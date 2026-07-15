La camiseta más famosa en la historia de los Mundiales no solo fue protagonista de la "Mano de Dios" y del "Gol del Siglo". También nació de una improvisación de última hora: menos de 24 horas antes del duelo contra Inglaterra, Carlos Bilardo y su cuerpo técnico buscaron en Tepito una playera más ligera para soportar el calor de México 1986.
Cuando la piratería de Tepito ayudó a Argentina a vencer a Inglaterra en el Mundial de México 86
El uniforme original no convenció a Bilardo
Argentina llegó a los octavos de final del Mundial de México 1986 para enfrentar a Uruguay en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Tras imponerse 1-0 y avanzar a los cuartos de final, el siguiente rival sería Inglaterra en el Estadio Azteca.
Aunque el intercambio de camisetas entre jugadores era una práctica habitual al finalizar los partidos, el verdadero problema para Argentina estaba en su uniforme oficial. El director técnico Carlos Bilardo consideró que las playeras de Le Coq Sportif, confeccionadas con algodón grueso, eran demasiado pesadas para disputar un encuentro al mediodía bajo las altas temperaturas de la Ciudad de México.
El uniforme retenía el sudor y dificultaba el movimiento de los futbolistas, por lo que Bilardo descartó utilizarlo ante Inglaterra y ordenó encontrar una alternativa a menos de 24 horas del partido.
¿Por qué se compraron las playeras en Tepito?
Oscar Ruggeri, uno de los integrantes del plantel, ha relatado en varias entrevistas que el portero suplente y jugador del América, Héctor Miguel Zelada, fue la mente detrás de ir a Tepito para conseguir las playeras.
En una primera instancia, el equipo técnico encontró una playera lo bastante similar a las confeccionadas por la marca Le Coq Sportif, pero no cumplía con los requisitos para el director técnico.
Por lo que tuvieron que ir una segunda ocasión y consiguieron una jersey que era muy diferente a la oficial: sin laureles alrededor del logotipo de la FAF, con dos tonos de azul, con un logotipo de la marca más pequeño, el cuello de la playera más grande y sin números en las espaldas.
A pesar de esto, Jorge Valdano, delantero del equipo, señaló que Diego Armando Maradona quedó fascinado con esa opción.
“Justo cuando la estaban revisando, pasa por ahí Maradona, la ve y le encanta”, relató en distintas ocasiones el delantero argentino.
Al tener la playera que portarían para jugar contra Argentina, el equipo técnico se encargó de conseguir el dorsal para cada jugador, sin embargo solo consiguieron plateados, cuando la playera original los llevaba en blancos. A pesar de esto, tuvieron que ser colocados manualmente para que el uniforme pudiera utilizarse al día siguiente.
Con esa improvisación, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y mantuvo el uniforme para el resto del torneo.
Con esa camiseta Maradona hizo historia... y hoy vale millones
La decisión de Bilardo terminó siendo una de las más recordadas en la historia de los Mundiales. Argentina clasificó en un partido en el que Diego Armando Maradona marcó dos de los goles más famosos de todos los tiempos: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", considerado por la FIFA como el mejor tanto en la historia de las Copas del Mundo.
Tras el partido, Maradona intercambió su playera con el mediocampista inglés Steve Hodge, quien la conservó durante 36 años. El exfutbolista permitió que la jersey fuera exhibida en el Museo Nacional del Futbol de Manchester.
En mayo de 2022, la playera de Maradona fue subastada a través de Sotheby's y alcanzó un precio de 9.28 millones de dólares, convirtiéndose en la camiseta utilizada en un partido más cara jamás vendida en una subasta.
Aunque posteriormente la familia de Maradona sostuvo que esa camiseta correspondía al primer tiempo y no a la utilizada en el segundo, la casa de subastas defendió su autenticidad con evidencia fotográfica y testimonios de especialistas.
¿A qué hora y por dónde se transmitirá el juego de Argentina vs. Inglaterra?
Será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, cuando Argentina se mida ante Inglaterra en el Estadio de Atlanta, en Georgia, bajo el arbitraje del marroquí Ismael Elfath.
Aficionados podrán ver sin costo la transmisión a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.