado pondría en riesgo la sede del torneo, según documenta Sky History . El gobierno termina cediendo. Los jugadores llegan a Inglaterra y nadie sospecha lo que está por ocurrir.

La clasificación norcoreana tampoco había sido normal. Ese año, gran parte de las selecciones de África, Asia y Oceanía boicotearon las eliminatorias porque las tres regiones compartían apenas un boleto al Mundial, de acuerdo con el Museo de la FIFA. El escenario dejó a Corea del Norte y Australia como únicos participantes en una serie de dos partidos disputada en Phnom Penh. Los asiáticos ganaron 6-1 el primer encuentro y 3-1 el segundo. Dos partidos bastaron para obtener el boleto.

estampa-00-mundial-2026
Tendencias

La estampa 00 del álbum del Mundial 2026 vale hasta 60,000 pesos: quién es el jugador y por qué Panini lo eligió

Middlesbrough los adoptó sin saber por qué

Soviets Versus North Korea
Los equipos soviético y norcoreano se alinean antes de su partido de primera ronda de la Copa del Mundo en Ayresome Park, Middlesbrough, el 12 de julio de 1966. Los rusos ganaron 3-0. (Central Press/Getty Images)

La delegación llega a Inglaterra con 74 personas, incluidos cocineros y un equipo encargado de filmar un documental. Su sede es Middlesbrough, una ciudad industrial del norte inglés. Desde los primeros días ocurre algo inesperado: la población local empieza a apoyarlos como si fueran el equipo de casa.

Décadas más tarde, el defensor Rim Jung-son recordó en el documental The Game of Their Lives, producido por la BBC, que nunca entendió por qué la ciudad los recibió con tanto cariño. Quizá ayudó que jugaran de rojo, igual que el club local. También influía la disciplina y cercanía que mostraban con la gente. Poco a poco, Middlesbrough los convirtió en su selección.

Publicidad

El inicio en la cancha, sin embargo, parecía confirmar todos los pronósticos. Corea del Norte pierde 3-0 contra la Unión Soviética en el debut y todo apunta a una eliminación rápida. Pero en el segundo partido aparece el primer giro inesperado: empatan 1-1 frente a Chile con un gol al minuto 88. De pronto, el último juego del grupo adquiere importancia.

El día que Pak Doo-ik paralizó al mundo

Italia llega al partido convencida de que avanzará sin problemas. Solo necesita un empate y además cuenta con figuras respaldadas por el poderoso Inter de Milán, campeón de Europa en dos ocasiones consecutivas. Años después, Gianni Rivera reconocería en entrevista con la FIFA que el plantel consideraba a Corea del Norte una selección claramente inferior.

Nada sale como esperaban. Apenas al minuto 35, Giacomo Bulgarelli sufre una lesión tras cometer una falta y abandona el partido. En aquella época todavía no existían los cambios, así que Italia debe jugar el resto del encuentro con diez futbolistas.

El golpe definitivo llega poco antes del descanso. Pak Doo-ik recibe el balón en el borde del área, acomoda el cuerpo y dispara de derecha para marcar el 1-0.

El comentarista del partido reacciona incrédulo, según recoge la FIFA: “¡Qué sensación! Italia perdiendo contra Corea del Norte. ¿Quién lo hubiera creído?”

Nadie vuelve a marcar. Corea del Norte elimina a Italia y avanza a cuartos de final, convirtiéndose en la primera selección asiática en lograrlo, de acuerdo con el Museo de la FIFA. La derrota provoca un escándalo en Italia: al regresar a Roma, los jugadores son recibidos entre insultos y tomates lanzados por aficionados furiosos.

lamine-yamal-o-mbappe-jugador-mas-caro-del-mundial-2026
Tendencias

¿Lamine Yamal o Mbappé? El jugador más caro del Mundial 2026, su fortuna y negocios que lo hacen millonario

Iban ganando 3-0 hasta que apareció Eusébio

En cuartos de final espera Portugal. La lógica indica que el sueño termina ahí. Corea del Norte vuelve a ignorar cualquier lógica futbolística.

Publicidad

En apenas 25 minutos, los asiáticos ya ganan 3-0, según documenta el Museo de la FIFA. Goodison Park, en Liverpool, queda paralizado. Miles de aficionados de Middlesbrough viajaron para alentarlos y no pueden creer lo que están viendo.

Entonces aparece Eusébio.

El delantero del Benfica, nacido en Mozambique y considerado uno de los mejores futbolistas del planeta en ese momento, marca dos veces antes del descanso. Portugal se va al medio tiempo perdiendo apenas 3-2 y el partido cambia por completo.

Durante la segunda mitad, Eusébio anota otros dos goles. Portugal remonta y gana 5-3.

Años más tarde, el defensor Lim Zoong-sun resumió aquella sensación en el documental de la BBC: perder después de ir 3-0 arriba duele, pero llegar a cuartos de final en un Mundial debutante hacía imposible sentirse derrotados.

El equipo regresa a Pyongyang convertido en héroe nacional. Su actuación marca un precedente que ninguna otra selección asiática supera hasta 2002, cuando Corea del Sur alcanza las semifinales en el Mundial que organiza junto a Japón.

44 años después llegó otro Mundial. Y otra realidad.

corea-del-norte-mundial-2010
La selección nacional de fútbol de Corea del Norte se alinea antes del partido de clasificación asiática para la Copa Mundial 2010 entre Corea del Sur y Corea del Norte en el Estadio SangAm el 22 de junio de 2008 en Seúl, Corea del Sur. (Chung Sung-JunGetty Images)

Corea del Norte no vuelve a clasificarse hasta Sudáfrica 2010. La distancia entre ambas participaciones —44 años— sigue siendo la más larga entre dos apariciones consecutivas en la historia de la Copa del Mundo, según la FIFA.

Esta vez el contexto es completamente distinto.

The Guardian describe a Corea del Norte como la selección con el ranking más bajo entre todos los clasificados. Gran parte del plantel pertenece al club April 25, vinculado al Ejército Popular de Corea.

Los resultados son demoledores: derrota 2-1 frente a Brasil, caída 3-0 ante Costa de Marfil y un 7-0 contra Portugal, una de las goleadas más amplias registradas en el torneo.

El contraste con 1966 resulta brutal. En aquel verano inglés, miles de personas en Middlesbrough adoptaron espontáneamente al equipo como símbolo de orgullo local. En Sudáfrica 2010, según reportes citados por The Guardian, varias de las personas que ocupaban las tribunas destinadas a sus aficionados habrían sido contratadas para aparentar apoyo.

Tags

Corea del Norte Copa Mundial

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad