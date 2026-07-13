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¿Qué partidos de semifinales del Mundial 2026 van por TV abierta y cuándo se juegan?

Cuatro selecciones permanecen con vida y ya conocen el camino que deberán recorrer para acercarse a la final del torneo.
lun 13 julio 2026 09:08 AM
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Con los cruces ya definidos, miles de aficionados comienzan a organizarse para seguir esta ronda. (ROBERTO SCHMIDT CHANDAN KHANNA/AFP)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en la fase de cuartos de final. Después de varias semanas de competencia, sorpresas y eliminaciones inesperadas, únicamente cuatro selecciones siguen con vida en la lucha por levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

Con los cruces ya definidos, miles de aficionados comienzan a organizarse para seguir esta ronda. A continuación, te contamos qué partidos se podrán ver por tv abierta, horario y sede.

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¿Cuándo inician las semifinales del Mundial 2026?

La actividad de las semifinales comenzará el martes 14 de julio y concluirá miércoles 15 de julio, periodo en el que se disputarán los dos encuentros que definirán a los finalistas de la Copa Mundial 2026.

Calendario completo: fechas, horarios y sedes de los cuartos de final

La ronda contempla cuatro partidos distribuidos entre jueves, viernes y sábado.

Martes 14 de julio

- Francia vs. España
- Hora: 13:00 horas
- Sede: Estadio de Dallas, Texas.
- Árbitro: Iván Barton

Miércoles 15 de julio

- Inglaterra vs. Argentina
- Hora: 13:00 horas
- Sede: Estadio de Atlanta, Georgia
- Árbitro: Hasta el momento no se ha anunciado el colegiado para este partido.

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Qué partidos podrán verse por televisión abierta en México

Los aficionados que prefieran seguir la competencia sin costo podrán ver los dos partidos de semifinal.

Ambos compromisos estarán disponibles a través de:

- Azteca 7
- Azteca Deportes Network
- Canal 5
- TUDN

Qué encuentros serán exclusivos de ViX Premium

La plataforma ViX Premium también transmitirán estos partidos.

Dicha plataforma conserva los derechos para transmitir los 104 partidos de la copa en México, por lo que continúa siendo la única opción para quienes desean seguir absolutamente todos los encuentros del torneo.

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Qué selecciones ya fueron eliminadas del Mundial 2026

La llegada de los cuartos de final también confirma la salida de numerosas selecciones que iniciaron el torneo con aspiraciones de llegar más lejos.

Hasta este momento, los equipos eliminados son:

- Haití
- Turquía
- Túnez
- Qatar
- Chequia
- Curazao
- Irak
- Uruguay
- Arabia Saudí
- Nueva Zelanda
- Panamá
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Escocia
- Irán
- Sudáfrica
- Alemania
- Países Bajos
- Japón
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Suecia
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
- Croacia
- Argelia
- México
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Portugal
- Estados Unidos
- Colombia
- Egipto
- Marruecos
- Noruega
- Suiza

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Mundial de Futbol 2026

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