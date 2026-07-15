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Lista la final del Mundial 2026: cuándo y a qué hora juegan España vs Argentina

La final de la Copa del Mundo está lista: la Furia Roja enfrentará a la Albiceleste por la gloria.
mié 15 julio 2026 03:03 PM
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España Argentina
España y Argentina se verán las caras el próximo domingo para definir al campeón mundial del futbol. (AFP)

La final del Mundial está lista: España enfrentará a Argentina en la final del certamen que se jugará el próximo domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Se trata de una final inédita en la historia de los Mundiales, pues nunca antes se había registrado un enfrentamiento entre La Furia Roja y La Albiceleste.

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Argentina llega a la final a defender su campeonato

Argentina superó a Inglaterra por marcador de 2-1 en un dramático partido que se definió en los minutos finales.

Aunque Anthony Gordon adelantó momentáneamente a la escuadra inglesa, con un gran remate al minuto 55’, la respuesta de Argentina no se hizo esperar.

Poco a poco, el equipo argentino tomó protagonismo hasta que logró arrinconar a los Tres Leones en su propia área.

Primero, Enzo Fernández hizo un golazo para empatar el marcador al minuto 85’, y ya en el tiempo de compensación, Lautaro Martínez aprovechó una marca floja de la defensa inglesa y remató prácticamente solo para empatar el marcador.

Al final, Inglaterra se quedó sin alternativas y murió sin poder hacer nada contra Argentina, que defenderá su corona en la final contra España.

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¿Cuándo se jugará la final de la Copa del Mundo 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará de la siguiente forma:

- Domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Será el partido 104 de la actual justa mundialista, que pasará a la historia como la más grande hasta el momento, con un total de 48 países participantes.

Además, el Estadio Nueva York / Nueva Jersey se unirá a la lista de inmuebles históricos que han sido sede de la final de la Copa del Mundo.

También será la segunda vez en la historia en que un equipo se consagre campeón en suelo estadounidense, después que Brasil hiciera lo propio en la Copa del Mundo de 1994.

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La final del Mundial tendrá show de medio tiempo por primera vez en la historia

Un ingrediente adicional para el partido entre España y Argentina es que por primera vez en la historia, la final del Mundial tendrá un espectáculo de medio tiempo, muy al estilo del Super Bowl, de la NFL.

De acuerdo con información de la propia FIFA, este espectáculo contará con la participación de figuras como Madonna, BTS, Burna Boy, Shakira, Coldplay y Justin Bieber.

Se tiene previsto que esta presentación tenga una duración de aproximadamente 11 minutos, para evitar que se rebasen los 15 minutos de descanso reglamentarios.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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