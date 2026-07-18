"Deberíamos haberte dado un mejor final, pero no lo logramos". Con ese mensaje, Kylian Mbappé rindió homenaje este sábado a Didier Deschamps, que dirigirá su último partido al frente de la selección francesa tras 14 años en el banquillo, en el duelo por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Inglaterra.
"Hoy es tu último baile. Tú, que tanto nos has dado. Deberíamos haberte dado un mejor final, pero no lo logramos", escribió el capitán de los Bleus en sus redes sociales, en un mensaje dirigido a su seleccionador.