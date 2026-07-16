Los 22 campeones del Mundial desde 1930: a quién vencieron en la final y cómo levantaron la copa

22 ediciones y solo ocho campeones diferentes, el saldo hasta el momento

Aunque hasta el momento se han disputado 22 ediciones de la Copa del Mundo, los 22 títulos se reparten entre ocho equipos: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España.

Estos son los campeones que se han consagrado a lo largo de la historia de la Copa del Mundo.

Uruguay 1930

La primera edición de la Copa del Mundo se realizó exclusivamente en Montevideo, capital de Uruguay.

En esta primera edición de la historia, el equipo local llegó a la final y derrotó a su vecino, Argentina, por marcador de 4-2.

Italia 1934

La segunda edición de la historia se realizó en Europa por primera vez, además de entregar al primer campeón europeo de la historia.

Al igual que en la primera edición, Italia se consagró campeona en casa, tras derrotar por marcador de 2-1 a Checoslovaquia en la final del certamen.

Como particularidad, este certamen contó con un torneo previo de 32 selecciones para determinar a los 16 participantes de la fase final, donde México cayó en la fase previa.

Italia logra su primer campeonato en 1934. (Keystone/Getty Images)

Francia 1938

Este torneo se jugó con la sombra de la Segunda Guerra Mundial amenazando Europa.

A diferencia de los torneos recientes, esta edición tuvo una duración de únicamente 15 días en donde Italia consiguió su segundo campeonato tras vencer por marcador de 4-2 a Hungría.

Brasil 1950

La Segunda Guerra Mundial obligó que el certamen no se realizara por 12 años. Además, durante este tiempo, Ottorino Barassi, vicepresidente de la FIFA, escondió la Copa Jules Rimet en una caja de zapatos para evitar que cayera en manos del ejercito de ocupación.

Este torneo tuvo la particularidad de jugarse al estilo de las ligas europeas, por lo que Brasil únicamente necesitaba un empate ante Uruguay para alzar la copa en el Maracaná.

Desafortunadamente, esto no ocurrió y el cuadro charrúa venció a Brasil, logrando su segundo título de la historia.

Suiza 1954

La Copa Mundial regresó a Europa en 1954, con Hungría como la gran favorita después de haber conseguido el oro olímpico.

Desafortunadamente para el equipo húngaro, esto no se cumplió, pues cayó por marcador de 3-2 ante Alemania, a pesar de haber comenzado ganando 0-2. Además, Hungría ya había derrotado a Alemania en fase de grupos por una escandalosa goleada 8-3.

Suecia 1958

Esta edición del Mundial es recordada por el ascenso de una de las figuras más grandes que se han registrado en la historia del futbol: Pelé.

En esta edición, Brasil derrotó por marcador de 5-2 al anfitrión Suecia en la final, convirtiéndose en el primer equipo que se coronó en un continente diferente al suyo.

Pelé en el Mundial de Suecia 1958. (Keystone/Getty Images)

Chile 1962

La Copa del Mundo regresó a Sudamérica para seguir atestiguando el crecimiento de una de las leyendas más grandes en la historia del deporte.

Brasil conquistó su segunda Copa del Mundo tras derrotar a Checoslovaquia por marcador de 3-1.

Inglaterra 1966

Inglaterra se presentaba en casa con el deseo de conseguir su primer campeonato del mundo.

La final se fue a tiempo extra, después de que Alemania Federal empatara de último minuto para poner el marcador 2-2.

Fue entonces cuando Geoff Hurst realizó un disparo que desató la polémica, pues de acuerdo con los alemanas, el balón rebotó sobre la línea, aunque el juez de línea concedió el gol como bueno. El marcador fue de 4-2 a favor de Inglaterra, consiguiendo su único título hasta el momento.