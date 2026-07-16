Los 22 campeones del Mundial desde 1930: a quién vencieron en la final y cómo levantaron la copa

Este domingo tendremos un nuevo campeón del mundo: España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial 2026 para definir a un nuevo monarca.
De 48 equipos que comenzaron el torneo, estos dos equipos serán los responsables de disputar la final que definirá a un nuevo campeón del mundo en una final inédita, pues estas selecciones nunca antes se habían enfrentado en esta instancia.
Antes de llegar al partido que definirá a un nuevo campeón, hacemos un recorrido por todos los equipos que han logrado coronarse, desde la realización del primer certamen en 1930.
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22 ediciones y solo ocho campeones diferentes, el saldo hasta el momento
Aunque hasta el momento se han disputado 22 ediciones de la Copa del Mundo, los 22 títulos se reparten entre ocho equipos: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España.
Estos son los campeones que se han consagrado a lo largo de la historia de la Copa del Mundo.
Uruguay 1930
La primera edición de la Copa del Mundo se realizó exclusivamente en Montevideo, capital de Uruguay.
En esta primera edición de la historia, el equipo local llegó a la final y derrotó a su vecino, Argentina, por marcador de 4-2.
Italia 1934
La segunda edición de la historia se realizó en Europa por primera vez, además de entregar al primer campeón europeo de la historia.
Al igual que en la primera edición, Italia se consagró campeona en casa, tras derrotar por marcador de 2-1 a Checoslovaquia en la final del certamen.
Como particularidad, este certamen contó con un torneo previo de 32 selecciones para determinar a los 16 participantes de la fase final, donde México cayó en la fase previa.
Francia 1938
Este torneo se jugó con la sombra de la Segunda Guerra Mundial amenazando Europa.
A diferencia de los torneos recientes, esta edición tuvo una duración de únicamente 15 días en donde Italia consiguió su segundo campeonato tras vencer por marcador de 4-2 a Hungría.
Brasil 1950
La Segunda Guerra Mundial obligó que el certamen no se realizara por 12 años. Además, durante este tiempo, Ottorino Barassi, vicepresidente de la FIFA, escondió la Copa Jules Rimet en una caja de zapatos para evitar que cayera en manos del ejercito de ocupación.
Este torneo tuvo la particularidad de jugarse al estilo de las ligas europeas, por lo que Brasil únicamente necesitaba un empate ante Uruguay para alzar la copa en el Maracaná.
Desafortunadamente, esto no ocurrió y el cuadro charrúa venció a Brasil, logrando su segundo título de la historia.
La Copa Mundial regresó a Europa en 1954, con Hungría como la gran favorita después de haber conseguido el oro olímpico.
Desafortunadamente para el equipo húngaro, esto no se cumplió, pues cayó por marcador de 3-2 ante Alemania, a pesar de haber comenzado ganando 0-2. Además, Hungría ya había derrotado a Alemania en fase de grupos por una escandalosa goleada 8-3.
Suecia 1958
Esta edición del Mundial es recordada por el ascenso de una de las figuras más grandes que se han registrado en la historia del futbol: Pelé.
En esta edición, Brasil derrotó por marcador de 5-2 al anfitrión Suecia en la final, convirtiéndose en el primer equipo que se coronó en un continente diferente al suyo.
Chile 1962
La Copa del Mundo regresó a Sudamérica para seguir atestiguando el crecimiento de una de las leyendas más grandes en la historia del deporte.
Brasil conquistó su segunda Copa del Mundo tras derrotar a Checoslovaquia por marcador de 3-1.
Inglaterra 1966
Inglaterra se presentaba en casa con el deseo de conseguir su primer campeonato del mundo.
La final se fue a tiempo extra, después de que Alemania Federal empatara de último minuto para poner el marcador 2-2.
Fue entonces cuando Geoff Hurst realizó un disparo que desató la polémica, pues de acuerdo con los alemanas, el balón rebotó sobre la línea, aunque el juez de línea concedió el gol como bueno. El marcador fue de 4-2 a favor de Inglaterra, consiguiendo su único título hasta el momento.
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México 1970
Fue el primer Mundial celebrado en Norteamérica. El Estadio Azteca fue testigo de la consagración absoluta de Pelé y Brasil, que conquistaron su tercer título al derrotar por marcador de 4-1 a Italia.
Alemania 1974
Figuras como Johan Cruyff y Franz Beckenbauer disputaron esta edición de la Copa del Mundo.
Al final, Alemania se impuso en la final por marcador de 2-1 a Países Bajos para conquistar su segunda estrella de la historia.
Argentina 1978
Argentina buscaba lo que varios locales habían logrado: consagrarse campeona en casa.
El cuadro argentino consiguió revancha 48 años después de haber perdido la primera final de la historia y alzó el título tras imponerse por marcador de 3-1 a Países Bajos.
España 1982
En el certamen organizado en suelo español, el equipo italiano apenas logró superar la fase de grupos por diferencia de goles.
A pesar de ello, Italia llegó a la final y derrotó a Alemania por marcador de 3-1 para conseguir su tercer campeonato del mundo.
México 1986
De nueva cuenta, el Estadio Azteca fue testigo de la consagración de uno de los futbolistas más importantes de la historia: Diego Armando Maradona.
Después de una gran exhibición ante Inglaterra, Argentina se instaló en la final contra Alemania, y aunque el cuadro europeo logró el empate en los minutos finales del partido para mandar a la prórroga, el resultado final fue de 3-2 para la Albiceleste, que logró su segundo campeonato.
Italia 1990
Alemania logró su tercera estrella gracias a la ejecución perfecta de un penal, cobrado por Andreas Brehme, para sellar su victoria 1-0 sobre Argentina.
El mexicano Edgardo Codesal fue el responsable de sancionar la pena máxima que posteriormente le dio el título a Alemania.
Estados Unidos 1994
Aunque el certamen estuvo lleno de emociones, la final pasará a la historia como una de las más decepcionantes de la historia.
Después de empatar 0-0 en el tiempo regular, Brasil consiguió su cuarto título después de derrotar a Italia en penales.
Francia 1998
Francia aprovechó la localía para conseguir su primera Copa del Mundo.
El resultado final fue un 3-0 sobre Brasil, campeón defensor. Este partido es recordado por una sublime actuación de Zinedine Zidane, quien anotó dos goles en el partido.
Corea-Japón 2002
Brasil tuvo un inicio de torneo titubeante, pues incluso estuvo cerca de la eliminación, pero los dirigidos por Luiz Felipe Scolari lograron arreglar el camino.
En la final, Brasil derrotó a Alemania por marcador de 2-0 y conquistó así su quinta estrella, siendo la única selección hasta ahora en presumir cinco Copas del Mundo.
Italia echó al anfitrión, Alemania, en semifinales y llegó a la final ante Francia.
El marcador final fue de 1-1, con Italia consagrándose en penales, pero una de las imágenes más recordadas es la de Zinedine Zidane saliendo expulsado después de haberle dado un cabezazo a Marco Materazzi.
Sudáfrica 2010
El primer torneo realizado en África también trajo a un nuevo campeón: España.
El equipo español derrotó a Países Bajos por marcador de 1-0 en tiempo extra para conquistar su primera Copa del Mundo y sumarse al prestigioso grupo de los ocho campeones.
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Brasil 2014
Alemania eliminó al anfitrión, Brasil, con una escandalosa goleada de 7-1 para llegar a la final, donde enfrentó a Argentina.
Aunque Lionel Messi soñaba con su primera Copa del Mundo, Mario Götze tenía otros planes, pues con un solitario gol en el tiempo extra le dio a Alemania su cuarta estrella.
Rusia 2018
Esta edición es recordada por el ascenso de una joven estrella: Kylian Mbappé, quien fue clave para que Francia consiguiera su segundo campeonato.
En la final, el cuadro galo derrotó a Croacia por marcador de 4-2.
Qatar 2022
Sin duda, este partido pasará a la historia como una de las finales más vibrantes de los últimos años, pues después que Argentina comenzara ganando 2-0, Francia empató y mandó al alargue.
El marcador final fue de 3-3, y todo se definió en penales, donde Argentina venció a Francia y conquistó su tercera Copa del Mundo y consiguiendo la anhelada consagración de Lionel Messi como campeón mundial.