Esta es la ruta del sabor con ECOBICI

Mucho más que café

La visita más cute, sin duda, será al Hello Kitty® Café, un lugar en donde la dulzura no solamente se siente en el paladar, sino en cada espacio.

Y es que, aunado a los exquisitos pasteles, café, chocolates y galletitas del tierno personaje, resulta emocionante observar el ambiente decorado con flores y motivos rosas. Recuerda que, al pagar la cuenta con tu Tarjeta HSBC , se aplicará el 15% de descuento.

Dirección: Plaza Carso, en Lago Zurich 245-Local B-02-A, colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

CE-197: Presa Falcón-Miguel de Cervantes Saavedra

CE-463: Lago Andrómaco-Lago Zurich

CE-462: Presa Falcón-Presa Danxhó

Los reyes del campechano

Los tacos campechanos (de cecina, longaniza y chicharrón) son un manjar que todo mundo debe probar. En Tacos Don Manolito es la especialidad y sus salsas son bien valoradas por los comensales, que además reciben un 10% de descuento al pagar con su Tarjeta de débito o crédito HSBC.

Aunque el primer local de Tacos Don Manolito fue creado en el Olivar de los Padres, actualmente cuenta con varias sucursales, como la de avenida División del Norte 1234, en la colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez.

Llega en ECOBICI y deja la unidad en la cicloestación CE-628: Tenayuca-Chichen Itzá.

¡No te pierdas! Checa en la app de ECOBICI cuál es la cicloestación más cercana al punto de reunión con tus amistades. (Expansión Studios)

Una experiencia de Japón

El Ramen de Ichiraku es un lugar temático muy especial para los fanáticos de esta delicia oriental y del anime. En su menú destacan el Miso Ramen, Shoyu Ramen, así como gyozas y otros platillos de comida japonesa, que tienen 10% de descuento al pagar la cuenta total con Tarjetas HSBC.

Acércate en bici a la cicloestación CE-708: Irlanda-Canadá y, para abrir el apetito, camina un poco hasta el restaurante localizado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 1144, Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

Sigue recorriendo la ciudad en dos ruedas y considera que con el plan anual ECOBICI+HSBC contarás con 15% de descuento, al pagar con Tarjetas HSBC. Además tendrás la posibilidad de hacer viajes de hasta 90 minutos todos los días.