España enfrenta este 15 de junio a Cabo Verde en Atlanta, Georgia, en uno de los encuentros más llamativos de la Copa del Mundo 2026. Buena parte de la atención estará puesta en Lamine Yamal, la joven figura del FC Barcelona que se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del planeta.
Su crecimiento deportivo, comercial y económico lo ha transformado en un fenómeno que trasciende el futbol y explica por qué hoy concentra el interés de aficionados, patrocinadores y clubes de todo el mundo.
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Lamine Yamal vale más que toda la selección de Cabo Verde
Pocas veces un partido de Copa del Mundo presenta una diferencia tan marcada en términos de valor de mercado.
De acuerdo con la actualización más reciente de Transfermarkt, Lamine Yamal llega al encuentro entre España y Cabo Verde con una cotización de 200 millones de euros. Frente a esa cifra aparece un dato que ayuda a dimensionar su tamaño dentro de la industria del futbol: los 26 futbolistas de Cabo Verde que figuran en el portal especializado tienen un valor conjunto de 54.5 millones de euros.
Dicho de otra forma, el jugador español vale 145.5 millones de euros más que toda la plantilla rival. Una comparación todavía más llamativa muestra que el valor de mercado de Yamal equivale a 3.67 veces el valor total de la selección africana.
Mientras Cabo Verde representa apenas el 27.25% del valor individual del futbolista español, Yamal por sí solo supera ampliamente la tasación de todo el equipo que enfrentará en Atlanta.
¿Por qué Lamine Yamal no inició el partido contra Cabo Verde?
Aunque Yamal fue incluido en la convocatoria de España para el partido ante Cabo Verde, el cuerpo técnico decidió iniciar el encuentro sin él en el once titular. La decisión respondió a una medida de precaución física, ya que el extremo venía de recuperarse recientemente de una lesión en el isquiotibial.
Si bien el futbolista recibió el alta médica y estaba disponible para jugar, Luis de la Fuente y su equipo optaron por administrarlo cuidadosamente para reducir el riesgo de una recaída en las primeras jornadas del torneo. Por ese motivo, España comenzó el partido con Yamal en el banquillo, dejando abierta la posibilidad de utilizarlo más adelante conforme avanzara el encuentro.
Quién es Lamine Yamal y cómo se convirtió en la nueva cara del fútbol español
Lamine Yamal Nasraoui Ebana nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España. A sus 18 años, se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del futbol mundial.
Su padre es originario de Marruecos y su madre de Guinea Ecuatorial, una combinación cultural que el propio jugador suele reivindicar como parte fundamental de su identidad.
Actualmente juega para el FC Barcelona, donde utiliza el histórico dorsal 10. Dentro del campo se desempeña principalmente como extremo derecho, aunque también puede actuar por la izquierda o como mediocampista ofensivo.
Mide 1.83 metros, utiliza preferentemente la pierna izquierda y destaca por su capacidad de desequilibrio, creatividad, velocidad y visión de juego. Gracias a esas cualidades, muchos especialistas lo consideran el jugador franquicia de la nueva generación del futbol español.
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De La Masia al futbolista más valioso del planeta
Toda la formación futbolística de Yamal se desarrolló en las categorías inferiores del Barcelona, particularmente en La Masia, la academia que también formó a figuras como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández.
Su progresión fue tan acelerada que el club decidió convertirlo rápidamente en una de sus principales apuestas de futuro. El 1 de julio de 2023 firmó su primer contrato profesional y desde entonces ha acumulado récords de precocidad tanto con el Barcelona como con la selección española.
A pesar de su juventud, ya suma 25 partidos y seis goles con la selección absoluta de España, además de haberse consolidado como una de las piezas más importantes del proyecto deportivo blaugrana.
Dentro de su palmarés aparecen logros que normalmente requieren carreras mucho más extensas. Entre ellos destacan un título de Eurocopa, tres campeonatos de LaLiga, una Copa del Rey y el premio Golden Boy, considerado el reconocimiento individual más importante para los futbolistas jóvenes.
El valor de mercado de 200 millones de euros coloca a Lamine Yamal en la cima del futbol mundial.
Actualmente comparte el primer lugar con Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos jugadores que durante años dominaron las listas de valor de mercado y protagonizaron la conversación sobre quién sería la próxima gran figura del deporte.
Ningún integrante de Cabo Verde se acerca a esas cifras. El futbolista más valioso de esa selección es Logan Costa, tasado en 15 millones de euros, seguido por Bruno Varela, cuyo valor ronda los 4 millones de euros.
Dentro de la propia selección española también lidera con claridad. Jugadores como Pedri, valorado en 150 millones de euros, y Fermín López, con 100 millones, aparecen por detrás del extremo del Barcelona.
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Su cotización actual lo convierte en uno de los grandes activos deportivos del planeta y en el jugador más valioso que disputa el Mundial 2026.
Gana más por publicidad que por jugar en el Barcelona
A pesar de ser el futbolista más valioso del mundo, su salario todavía no refleja completamente ese estatus.
Las estimaciones disponibles señalan que percibe alrededor de 2.09 millones de euros al año en el FC Barcelona, una cantidad que equivale aproximadamente a 174,166 euros al mes o 40,192 euros por semana.
Su contrato con el club catalán tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2031 y la renovación más reciente quedó registrada el 27 de mayo de 2025.
Sin embargo, la parte más llamativa de sus ingresos se encuentra fuera del terreno de juego. Tanto BeinSports y el Diario Sport apuntan a que obtiene alrededor de 6.5 millones de dólares anuales por patrocinios y acuerdos comerciales, una cifra superior a lo que recibe actualmente como salario base.
Entre las marcas que patrocinan su carrera destacan:
La dimensión económica de Yamal no depende únicamente de sus contratos publicitarios.
A los 18 años ya cuenta con una estrategia de protección de marca que normalmente se asocia con deportistas mucho más experimentados. Actualmente tiene registradas siete marcas comerciales ante la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea.
Entre ellas destacan "304" y "LY304", referencias directas al barrio de Rocafonda donde creció y que se ha convertido en un elemento central de su identidad pública.
También prepara el lanzamiento de líneas propias de ropa, mochilas y calzado, ampliando su presencia más allá del futbol.
Detrás de esa estructura existe un equipo de aproximadamente diez personas dedicadas a marketing, logística, imagen y estrategia comercial bajo la gestión de la agencia Gestifute, encabezada por Jorge Mendes.
Además, su alcance digital es enorme. Entre Instagram y TikTok acumula más de 71.8 millones de seguidores, una cifra que lo convierte en uno de los deportistas jóvenes con mayor influencia en redes sociales.
Un fenómeno deportivo y comercial que apenas comienza
La historia de Lamine Yamal resulta excepcional incluso para los estándares del futbol moderno.
A los 18 años ya es campeón de Europa, figura del Barcelona, ganador del Golden Boy, líder comercial para varias marcas globales y uno de los deportistas más valiosos del planeta.
Su valor de mercado supera al de toda la selección de Cabo Verde, genera más ingresos por publicidad que por salario y ya construye una estructura empresarial propia alrededor de su imagen.
Mientras España busca avanzar en la Copa del Mundo 2026, el extremo catalán sigue acumulando cifras que normalmente pertenecen a futbolistas mucho más experimentados. Por ahora, ningún jugador menor de 20 años ha alcanzado una combinación similar de éxito deportivo, impacto comercial y valor económico en la historia reciente del fútbol.