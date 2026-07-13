¿Qué partidos de semifinales del Mundial 2026 van por TV abierta y cuándo se juegan?

¿Cuándo inician las semifinales del Mundial 2026?

La actividad de las semifinales comenzará el martes 14 de julio y concluirá miércoles 15 de julio, periodo en el que se disputarán los dos encuentros que definirán a los finalistas de la Copa Mundial 2026.

Calendario completo: fechas, horarios y sedes de los cuartos de final

La ronda contempla cuatro partidos distribuidos entre jueves, viernes y sábado.

Martes 14 de julio

- Francia vs. España

- Hora: 13:00 horas

- Sede: Estadio de Dallas, Texas.

- Árbitro: Iván Barton

Miércoles 15 de julio

- Inglaterra vs. Argentina

- Hora: 13:00 horas

- Sede: Estadio de Atlanta, Georgia

- Árbitro: Hasta el momento no se ha anunciado el colegiado para este partido.

Qué partidos podrán verse por televisión abierta en México

Los aficionados que prefieran seguir la competencia sin costo podrán ver los dos partidos de semifinal.

Ambos compromisos estarán disponibles a través de:

- Azteca 7

- Azteca Deportes Network

- Canal 5

- TUDN

Qué encuentros serán exclusivos de ViX Premium

La plataforma ViX Premium también transmitirán estos partidos.

Dicha plataforma conserva los derechos para transmitir los 104 partidos de la copa en México, por lo que continúa siendo la única opción para quienes desean seguir absolutamente todos los encuentros del torneo.