Esta es la ruta del sabor con ECOBICI

La Ciudad de México tiene miles de lugares para visitar y disfrutar la gastronomía del país entero, al igual que comida rápida y hasta cocina internacional.
Hay opciones para todos los gustos y bolsillos, incluso para quienes prefieren olvidarse del coche al dar un tour urbano. Aquí te sugerimos algunos sitios a los que es muy accesible llegar en ECOBICI y probar su menú.
Publicidad
Tarde de charlas y alitas
Las Alitas Condesa es uno de los lugares favoritos de quienes se reúnen con los colegas o los amigos o para los apasionados por los partidos de futbol. Por supuesto, la receta con salsa picante es el top, así como los boneless y las papas curly. Lo recomendable es aprovechar los combos para compartir.
Además, quienes pagan con su Tarjeta HSBC, ya sea de débito o crédito, obtendrán 10% de descuento en su consumo.
Dirección: Avenida Baja California 265, casi esquina con Culiacán, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
CE-084: Chilpancingo-Tlaxcala
CE-080: Nuevo León-Aguascalientes
CE-083: Alfonso Reyes-Nuevo León
Cocina española en Polanco
¿Te apetece un pescado blanco a la andaluza o una paella valenciana? En el restaurante Amaral encontrarás estas y otras delicias de la alta cocina española. También aquí hay 10% de descuento al pagar con Tarjetas HSBC.
Antes de llegar a comer, aprovecha para recorrer la zona de Paseo de la Reforma y admirar los alrededores a bordo de ECOBICI.
Dirección: Campos Elíseos, número 218, en la colonia Polanco IV Sección.
CE-237-238: Andrés Bello-George Eliot
CE-234: Tres Picos-Arquímides
CE-231: Isaac Newton-Aristóteles
Publicidad
Mucho más que café
La visita más cute, sin duda, será al Hello Kitty® Café, un lugar en donde la dulzura no solamente se siente en el paladar, sino en cada espacio.
Y es que, aunado a los exquisitos pasteles, café, chocolates y galletitas del tierno personaje, resulta emocionante observar el ambiente decorado con flores y motivos rosas. Recuerda que, al pagar la cuenta con tu Tarjeta HSBC, se aplicará el 15% de descuento.
Dirección: Plaza Carso, en Lago Zurich 245-Local B-02-A, colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.
CE-197: Presa Falcón-Miguel de Cervantes Saavedra
CE-463: Lago Andrómaco-Lago Zurich
CE-462: Presa Falcón-Presa Danxhó
Los reyes del campechano
Los tacos campechanos (de cecina, longaniza y chicharrón) son un manjar que todo mundo debe probar. En Tacos Don Manolito es la especialidad y sus salsas son bien valoradas por los comensales, que además reciben un 10% de descuento al pagar con su Tarjeta de débito o crédito HSBC.
Aunque el primer local de Tacos Don Manolito fue creado en el Olivar de los Padres, actualmente cuenta con varias sucursales, como la de avenida División del Norte 1234, en la colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez.
Llega en ECOBICI y deja la unidad en la cicloestación CE-628: Tenayuca-Chichen Itzá.
Una experiencia de Japón
El Ramen de Ichiraku es un lugar temático muy especial para los fanáticos de esta delicia oriental y del anime. En su menú destacan el Miso Ramen, Shoyu Ramen, así como gyozas y otros platillos de comida japonesa, que tienen 10% de descuento al pagar la cuenta total con Tarjetas HSBC.
Acércate en bici a la cicloestación CE-708: Irlanda-Canadá y, para abrir el apetito, camina un poco hasta el restaurante localizado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 1144, Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.