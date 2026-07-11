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¿Van a pasar el partido de Inglaterra vs. Noruega en TV abierta y a qué hora es el juego en México?

El tercer duelo de cuartos de final pone en juego un boleto a semifinales; te decimos a qué hora se juega, en qué sede y cómo seguir la transmisión en vivo desde México.
sáb 11 julio 2026 08:30 AM
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El principal atractivo del día es el duelo entre Harry Kane y Haaland que junto con sus respectivas selecciones, buscarán mantener vivas las aspiraciones de Inglaterra y Noruega en la máxima justa del futbol. (YURI CORTEZ/AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 11 de julio con los cuartos de final.

En esta jornada se definirán los equipos que darán un paso más hacia las semifinales. El principal atractivo del día es el duelo entre Harry Kane y Haaland que junto con sus respectivas selecciones, buscarán mantener vivas las aspiraciones de Inglaterra y Noruega en la máxima justa del futbol.

A continuación, te contamos dónde y a qué hora se juega, además de dónde verlo en vivo desde México.

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¿A qué hora se juega el Inglaterra vs. Noruega?

La tercera y última jornada de los cuartos de final contempla que este partido se juegue en Estados Unidos.

Será a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, cuando Inglaterra se mida ante Noruega en el Estadio de Miami, en Florida, bajo el arbitraje del francés Clément Turpin.

¿Dónde ver el partido en vivo desde México?

Aficionados podrán ver sin costo la transmisión a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

¿Qué selecciones clasificaron a los cuartos de final?

- Francia

- España

- Marruecos

- Bélgica

- Noruega

- Inglaterra

- Argentina

- Suiza

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Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Los eliminados son los siguientes:

Haití

Turquía

Túnez

Qatar

Chequia

Curazao

Irak

Uruguay

Arabia Saudí

Nueva Zelanda

Panamá

Uzbekistán

Corea del Sur

Escocia

Irán

Sudáfrica

Alemania

Países Bajos

Japón

Ecuador

Costa de Marfil

Suecia

República Democrática del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Austria

Croacia

Argelia

México

Canadá

Brasil

Paraguay

Portugal

Estados Unidos

Marruecos

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Sede y horario de los partidos de cuartos de final

Sábado 11 de julio

- Argentina vs. Suiza- Hora: 19:00 horas- Sede: Estadio de Kansas City, Missouri

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado a los árbitros para los dos partidos programados el sábado.

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Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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