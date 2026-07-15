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¿Van a pasar el partido de Argentina vs. Inglaterra en TV abierta y a qué hora es el juego en México?

El segundo duelo de semifinales pone en juego un boleto a la final del torneo; te decimos a qué hora se el partido, en qué sede y cómo seguir la transmisión en vivo desde México.
mié 15 julio 2026 08:30 AM
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El principal atractivo del día es el duelo entre Lionel Messi y Harry Kane que junto con sus respectivas selecciones, buscarán mantener vivas las aspiraciones de Argentina e Inglaterra. (PAUL ELLIS/AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles 15 de julio con las semifinales.

En esta jornada se definirán los equipos que darán paso a la final. El principal atractivo del día es el duelo entre Lionel Messi y Harry Kane que junto con sus respectivas selecciones, buscarán mantener vivas las aspiraciones de Argentina e Inglaterra en la máxima justa del futbol.

A continuación, te contamos dónde y a qué hora se juega, además de dónde verlo en vivo desde México.

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¿A qué hora se juega el Argentina vs. Inglaterra?

La primera jornada de las semifinales contempla que este partido se juegue en Estados Unidos.

Será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, cuando Argentina se mida ante Inglaterra en el Estadio de Atlanta, en Georgia, bajo el arbitraje del marroquí Ismael Elfath.

¿Dónde ver el partido en vivo desde México?

Aficionados podrán ver sin costo la transmisión a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

¿Qué selecciones clasificaron a las semifinales?

- Francia

- España

- Inglaterra

- Argentina

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¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Los eliminados son los siguientes:

Haití

Turquía

Túnez

Qatar

Chequia

Curazao

Irak

Uruguay

Arabia Saudí

Nueva Zelanda

Panamá

Uzbekistán

Corea del Sur

Escocia

Irán

Sudáfrica

Alemania

Países Bajos

Japón

Ecuador

Costa de Marfil

Suecia

República Democrática del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Austria

Croacia

Argelia

México

Canadá

Brasil

Paraguay

Portugal

Estados Unidos

Marruecos

Noruega

Suiza

Bélgica

Francia

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¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

El partido que definirá al nuevo campeón del mundo se llevará a cabo el próximo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio de Nueva York.

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Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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