Horario y sede del Argentina vs. Suiza
La tercera y última jornada de los cuartos de final contempla que este partido se juegue en Estados Unidos.
Será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, cuando Argentina se mida ante Suiza en el Estadio de Kansas, en Missouri, bajo el arbitraje del portugués João Pinheiro.
¿Dónde ver el partido en vivo desde México?
Aficionados podrán seguir el partido a través de ViX Premium, ya que hasta el momento ni Televisa ni TV Azteca han confirmado su transmisión en televisión abierta.
¿Qué selecciones clasificaron a los cuartos de final?
- Francia
- España
- Marruecos
- Bélgica
- Noruega
- Inglaterra
- Argentina
- Suiza
¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?
Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.
Los eliminados son los siguientes:
Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Japón
Ecuador
Costa de Marfil
Suecia
República Democrática del Congo
Senegal
Bosnia y Herzegovina
Austria
Croacia
Argelia
México
Canadá
Brasil
Paraguay
Portugal
Estados Unidos
Marruecos