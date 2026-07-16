¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

Programada para este domingo 19 de junio, la final del Mundial definirá al nuevo campeón.

Horario y sede de la final del Mundial 2026

El partido se llevará a cabo en el Estadio de Nueva York, en Nueva Jersey, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, no se ha informado quién será el árbitro que impartirá justicia en el encuentro.

Pasarán la final por TV abierta

Aficionados podrán ver sin costo la transmisión a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que serán las opciones para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

¿Y en ViX Premium?

La plataforma ViX Premium también transmitirá este partido.

Es importante mencionar que conserva los derechos para transmitir los 104 partidos de la copa en México, por lo que continúa siendo la única opción para quienes desean seguir absolutamente toda la justa mundialista.

Cuándo y dónde se juega el partido por el tercer lugar

Francia e Inglaterra se enfrentarán el sábado 18 de julio en el Estadio de Miami, en Florida, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, tampoco se ha designado al árbitro que impartirá justicia en el encuentro.