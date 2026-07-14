¿Van a pasar el partido de España vs. Francia en TV abierta y a qué hora es el juego en México?

¿A qué hora se juega el España vs. Francia?
La primera jornada de las semifinales contempla que este partido se juegue en Estados Unidos.
Será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, cuando España se mida ante Francia en el Estadio de Dallas, en Texas, bajo el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.
¿Dónde ver el partido en vivo desde México?
Aficionados podrán ver sin costo la transmisión a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.
¿Qué selecciones clasificaron a las semifinales?
- Francia
- España
- Inglaterra
- Argentina
¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?
Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.
Los eliminados son los siguientes:
Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Japón
Ecuador
Costa de Marfil
Suecia
República Democrática del Congo
Senegal
Bosnia y Herzegovina
Austria
Croacia
Argelia
México
Canadá
Brasil
Paraguay
Portugal
Estados Unidos
Marruecos
Noruega
Suiza
Bélgica