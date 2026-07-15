¿Van a pasar el partido de Argentina vs. Inglaterra en TV abierta y a qué hora es el juego en México?

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles 15 de julio con las semifinales.

En esta jornada se definirán los equipos que darán paso a la final. El principal atractivo del día es el duelo entre Lionel Messi y Harry Kane que junto con sus respectivas selecciones, buscarán mantener vivas las aspiraciones de Argentina e Inglaterra en la máxima justa del futbol.

A continuación, te contamos dónde y a qué hora se juega, además de dónde verlo en vivo desde México.