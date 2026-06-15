Lamine Yamal vale más que toda la selección de Cabo Verde

Pocas veces un partido de Copa del Mundo presenta una diferencia tan marcada en términos de valor de mercado.

De acuerdo con la actualización más reciente de Transfermarkt, Lamine Yamal llega al encuentro entre España y Cabo Verde con una cotización de 200 millones de euros. Frente a esa cifra aparece un dato que ayuda a dimensionar su tamaño dentro de la industria del futbol: los 26 futbolistas de Cabo Verde que figuran en el portal especializado tienen un valor conjunto de 54.5 millones de euros.

Dicho de otra forma, el jugador español vale 145.5 millones de euros más que toda la plantilla rival. Una comparación todavía más llamativa muestra que el valor de mercado de Yamal equivale a 3.67 veces el valor total de la selección africana.

Mientras Cabo Verde representa apenas el 27.25% del valor individual del futbolista español, Yamal por sí solo supera ampliamente la tasación de todo el equipo que enfrentará en Atlanta.

¿Por qué Lamine Yamal no inició el partido contra Cabo Verde?

Aunque Yamal fue incluido en la convocatoria de España para el partido ante Cabo Verde, el cuerpo técnico decidió iniciar el encuentro sin él en el once titular. La decisión respondió a una medida de precaución física, ya que el extremo venía de recuperarse recientemente de una lesión en el isquiotibial.

Si bien el futbolista recibió el alta médica y estaba disponible para jugar, Luis de la Fuente y su equipo optaron por administrarlo cuidadosamente para reducir el riesgo de una recaída en las primeras jornadas del torneo. Por ese motivo, España comenzó el partido con Yamal en el banquillo, dejando abierta la posibilidad de utilizarlo más adelante conforme avanzara el encuentro.

Quién es Lamine Yamal y cómo se convirtió en la nueva cara del fútbol español

ROBERTO SCHMIDT (AFP)

Lamine Yamal Nasraoui Ebana nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España. A sus 18 años, se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del futbol mundial.

Su padre es originario de Marruecos y su madre de Guinea Ecuatorial, una combinación cultural que el propio jugador suele reivindicar como parte fundamental de su identidad.

Actualmente juega para el FC Barcelona, donde utiliza el histórico dorsal 10. Dentro del campo se desempeña principalmente como extremo derecho, aunque también puede actuar por la izquierda o como mediocampista ofensivo.

Mide 1.83 metros, utiliza preferentemente la pierna izquierda y destaca por su capacidad de desequilibrio, creatividad, velocidad y visión de juego. Gracias a esas cualidades, muchos especialistas lo consideran el jugador franquicia de la nueva generación del futbol español.