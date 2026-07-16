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¿La final del Mundial 2026 va por TV abierta? Fecha, horario y dónde verla

Dos selecciones permanecen con vida y ya conocen el camino que deberán enfrentar para levantar la copa.
jue 16 julio 2026 08:19 AM
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Después de varias semanas de competencia, sorpresas y eliminaciones inesperadas, únicamente dos selecciones siguen con vida en la lucha por levantar el trofeo más importante del futbol internacional. (AFP)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a la final. Después de varias semanas de competencia, sorpresas y eliminaciones inesperadas, únicamente dos selecciones siguen con vida en la lucha por levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

Con los equipos definidos, miles de aficionados comienzan a organizarse para seguir el capítulo final. A continuación, te contamos si se podrá ver en TV abierta, así como el horario y la sede.

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¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

Programada para este domingo 19 de junio, la final del Mundial definirá al nuevo campeón.

Horario y sede de la final del Mundial 2026

El partido se llevará a cabo en el Estadio de Nueva York, en Nueva Jersey, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, no se ha informado quién será el árbitro que impartirá justicia en el encuentro.

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Pasarán la final por TV abierta

Aficionados podrán ver sin costo la transmisión a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que serán las opciones para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

¿Y en ViX Premium?

La plataforma ViX Premium también transmitirá este partido.

Es importante mencionar que conserva los derechos para transmitir los 104 partidos de la copa en México, por lo que continúa siendo la única opción para quienes desean seguir absolutamente toda la justa mundialista.

Cuándo y dónde se juega el partido por el segundo lugar

Francia e Inglaterra se enfrentarán el sábado 18 de julio en el Estadio de Miami, en Florida, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, tampoco se ha designado al árbitro que impartirá justicia en el encuentro.

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Qué selecciones ya fueron eliminadas del Mundial 2026

La llegada de los cuartos de final también confirma la salida de numerosas selecciones que iniciaron el torneo con aspiraciones de llegar más lejos.

Hasta este momento, los equipos eliminados son:

- Haití
- Turquía
- Túnez
- Qatar
- Chequia
- Curazao
- Irak
- Uruguay
- Arabia Saudí
- Nueva Zelanda
- Panamá
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Escocia
- Irán
- Sudáfrica
- Alemania
- Países Bajos
- Japón
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Suecia
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
- Croacia
- Argelia
- México
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Portugal
- Estados Unidos
- Colombia
- Egipto
- Marruecos
- Noruega
- Suiza

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Mundial de Futbol 2026

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