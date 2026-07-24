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La industria de la belleza avanza en el uso responsable del agua

Ante el reto de reducir la huella ambiental de la industria cosmética, empresas como L’Oréal afianzan su estrategia de sustentabilidad, con iniciativas como la reutilización del recurso hídrico.
vie 24 julio 2026 08:01 AM
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Presentado por: L'Oréal Groupe
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La preocupación por el cuidado del ambiente ha generado el surgimiento de tendencias como la cosmética waterless o libre de agua. (Shutterstock)

El agua figura entre los elementos estratégicos para la industria global de la belleza. Además de ser un ingrediente en las fórmulas de muchos productos, también es indispensable en los procesos de fabricación.

Por estas y otras razones, cuidar dicho recurso natural es uno de los capítulos más importantes en las metas de sostenibilidad.

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De acuerdo con datos de la empresa de mercados Euromonitor International , la industria de la estética y la cosmética consumió alrededor de 10.4 millones de toneladas de agua a nivel mundial.

De hecho, la mayoría de sus productos están hechos de agua (entre el 60% y el 85%). Incluso, en casos como algunos shampoos, acondicionadores y cremas corporales, llega a representar casi el 95% de su contenido.

Ante este panorama, las compañías han empezado a replantear sus sistemas de manufactura, bajo un enfoque de mayor eficiencia y una perspectiva más consciente, en estrategias que abarcan desde el abastecimiento responsable de materias primas hasta los sistemas de reutilización en sus plantas.

En respuesta, igualmente surgen tendencias como la cosmética waterless o libre de agua. El esquema busca reducir, significativamente, la cantidad del recurso hídrico en las fórmulas, al hacerlas más concentradas y con mayor contenido de ingredientes activos. Asimismo, esta corriente pretende aminorar el impacto ambiental derivado de su elaboración.

Es así que L'Oréal Groupe ha colocado la gestión responsable del agua como uno de los pilares de su visión global de sustentabilidad. A través de su programa L'Oréal por el Futuro, se han fijado objetivos para avanzar hacia una producción cada vez más eficiente.

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Por ejemplo, entre sus metas para 2030, destaca el reciclaje y la reutilización del 100% del agua utilizada en sus procesos industriales dentro del circuito de producción.

A la par, pretende bajar el 25% del uso de agua asociado al uso de sus productos, respecto a los niveles registrados en 2016, y lograr que la totalidad de sus fórmulas sean respetuosas con los ecosistemas acuáticos.

Como parte de estos esfuerzos, la empresa informó que desde 2005 ha logrado reducir en 53% el consumo de agua por producto terminado en sus plantas. También ha desarrollado fábricas bajo el modelo Waterloop , un sistema que permite tratar, reciclar y reutilizar el agua que se origina de los procesos industriales, disminuyendo considerablemente su extracción.

En cuanto a las iniciativas en México, todos los sitios de operación de la marca funcionan con electricidad proveniente de fuentes 100% renovables y la planta ubicada en la Ciudad de México se convirtió en la primera en América Latina equipada con esta tecnología.

Durante 2026, L'Oréal Groupe reiteró su compromiso al anunciar que Waterloop será incorporada en su complejo en San Luis Potosí, orientando sus inversiones a la innovación.

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Tags

L’Oréal, cultura organizacional, belleza L'oreal sustentabilidad Agua

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