Cuando la piratería de Tepito ayudó a Argentina a vencer a Inglaterra en el Mundial de México 86

El uniforme original no convenció a Bilardo

Argentina llegó a los octavos de final del Mundial de México 1986 para enfrentar a Uruguay en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Tras imponerse 1-0 y avanzar a los cuartos de final, el siguiente rival sería Inglaterra en el Estadio Azteca.

Aunque el intercambio de camisetas entre jugadores era una práctica habitual al finalizar los partidos, el verdadero problema para Argentina estaba en su uniforme oficial. El director técnico Carlos Bilardo consideró que las playeras de Le Coq Sportif, confeccionadas con algodón grueso, eran demasiado pesadas para disputar un encuentro al mediodía bajo las altas temperaturas de la Ciudad de México.

El uniforme retenía el sudor y dificultaba el movimiento de los futbolistas, por lo que Bilardo descartó utilizarlo ante Inglaterra y ordenó encontrar una alternativa a menos de 24 horas del partido.

¿Por qué se compraron las playeras en Tepito?

Oscar Ruggeri, uno de los integrantes del plantel, ha relatado en varias entrevistas que el portero suplente y jugador del América, Héctor Miguel Zelada, fue la mente detrás de ir a Tepito para conseguir las playeras.

En una primera instancia, el equipo técnico encontró una playera lo bastante similar a las confeccionadas por la marca Le Coq Sportif, pero no cumplía con los requisitos para el director técnico.

Por lo que tuvieron que ir una segunda ocasión y consiguieron una jersey que era muy diferente a la oficial: sin laureles alrededor del logotipo de la FAF, con dos tonos de azul, con un logotipo de la marca más pequeño, el cuello de la playera más grande y sin números en las espaldas.

maradona messi

A pesar de esto, Jorge Valdano, delantero del equipo, señaló que Diego Armando Maradona quedó fascinado con esa opción.