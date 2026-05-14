Antes del primer partido ya existía una crisis diplomática

El verano de 1966 en Inglaterra no arranca en la cancha, sino en la política. Corea del Norte acaba de clasificar al Mundial y el gobierno británico enfrenta un problema incómodo: Reino Unido no reconoce oficialmente al Estado norcoreano y teme generar tensiones con Estados Unidos y Corea del Sur si permite su entrada al país.

Dentro de la cancillería británica surge incluso la posibilidad de negarles la visa. Sin embargo, la FIFA advierte a la federación inglesa que impedir el ingreso de un equipo clasificado pondría en riesgo la sede del torneo, según documenta Sky History . El gobierno termina cediendo. Los jugadores llegan a Inglaterra y nadie sospecha lo que está por ocurrir.

La clasificación norcoreana tampoco había sido normal. Ese año, gran parte de las selecciones de África, Asia y Oceanía boicotearon las eliminatorias porque las tres regiones compartían apenas un boleto al Mundial, de acuerdo con el Museo de la FIFA. El escenario dejó a Corea del Norte y Australia como únicos participantes en una serie de dos partidos disputada en Phnom Penh. Los asiáticos ganaron 6-1 el primer encuentro y 3-1 el segundo. Dos partidos bastaron para obtener el boleto.

Middlesbrough los adoptó sin saber por qué

Los equipos soviético y norcoreano se alinean antes de su partido de primera ronda de la Copa del Mundo en Ayresome Park, Middlesbrough, el 12 de julio de 1966. Los rusos ganaron 3-0. (Central Press/Getty Images)

La delegación llega a Inglaterra con 74 personas, incluidos cocineros y un equipo encargado de filmar un documental. Su sede es Middlesbrough, una ciudad industrial del norte inglés. Desde los primeros días ocurre algo inesperado: la población local empieza a apoyarlos como si fueran el equipo de casa.

Décadas más tarde, el defensor Rim Jung-son recordó en el documental The Game of Their Lives, producido por la BBC, que nunca entendió por qué la ciudad los recibió con tanto cariño. Quizá ayudó que jugaran de rojo, igual que el club local. También influía la disciplina y cercanía que mostraban con la gente. Poco a poco, Middlesbrough los convirtió en su selección.